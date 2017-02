Bilanțul săptămânilor de proteste împotriva guvernului de coaliție PSD-ALDE (Liviu Avram/Formula As)

Știrea privind condamnarea definitivă a fostului premier moldovean Vlad Filat a fost publicată de România liberă. Se reiau detaliile acestui caz: sentință de 9 ani cu executare; Filat a fost reținut în 2015, urmare a unui autodenunț al omului de afaceri Ilan Shor, i s-a confiscat averea, i s-a retras, de asemenea „Ordinul Republicii” și are interdicție de a mai ocupa timp de 5 ani vreo funcție publică.

Site-ul romaniacurata.ro publica editorialul lui Lucian Davidescu despre nevoia ca România să-și formuleze urgent un plan B pentru eventualitatea că Uniunea Europeană s-ar dezintegra. Davidescu arată de ce un asemenea dezastru nu e chiar de neimaginat. Liderii populiști și extremiști domină sondajele în Olanda și Franța, care au alegeri în curând, iar Germania și-ar putea schimba în toamnă cancelarul. „În cazul în care Franța ar ieși din UE [...], ea încetează efectiv să mai existe, cel puțin în forma pe care o înțelegem acum. Germania, singură, nu poate susține construcția actuală. Ar păstra, poate, un spațiu economic cu două, trei chiar patru viteze. Însă cine și în ce condiții poate să intre acolo nu este clar. Nici ce se va întâmpla cu cine e lăsat pe afară”. România deține un atu: „prezența ( pe teritoriul ei a) unei bune părți din industria subansamblelor auto”. Dar și handicapul unei „diferențe uriașe de dezvoltare și competitivitate la nivelul întregii economii”. Dacă rămâne pe dinafară, mai scrie Lucian Davidescu, (va fi) în situația de acum a spațiului ex-iugoslav, doar că în loc de un licurici puternic de jur împrejur va avea mai mulți, de calibre diferite – inclusiv Putin la mică distanță”.

Presa începe să facă bilanțul săptămânilor de proteste împotriva guvernului de coaliție PSD-ALDE. Într-un interviu din săptămânalul Formula As, Liviu Avram, redactor șef adjunct la Adevărul, crede sunt mai multe câștiguri de contabilizat. Întâi, că politicienii aflați la putere vor fi mai rezervați o vreme să legifereze în folos propriu, al lor și al clientelei lor din județe. Celălalt câștig e cu bătaie mai lungă: dacă după incendiul de la Clubul Colectiv, favorizat de corupția din instituțiile statului, s-a ieșit în stradă sub emoția că muriseră 64 de tineri, de această dată oamenii protestează pentru o miză mai abstractă: nu mai vrem corupție. La capitolul pierderi, ar fi riscul pierderii de încredere a partenerilor străini ai României. Recent, ministrul de externe Teodor Meleșcanu a prezentat Comisiei Europene protestele într-o lumină falsă, contrazisă ulterior de tot ce presa din lumea întreagă a văzut și a transmis public. Or, spune Liviu Avram, „acolo nu merge să fii prins cu minciuna, să ceri scuze şi să mergi mai departe, cum o putem face noi între noi, ro­mânii”.

Tot în Formula As, Ciprian Rusu semnează o concluzie reportericească la proteste. Două mari surprize au adus: acest tineret, în genere acuzat că e neinteresat de politică, dependent de Internet și moale, și generația „golanilor” din Piața Universității (1990), care au fost și ei acum în stradă, deși puteau fi bănuiți că sunt prea ocupați să-și prezerve pozițiile sau afacerile.