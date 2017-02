Planul de reforme pro-europene și moțiunea socialiștilor moldoveni împotriva ministrului sănătății

„Tot ce se întâmplă cu sănătatea populaţiei reprezintă din nefericire un program lent de distrugere a acestui serviciu,” spune printre altele moţiunea simplă împotriva ministerei sănătăţii depusă de socialişti în mult prea întârziata primă şedinţă planară de după vacanţa de iarnă, la o zi după ce tot ei au contestat politicile acestui minister şi într-o demonstraţie stradală.

Motivul pentrucare Ruxanda Glavan a devenit ţinta nemulţumirii opoziţiei socialiste este o scumpire a serviciilor medicale, scumpire care pare că era inevitabilă, dar, invocînd în primul rând lipsa de transparenţă cu care a fost promovată, iar în al doilea – scumpirea disproporţionată a unor sevicii în raport cu altele, criticii măsurii cred că ar fi la mijloc dorinţa de a se evita o reacţie publică furibundă, dar poate şi ascunderea unei tentative de a se promova interesele unor prestatori anume de servicii medicale.

După o încercare, joi, de a se clarifica, într-o şedinţă convocată la parlament, în toate aceste neclarităţi, preşedinta comisiei de protecţie socială, sănătate şi familie, comunista Oxana Domenti, şi-a făcut şi ea publice în şedinţa plenară de astăzi rezervele faţă de scumpirea operată de Ministerul Sănătăţii, dar aprobată şi de guvern:

„Cu toţii suntem îngrijoraţi. Creşterea e suprinzătoare ca mărime. Argumentele care s-au adus nu ne-au convins. Avem multe rezerve faţă de metodologia de calculare a acestor tarife. Dar totodată vreau să fac o precizare: hotărârea de guvern este contrasemnată de prim-ministru, ministrul finanţelor, cel al economiei… Deci, dacă ar fi să discutăm, trebuie să invităm tot guvernul.”

Cea care va veni în următoarele paisprezece zile în faţa deputaţilor cu explicaţii va fi totuşi ministra sănătăţii, cea care a spus astăzi că scumpirea era absolut necesară, în caz contrar mai multe spitale ar fi riscat colapsul, iar serviciile medicale – stagnarea:

„Cei care acuză că reviziunea tarifelor medicale a pus în pericol sănătatea pacienţilor sau a limitat accesul lor la medicină sunt într-o gravă eroare. Drepturile pacienţilor au fost afectate de fapt până acum, pe motiv că ei nu puteau să aibă acces la toate serviciile medicale pe care sunt deja capabile să le presteze instituţiile publice,” a spus ministra într-un briefing de presă ţinut pe fondalul creşterii nemulţumirilor legate de controversata măsură.

Pe de altă parte, şi majoritatea parlamentară a insistat să demonstreze la prima şedinţă în plen că este hotărâtă să rămână fidelă vectorului european. Speakerul Andrian Candu a propus, iar majoritatea a aprobat un plan din peste o sută de proiecte legislative rezultate din Acordul de Asociere şi care ar urma să fie adoptate în sesiunea curentă:

„Se reafirmă importanţa implementării Acordului de Asociere cu UE şi chemăm forţelor politice din parlament să depună eforturi pentru a accelera implementarea acestui acord, ” a spus preşedintele parlamentului.

Opoziţia, însă, a întrezărit în spatele acestei premiere, de a adopta la început de sesiune un propriu plan de reforme pro-europene, o încercare a puterii de a transmite semnale pozitive partenerilor occidentali, în timp ce ar continua să se confrunte cu o gravă problemă de popularitate în interiorul ţării:

„Mai mult seamănă cu o demonstrare a ceva anume pentru cineva anume,” a spus socialistul Vladimir Ţurcanu. La fel, şi liberal-democratul Tudor Deliu a pus la îndoială sinceritatea măsurii:

„Acest proiect e un gest disperat al guvernării de a mai face o hârtie pe care s-o fâlfâie la donatori. Moldova are deja plan de acţiuni, majoritatea are foaie de parcurs, guvernul are plan de acţiuni, însuşi acordul de asociere este în sine un plan de acţiuni - triplarea acestor planuri denotă că se face doar pentru piar. Este o acţiune de piar,” a spus Deliu.

Restructurarea administraţiei centrale şi locale, redefinirea sistemului de stabilire a gradelor de disabilitate şi de evidenţă a şomajului, optimizarea sitemului de spitale şi adoptarea unui nou cod al audiovizualului – iată doar câţiva paşi de reformă pe care şi le propun autorităţile în sesiunea care tocmai a început.

Din C, LB, REL.