«Почему я протестую»

Уже три недели в Бухаресте тысячи людей участвуют в антиправительственных протестах, вызванных принятием законов, смягчающих наказание за коррупцию. Среди протестующих и 24-летняя Даниела Вортоломей — уроженка Молдовы, несколько лет она живет в Румынии. Что заставляет ее выходить каждый вечер на протест, о чем размышляет на Площади Виктория, каких изменений ждет и на что надеется? На эти вопросы она пытается найти ответ в беседе с репортером Свободной Европы Адрианом Яновичем, который побывал в эпицентре событий в румынской столице. Для меня Румыния многое значит. Я хочу остаться здесь жить, работать и состариться тоже здесь. Я уехала из захваченного государства, и страх вновь оказаться в таком государстве заставил меня выйти на площадь», — говорит Даниела Вортоломей.