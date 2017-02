Astronomii au descoperit un sistem de șapte planete, de talia Pământului, care se află în orbită în jurul unei stele pitice, a anuntat miercuri NASA. Trei dintre cele șapte planete sunt pozitionate in zona care, in teorie, ar permite existenta vietii si toate au potentialul de a prezenta la suprafata apa in stare lichida. Cele șapte planete orbiteaza in jurul unei stele pitice ultra-reci TRAPPIST-1, situata in galaxia noastra, la o distanta de 40 de ani lumina.