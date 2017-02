Cazul Petrenco, Amnesty International și APCE

Organizația internațională Amnesty International a constatat în noul său raport global despre starea drepturilor omului că retorica „otrăvită” folosită în campanie de președintele american Donald Trump a fost cea mai vizibilă parte a unui declin global care a făcut din anul 2016 „un an întunecat”. Ca în fiecare an, raportul AI a fost prezentat simultan, mai ales în latura lui locală, în multe țări ale lumii. La conferința de presă de la Chișinău a fost pomenită, printre alte abuzuri, odiseea penală a fostului deputat comunist, activistul de stânga Grigore Petrenco.

După mai mult de un an de la acuzarea „grupului Petrenco” pentru organizarea dezordinilor în masă în timpul unor proteste din fața Procuraturii Generale, magistrații Judecătoriei Râșcani continuă să examineze dosarul.

În ședința de astăzi, judecătorii au audiat mai mulți martori ai părții acuzatoare. Șase din cei șapte martori sunt polițiști din dispozitivul care a intervenit la protestul de la Procuratura Generală. Bănuiții au întrerupt însă ședința de câteva ori, în semn de protest față de unele declarații ale martorilor, pe care ei le consideră false. Și de această dată, Grigore Petrenco, a acuzat instanța că este complice la un dosar politic:

„Martorii polițiști, se creează impresia, că au învățat pe de rost unele și aceleași propoziții, care sunt identice. Noi astăzi am protestat împotriva acestei farse, care se petrece la Judecătoria Râșcani. Deja a trecut un an și jumătate de la evenimentele din 6 septembrie 2015, și nu vedem sfârșitul acestui proces.”

Procurorii continuă să insiste pe vinovăția activiștilor, respingând banuielile si aluziile din spațiul public că ar acționa în interesul politicianului Vlad Plahotniuc, pe care Grigore Petrenco îl acuză că ar fi coordonatorul urmăririi penale. Vlad Plahotniuc nu a reacționat public la repetatele afirmații ale lui Petrenco.

Cazul celor șapte activiști rămâne însă unul dintre cele mai criticate dosare, atât de organizațiile neguvernamentale locale din domeniul justiției, cât și de partenerii externi sau structurile internaționale.

Juristul Amnesty International Igor Stoica a vorbit astăzi, în timpul prezentării Raportului anual privind situația drepturilor omului, inclusiv despre încălcarea dreptului la un proces echitabil:

„Este vorba de cazul „grupului Petrenco”, Grigore Petrenco și cei șase activiști, care, fără o motivație juridică întemeiată, au fost ținuți șase luni în Penitenciarul nr. 13, ca mai apoi să fie eliberați în arest a domiciliu, și peste o lună jumătate să fie eliberați sub control judiciar. Fără o explicare juridică întemeiată a necesității pentru aplicarea unor asemenea măsuri față de infracțiunile pe care nu le considerăm nici gravă, și nici măcar ușoară. Plus la asta, întrebarea este dacă a fost o asemenea contravenție și cu ce se va solda acest dosar.”

Una dintre cele mai proaspete reacții cu privire la acest caz este și declarația APCE, semnată la sfârșitul lunii trecute de 23 de membri ai Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Documentul se referă la represaliile împotriva oponenților liderului PD, Vlad Plahotniuc. Oficialii europeni au trecut în revistă nu doar cazul Petrenco, dar și al altor activiști, printre care avocatații Ana Ursachi și Eduard Rudenco.

Greutatea europenilor i-a lăsat reci pe guvernanții de la Chișinău, inclusiv atunci când patru oficiali de la Bruxelles, printre care doi deputați ai Parlamentului European, au solicitat, printr-o garanție personală, eliberarea din detenție a activiștilor din grupul Petrenco.

APCE se pare că a fost mai tot timpul cu ochii pe dosarul Petrenco. Anul trecut mai mulți reprezentanți ai instituției au ajuns la Chișinău pentru a verifica condițiile de detenție. Tentativa de a se întâlni cu cei șapte activiști a eșuat însă, întrucât în ziua sosirii europenilor, instanța a decis să-i plaseze pe învinuiți în arest la domiciliu, regim ce excludea primirea vizitelor.

În prezent, activiștii grupului Petrenco sunt cercetați sub control judiciar, termenul căruia va expira la începutul lunii martie. Nu este clar însă dacă controlul judiciar va fi prelungit după luna aprilie, când se va împlini un an de când a fost aplicată această măsură, ori potrivit unei hotărâri a Curții Constituționale, controlul judiciar poate fi aplicat pentru cel mult un an, măsură ce presupune mai multe restricții, inclusiv interzicerea părăsirii țării, sau participarea la proteste. Grigore Petrenco a declarat în repetate rânduri că a devenit ținta unei răfuieli politice, devenită convenabilă pentru mai mulți actuali și foști lideri ai vieții publice.