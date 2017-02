Proteste în Belarus împotriva unui nou impozit ce ar reduce beneficiile sociale

În Republica Belarus, protestele față de un nou impozit care are scopul să reducă beneficiile sociale s-au răspândit în afara capitalei. Duminică, mii de oameni au protestat în Gomel și alte orașe, după o demonstrație similară care a avut loc cu două zile mai devreme la Minsk. Protestele față de așa numita „Lege împotriva parazitării sociale” sunt cele mai mari din ultimii ani. Ele s-au desfășurat fără incidente, chiar dacă nu primiseră autorizația prealabilă a autorităților. Peste 60 de mii de oameni au semnat o periție împotriva legii, care impune o taxă de aproximativ 200 de dolari pe an pentru cei care au fost angajați în câmpul muncii mai puțin de jumătate de an.