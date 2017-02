Avocatul activistului liberal rus Vladimir Kara Murza cere continuarea anchetei referitoare la o otrăvire intenționată

Un avocat al activistului politic rus Vladimir Kara Murza a anunţat că va ataca in instanţa superioară ancheta legata de presupusa tentativă de otrăvire a activistului opozitiei ruse. Intr-o postare pe FB, avocatul Vadim Prohorov a cerut procurorilor rusi să investigheze imbolnăvirea ciudata a clientului sau la inceputul lunii februarie, cind domnul Kara Murza a fost internat de urgenţă susoectindu-se otrăvirea sa. Simptomele de acum au fost identice cu cele din 2015, cind activistul a fost internat de urgenta si transportat pentru tratament in străinatate si cind si atunci a fost suspectată otrăvirea sa din cauza activităţii sale politice. Procurorii rusi au respins in 2015 deschiderea unui caz penal. Kara Murza este un activist liberal, reprezentind organizatia Deschide Rusia a lui Mihail Hodorkovski, un important critic al politicii presedintelui Vladimir Putin.