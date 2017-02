Prezumtivele relații dintre echipa Trump și Rusia pe agenda unei Comisii a Congresului american

În Statele Unite, dezbaterea cu privire la legaturile dintre administratia Trump si Rusia nu conteneste, chiar si dupa demisia consilierului prezidential pentru securitate nationala. Care sint noile evolutii? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

In weekend, unul dintre fostii rivali in alegeri ai lui Donald Trump, senatorul republican de Florida, Marco Rubio, a spus ca are incredere ca ancheta senatoriala cu privire la aceasta chestiune va fi completa si echitabila. Comisia senatoriala pentru informatii a cerut la peste zece agentii ale guvernului federal sa pastreze orice comunicatii care pot intra sub incidenta anchetei declansata in legatura cu amestecul Rusiei in alegerile americane.

Scrisoarea, semnata de liderii republican si democrat din Comisie a fost trimisa dupa ce cei doi s-au intretinut cu directorul FBI, James Corney. Această ancheta are pe fond alegatii, respinse de Casa Alba, ca reprezentanti ai campaniei lui Donald Trump s-ar fi intretinut constant cu rusi, care se aflau in atentia serviciilor de informatii americane.

Această informatie a fost si ieri respinsa de seful consilierilor Casei Albe, Reince Priebus, si se numara printre stirile califícate drept „false” de catre presedintele Trump. Priebus a spus ca solicitarea Comisiei nu inseamna ca in comunicatiile respective se afla informatii relevante. Seful consilierilor Casei Albe a adaugat ca propriile lui surse din serviciile de informatii arata ca relatarea de presa, cu privire la contacte intre campania Trump si Rusia sint false.

In Senat, liderul democrat Chuck Schumer a spus ca se manifesta ingrijorare ca administratia ar putea incerca sa ascunda adevărul, debarasindu-se de emailuri, texte sau alte documente care dau la iveala conexiunile respective.

La conferinta de la München, senatorul republican Lindsey Graham a spus ca 2017 este un an in care chestiunea Rusiei va fi tratata cu duritate de Congres. La sfirsit de saptamina, administratia a parut sa vorbeasca pe mai multe voci cu privire la Rusia si Alianta NATO.

Vice-presedintele Pence si secretarul de stat Tillerson au oferit asigurari aliatilor europeni si Ucrainei, ca Statele Unite vor continua politica de sprijin si ca nu vor menaja Rusia, in conditiile in care presedintele Trump va incerca asa cum s-a angajat in campanie sa imbunatateasca raporturile cu Moscova.

La mitingul sau de campanie din Florida, Donald Trump nu s-a referit direct la Rusia, dar a repetat ca aliatii europeni trebuie sa isi mareasca contributia la cheltuielile militare pentru sustinarea pacii si securitatii.