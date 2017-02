Marianne Mikko: „Unde este granița voastră cu Rusia? La aproape 1000 de kilometri distanță!”

Europa Liberă: Doamnă Mikko, are dreptate dl Dodon când spune că Acordul de Asociere dintre UE și Moldova nu este bun pentru cetățeni și ar trebui renegociat? Ar fi mai bine pentru Moldova să fie parte din Uniunea Euroasiatică?

Marianne Mikko: „Eu vă întorc întrebarea: cine ia decizii în Moldova? Este parlamentul sau președintele? Dacă încă este parlamentul, haideți să vedem cum se iau deciziile, cum se votează în acest parlament. Din această perspectivă eu aș spune așa: vocea dlui Dodon este doar o voce singulară. Sigur că sunt dezamăgită că elita politică din Moldova crede că UE nu este bună sau utilă pentru Moldova sau că Moldova nu aparține Europei. Dimpotrivă: eu cred că poziția Moldovei este clar aici, în Europa. Moldova aparține, fără nici o îndoială, Europei.”

Europa Liberă: Credeți că moldovenii ar renunța la călătoriile fără vize în UE pentru a se apropia de Rusia?

Marianne Mikko: „Libera circulație în UE este un drept de bază al cetățenilor europeni. Chiar dacă moldovenii nu sunt cetățeni europeni în sens tehnic, ei sunt europeni, ca atare eu cred că au tot dreptul să circule liber în UE. Între anii 2004 și 2009 am fost unul dintre cei care a militat pentru ca moldovenii să poată circula liber în UE. Pe de altă parte, moldovenii nu trebuie să se simtă obligați față de UE, să simtă nevoia să își exprime recunoștința. Cred că moldovenii au dreptul și merită să poată munci oriunde în Europa, dacă la ei acasă nu își găsesc o slujbă, sau slujbele pe care le găsesc sunt plătite prea prost. De ce să fie nevoiți să ajungă în UE prin intermediul unor traficanți, când pot să o facă, grație Acordului de Asociere cu UE legal, pot lucra în UE și trimite bani acasă, la familiile lor. Pe de altă parte, nu pot să nu spun să sunt dezamăgită că Moldova se apropie mult prea lent de UE. Acum câțiva ani Moldova oferea cel mai bun exemplu de reformare a țării și ritmul său de apropiere de UE era cel mai alert din toate țările Parteneriatului Estic. Dacă actualul președinte spune că Moldova nu mai este europeană sau nu mai este interesată de Europa, ei bine, eu nu cred că este cea mai potrivită abordare.”

Europa Liberă: Țara Dvs., Estonia, are într-un fel, aceeași situație ca Moldova: două foste republici sovietice, una între timp membră UE, cealaltă în afară, ambele însă aflate între interesele UE și Rusiei. Cum a reușit Estonia să nu mai depindă, să nu se mai lase intimidată de marele său vecin?

Marianne Mikko: „Moldova și Estonia erau cam în aceeași situație în 1991. După decembrie 1991 totul s-a schimbat radical. Atunci, în 1991, elita politică estoniană a decis în mod cât se poate de hotărât că Estonia vrea UE și NATO. Atât și nimic altceva. Am luat hotărât această decizie. Apropo, ne deosebește ceva foarte important: Moldova nu are graniță cu Rusia. Estonia are! Cu toate acestea, am supraviețuit și suntem membri NATO. Moldova a pierdut timp valoros. Înțeleg de ce. Mesajul meu pentru elita moldovenească: „Fiți hotărâți! Fiți curajoși! Priviți lucrurile în față. Cine sunt vecinii voștri? Aveți graniță cu Rusia? Unde este granița voastră cu Rusia? La aproape 1000 de kilometri distanță!

Ca atare, chiar nu înțeleg de ce Moldova vrea să fie dependentă de o țară mare aflată atât de departe! Dacă simțiți că sunteți europeni, faceți reforme și aveți loc aici, în UE! Ați avea atâtea avantaje! Sigur că UE a trecut și trece prin perioade dificile. Dar cu toate acestea, rămâne cel mai bun model de cooperare europeană, cu avantaje pentru toată lumea. Estonienii sunt foarte entuziaști pentru că țara noastră aparţine zonei euro. Euro este un lucru foarte bun pentru Estonia! Eu mă întreb de unde, cum se explică acest declin extraordinar al încrederii moldovenilor în UE? Acum 12-13 ani, când mergeam des la Chișinău, lumea voia în Europa, moldovenii credeau în UE. Președinte era comunistul Voronin, și din 4 moldoveni 3 credeau în UE. Acum doar 2 din 4 cred în UE. De ce? Cum explicăm asta? Este regretabil!

Europa Liberă: Cum influențează populația vorbitoare de rusă politica din Estonia? Ca și în Moldova, și în Estonia aveți un procent însemnat de vorbitori de rusă.

Marianne Mikko: „O treime din populație este vorbitoare de rusă. Eu voi spune următorul lucru: aceasta a fost mereu manevra Kremlinului: să folosească propaganda pentru a induce ideea că există probleme în rândul cetățenilor noştri, rușilor noștri estonieni, și voi sublinia: ruşii noștri estonieni. Nu e nici o problemă. Nu mai suntem în anii 90. Suntem membri UE și NATO, ceea ce înseamnă că estonienii, inclusiv ruşii estonieni, beneficiază de toate avantajele care decurg de aici. Inclusiv faptul că au salariul mai mare decât rușii din Rusia, ca atare, chiar nu avem ce să comparăm, căci avantajul este clar de partea noastră.”