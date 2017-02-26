Ходжалинская трагедия: кто и зачем «ломает» официальную версию?

В очередной раз мне приходится обращаться к одной из самых кровавых страниц продолжающейся карабахской войны. И снова повод дает сама азербайджанская сторона. Сначала вкратце напомню, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года силы самообороны непризнанной Карабахской республики с трех сторон атаковали поселок Ходжалы, который находился к северо-востоку от Степанакерта. Взятие этого населенного пункта было продиктовано острейшей военной необходимостью, поскольку в Ходжалы находилась крупная группировка азербайджанских войск, и оттуда Степанакерт подвергался жесточайшим артиллерийским обстрелам с декабря 1991 года. Это подтверждала и тогдашний госсекретарь Азербайджана Лала Шовкет Гаджиева: «В течение ста дней мы обстреливали из различных орудий город Степанакерт, однако армяне не оставили родной земли…».

Какие же новые страницы открылись сегодня? В начале февраля нынешнего года в азербайджанском сегменте Интернета появились видеоматериалы, сделанные в 1992 году непосредственно на месте трагедии одним из ее важнейших свидетелей – Чингизом Мустафаевым. К содержанию видео я еще вернусь, а пока расскажу читателям, которые «не в теме», о том, что молодой журналист погиб при освещении карабахской войны в июне 1992 года, то есть спустя всего три месяца после ходжалинских событий, причем как раз недалеко от тех местах – у армянского села Нахичеваник. Ушел из жизни, по сути, ключевой свидетель трагедии, но у него остался младший брат Вахид, который тоже стал журналистом и вскоре возглавил телеканал ANS.

И вот летом 2016 года у данного канала начались какие-то крупные проблемы с азербайджанскими властями. Не стану вдаваться во все подробности – достаточно сказать, что канал был закрыт (Интернет-пользователи считают, что журналисты ANS просто не хотели прислуживать алиевскому режиму). Кроме того, одна из самых известных журналисток канала, Ганира Аташова, покинула Азербайджан, вопреки запрету властей (!). Но и это не всё: находящаяся в Соединенных Штатах бывшая сотрудница ANS Севиндж Османгызы в начале февраля опубликовала те самые видеофрагменты. Опять же – об их содержании чуть ниже, а пока – о мотивах. Кто и зачем решил нанести мощный удар по официальной версии ходжалинской трагедии? Кому понадобилось делать подарок армянам менее чем за месяц до 25-летия событий?

Ответы поищем в комментариях на странице госпожи Османгызы (к слову, видео было оттуда удалено). Одно из распространенных мнений: речь шла о негласном договоре между Вахидом Мустафаевым и азербайджанскими властями о том, что первые «не ворошат и не копают» (обстоятельства трагедии), а вторые дают телеканалу возможность работать. Но канал закрыт, и соглашение утратило силу!

Вот еще отзыв азербайджанского эксперта Эльнура Камиля Наджафзаде: «Странно очень... читаю страницы азербайджанцев и вижу оживленную дискуссию, многие ругают НФА [Народный фронт Азербайджана] и говорят, что свои скальпировали своих же и что если не убили, то, по меньшей мере, умышленно допустили гибель гражданского населения в своекорыстных целях. Еще год назад такого нигде не было, за одно сомнение в официальной версии по Ходжалы сыпались мат, угрозы, проклятия. Не могу понять, там настал миг прозрения или это какая-то команда сверху какой-то оппозиционной ветки внутри государства».

Так что же в этом видеоматериале? Вернее, их два. А то, что они показывают полный провал следствия, проведенного комиссией Верховного Совета Азербайджана! Желающие могут посмотреть эти фрагменты: Часть 1, Часть 2. Между тем, азербайджанские пользователи Интернета по просьбе армянских коллег (бывает и такое) сделали перевод выступлений, запечатленных на видео. Тексты опубликованы на сайте Xocali.net: Часть 1, Часть 2.

