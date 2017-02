Secretarul cu presa al Patriarhului Georgiei Ilia a demisionat din cauza scandalului legat de arestarea unui mitroplit despre care autoritatile spun ca ar fi incercat sa transporte cianură în Germania, la spitalul în care a fost internat patriarhul Ilia la începutul acestei luni. Secretarul de presa al patriarhului, Mikael Botkoveli, care este preot, a anunţat că demisioneaza ca raspuns la acuzatiile care i.au fost aduse de seful serviciului de securitate al patriarhului, care l-a acuzat că a mințit. În 13 februarie, procurorul sef al Georgiei a anuntat ca mitropolitul Ghiorghi Mamaladze a fost arestat în cursa Tbilisi-Berlin pentru că avea cianurpă în bagaj. Procurorul sef a spus că mitropolitul a fost banuit că ar fi planificat uciderea unui înalt cleric, dar nu a dat publicităţii numele acestuia. Patriarhul Ilia are 84 de ani si are o mare influenţă în viata social politică a Georgiei.El a fost operat recent la o clinica in Berlin la vezica biliară.