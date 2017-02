Legislația Brexit-ului în dezbaterea Camerei Lozilor la Londra

Camera superioară a Parlamentului britanic, Camera Lorzilor, urmează să înceapă astăzi dezbaterea legislației care îi va permite șefei guvernului, Theresa May, să declanșeze mecanismul ieșirii țării din Uniunea Europeană. Legislația aprobată deja de camera inferioară a Parlamentului de la Londra îi permite Theresei May să invoce articolul 50 al Tratatului de la Lisabona, care dă startul unei perioade de doi ani pentru negocierea divorțului între Marea Britanie și Uniunea Europeană. În Camera Comunelor, legislația propusă de guvern a fost adoptată fără amendamente. Dar guvernul nu are sprijinul majorității în Camera Lorzilor, unde pot să apară modificări, inclusiv includerea obligativității unui vot al parlamentului asupra înțelegerii finale care va fi negociată de executiv cu Uniunea Europeană.