Итак, я приведу несколько наиболее интересных, на мой взгляд, фрагментов текста:

Нетрудно исследовать, как действовала парламентская комиссия по расследованию ходжалинской трагедии… Однако результаты народ не узнает по столь же темной причине, какова и сама трагедия.

И мы считаем, что никогда и не узнает. По той причине, что свидетелей трагедии уже нет среди нас. Кроме Чингиза Фуад оглу Мустафаева. А Чингиз, как вы знаете, обвинял, обвиняет и будет обвинять.

Голос за кадром: Как говорил Тамерлан Гараев (вице-спикер Верховного Совета): «Если бы он обнародовал все, что знает о ходжалинской трагедии, у него язык бы обжегся». Однако, в отличие от Гараева, язык Чингиза и его последователей не обжигается. Как вы знаете, Чингиз заснял трагедию дважды и между первой и второй съёмками есть очень большие различия.

При первом посещении места трагедии, среди прибывших туда Чингиз был единственным журналистом, но его там не должно было быть. О том, что он сел в вертолет, никто не знал. В это время солдаты должны были привезти с места событий только несколько трупов.

Сфотографированные трупы находились от Ходжалу гораздо ближе к Агдаму. При виде крутящихся среди трупов, а потом убежавших при виде вертолета людей, у Чингиза возникли подозрения. Это были не армяне.

Это (2:03) – первое посещение Чингиза и первая съемка. Как видите, трупы не изуродованы. Какими они были, такими остались.

А это (2:10) – вторая съемка, организованная с целью продемонстрировать журналистам мира зверства армян. Якобы «посмотрите, в какое состояние привели мирных жителей армянские бандиты».

Но кинокамера Чингиза и на этот раз все увидела. (2:23).

(2:24) А теперь посмотрите, этого несчастного вы видите в первый раз, на сделанных им фотографиях. (2:28). А это съемка, сделанная во второй раз (2:29): однако на ней несчастный скальпирован.

Чингиз Мустафаев: Я это вчера в полдень снимал, ничего подобного не было!

Голос за кадром: Кто это сделал за один день? Подобных, оставшихся без ответа вопросов много. А отпущенного нам времени мало.

Я обращаю особое внимание читателей на важное уточнение в тексте: трупы были найдены на местности ближе к Агдаму, где находились азербайджанские, а не армянские позиции!

Чингиз Мустафаев: И по сей день, на отснятых сверху кадрах для меня так и осталось вызывающей дрожь загадкой то, что среди трупов разгуливали 10 наших граждан. Они были из Агдама, в военной форме. Эти кадры у меня есть – они спокойно прогуливались среди трупов. По сей день мне говорят, что там не было трупов, туда никто не мог попасть, там армяне и прочее. Но когда, наконец, мы на вертолете спустились туда, три находящихся в этом месте вертолета сразу же вернулись в Агдам, якобы «забыв» нас там. А те 10 человек, как пришли туда пешком, так пешком и ушли.

И мы вшестером остались там и в течение 45 минут проводили съемки. Это находилось в 25 метрах от дороги, ведущей в Нахиджеваник (там были армянские позиции – Э.В.). Дважды по этой дороге проехали наполненные армянами автомашины. Они нас заметили и не выпустили ни одной пули. И мы пешком вернулись в Агдам.

Я по сей день не могу понять, почему находящиеся в 600-700 метрах от нашего поста трупы, среди которых спокойно гуляли 10 наших человек, никто не подобрал? А из Ходжалу, при условии, что были проведены переговоры, трупы были обменяны и привезены.

Еще раз повторю главную мысль, выраженную Чингизом Мустафаевым. Он был единственным, кто посетил место трагедии дважды: сразу после нее и спустя несколько дней. И он свидетельствует, что сразу после резни трупы лежали нетронутыми, а во второй раз они были изуродованы, и между ними ходили десять азербайджанских военных, которые при виде вертолета поспешили удалиться. Кстати, еще один резонный вопрос: каким образом эти военные попали к месту резни – действительно ли, как говорил Мустафаев, они пришли пешком от своих постов, а потом пешком и ушли? Ну, в таком случае вопрос о том, кто мог всё это устроить изначально, становится риторическим. А еще становится понятным, почему не уберегли Чингиза Мустафаева – он слишком много знал.

