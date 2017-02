Turcia modifică legislația în favoarea portului vălului islamic de către angajatele armatei

Oficialităţi turce au anunţat că au fost schimbate anumite reglementări şi că acum femeile care lucreaza in armata turcă pot să poarte valul islamic cind se afla la datorie. Pina acum numai persoanele civile care lucrau in armata puteau purta valul islamic. Turcia este membra a Alianţei Nord Atlantice şi in Constituţie este stipulat ca este o tară seculară. De la venirea la putere in 2002 a partidului islamist fondat de presedintele Recep Tayyip Erdogan, in Turcia s-a amendat legislaţia cu privire la portul valului islamic, permitindu-se acest lucru si in scoli si universitati ca si in institutiile statului.