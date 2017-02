Rusia ar fi deschisă pentru un dialog cu SUA asupra creării unor zone de siguranță în Siria

Rusia este deschisă pentru un dialog cu Statele Unite pentru crearea de zone de siguranţă in Siria, dar crede că astfel de planuri trebuie coordonate cu administraţia preşedintelui Bashar al-Assad, de la Damasc. Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a spus ca a discutat vag subiectul in Germania, la intrevederea pe care a avut-o cu omologul sau american Rex Tillerson. Moscova aşteapta sa vada planurile pe care le propune Washingtonul, caci presedintele american Donald Trump a cerut Ministerului apărarii si celui de externe să propună planuri pentru crearea acestor zone sigure in Siria care să permita acordarea de ajutor umanitar.