Теперь я вернусь к Эльнуру Камилю Наджафзаде. Объективно мыслящий человек, он отвергает официальную бакинскую версию трагедии и в своих публикациях детально подвергает ее, мягко говоря, сомнению. Например, в открытом обращении к философу Назиму Мамедову публицист отмечает, что каждая новая трагедия, имевшая место в новейшей истории Азербайджана, приводила к усилению Народного фронта. Армянские погромы в Баку в январе 1990 года и последовавший ввод советских войск, крушение вертолета с высокопоставленными азербайджанскими чиновниками в ноябре 1991 года и, наконец, Ходжалы – всё это шаг за шагом приближало власть НФА и, в конечном итоге, «ренессанс» Гейдара Алиева.

«И если в НФА и в высших руководящих слоях руководства Азербайджана были… люди, готовые ради власти на совершение подобного рода чудовищных преступлений, причем, против своих же граждан…, то на какие еще другие преступления они могли быть… способны как для достижения, так и для сохранения той самой власти?» - задается вопросом Наджафзаде.

Между тем, «сливы» неудобной Алиеву информации происходили и раньше. Например, ныне апологет режима Эйнулла Фатуллаев, который когда-то был оппозиционером, допустил публичные сомнения в «канонической» версии трагедии, за что был подвергнут обструкции, а потом брошен в тюрьму по надуманным обвинениям. В Интернете сохранилась переписка Фатуллаева с пользователями азербайджанского форума ATC – желающие могут сказать файл с Google Docs. Сохранился также документ, напечатанный в феврале 1992 года тогдашним дежурным офицером министерства национальной безопасности Азербайджана Бахтияровым – он признавал, что у жителей Ходжалы был коридор для беспрепятственного выхода.

И последнее на сегодня. Военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев огорошил общественность заявлением о том, что возбужденное по факту ходжалинской трагедии уголовное дело развалено, а некоторые вещественные доказательства утеряны! Видите ли, «следствие не велось в правильном направлении», цитирует господина Велиева агентство АПА. Сказать, что это заявление повергает в шок, значит не сказать ничего. Кто, как и почему умудрился «потерять» вещдоки и вести следствие по неверному пути? Как вообще можно проявлять такую халатность к самому громкому делу карабахской войны?

Это второе шокирующее заявление официального Баку, которое озвучивается аккурат к очередной годовщине резни. В 2016 году руководитель отдела административного и военного законодательства аппарата Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Низами Сафаров заявил, что в «Гаагском суде нет органа, связанного именно с этим вопросом». То есть для Югославии, Руанды и Ливана есть, а для Азербайджана нет. Откуда такая несправедливость?

Тогда же соратник Гейдара Алиева, депутат Гудрат Гасангулиев, фактически возразил Сафарову: «в Гаагском суде уже давно был поднят вопрос о создании соответствующего органа для рассмотрения Ходжалинского геноцида». «Выходит, что мы опоздали. Например, мы должны ратифицировать в Гаагском суде устав о международных преступлениях. Если мы не ратифицируем его, тогда как можем обратиться по вопросу Ходжалы?» - посетовал господин парламентарий.

Что значит «опоздали»? Неужели Азербайджану за два десятка лет не хватило времени, доказательств и денег, чтобы инициировать международный уголовный процесс? Кстати, Армения всегда выражала готовность выступить в суде и предъявить всю имеющуюся информацию. Всё это более чем странно. Только за минувший год мы стали свидетелями весьма примечательных «сливов», разоблачений и официальных заявлений (к слову, не опровергнутых Ильхамом Алиевым!), наносящих мощные удары по официальной версии ходжалинской трагедии. А ведь это не просто трагедия – это основа основ всей азербайджанской пропаганды, носящей ярко выраженный армянофобский характер. То ли еще будет – ведь теперь в Азербайджане появился первый вице-президент Мехрибан Алиева, представительница могущественного клана Пашаевых, который явно жаждет власти…

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