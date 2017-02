McMaster - un comandant militar cu mare prestigiu

Presedintele Trump si-a numit noul consilier pentru securitate nationala. Cine este acesta? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Noul consilier pentru securitate națională este general-locotenentul H.R. McMaster, care-l înlocuieste astfel pe generalul in retragere Michael Flynn căruia presedintele Trump i-a cerut demisia.

McMaster conducea pina acum Centrul pentru Integrarea Capabilitatilor Militare. Generalul in retragere Keith Kellog, care a fost consilier interimar de la demisia lui Flynn va reveni la rolul sau de sef al personalului Consiliului pentru Securitate Nationala. Sa reamintim ca McMaster nu a fost prima optiune a sefului executivului, dar vice-amiralul Robert Harward a preferat să nu preia functia, pe fondul ingrijorarii cu privire la disfunctionalitati in aparatul de política externa al Casei Albe.

McMaster este un comandant militar cu mare prestigiu, el a servit in fortele armate americane in Germania, sud-vestul Asiei si Irak, inclusiv o perioada in care l-a asistat pe generalul David Petraeus cind acesta a condus coalitia in Irak in 2007.

McMaster are un doctorat in istorie militara. Intre concurentii noului consilier s-a numarat si fostul ambasador american la ONU, Michael Bolton, presedintele Trump sugerind ca si acesta s-ar putea alatura administratiei in curind.

Numirea generalului McMaster este laudata de ambele parti ale spectrului politic. Singura rezerva este numarul mare de generali in aparatul de securitate nationala si política externă. Dar ingrijorarea reala este in ce masura generalul McMaster se va intelege cu strategul Casei Albe, Steve Bannon, caruia presedintele i-a oferit – numire controversată – un loc in Consiliul pentru Securitate Nationala. Asta pentru ca McMaster este un strateg militar, in timp ce Bannon este considerat un ideolog politic.

Deocamdata administratia Trump vorbeste pe mai multe voci, una a presedintelui care se doreste provocatoare si altele – vice-presedintele Pence sau ministrul apararii Mattis – ale caror vizite in Europa si respectiv Irak au fost menite sa linisteasca spiritele, cu privire la intentiile noii administratii.