Молдова-Украина: контроль границ, здоровье Днестра и „общая мечта”

Дорогие радиослушатели, добрый день. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи Приднестровские диалоги. 30 минут на Радио Свободная Европа. Сегодня в выпуске:

Отголоски визита премьер-министра Молдовы Павла Филипа в Киев. Каковы возможные последствия для приднестровского урегулирования и для экосистемы Днестра? Кишинев и Тирасполь отдельно почтили память павших военных в Афганистане. Что помнят и что думают жители левобережья Днестра об афганской войне? Эти и другие вопросы обсудим в ближайшие полчаса.

Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели:

13 февраля в Киеве премьер-министр Павел Филип встретился с президентом Украины Петром Порошенко, после встречи он заявил на совместной пресс-конференции, что приднестровскую проблему следует решить в переговорном формате 5+2 с предоставлением левобережному региону «особого правового статуса». В подробности относительно статуса премьер вдаваться не стал, новая тираспольская администрация неоднократно заявляла, что свой выбор Приднестровье сделало на референдуме 2006 года, когда население региона проголосовало за независимость. В ходе визита в Киев рассматривались также двусторонние экономические отношения и вопросы безопасности экосистемы реки Днестр.

Посол США в Кишиневе Джеймс Петтит встретился 13 февраля в Тирасполе с главой региона Вадимом Красносельским. Как сообщают местные СМИ, дипломат сказал, что после завершения выборов на обоих берегах Днестра, «новые лидеры дают новые воз­мож­но­сти для улуч­ше­ния от­но­ше­ний между Ки­ши­не­вом и Тирасполем» и что для этого необходимы «тер­пе­ние и новый взгляд».

Президент Игорь Додон в очередной раз назвал «провокацией» планируемое открытие в Кишиневе бюро по связям НАТО. В интервью Свободной Европе он предупредил, что «следующие правительство и парламент могут закрыть это бюро», и уточнил, что в Кишиневе не должно быть ни НАТО, ни ОДКБ — военной организации СНГ. В том же интервью Додон выразил уверенность, что «в любом случае» дело дойдет до трехсторонних переговоров с участием Брюсселя, Москвы и Кишинева для устранения «противоречий» между Соглашением о свободной торговли, подписанным Молдовой с Россией, и аналогичным соглашением с Евросоюзом.

Российский президент Владимир Путин поручил Совету федерации рассмотреть возможность упрощения процедуры предоставления российского гражданства жителям приднестровского региона. Объявил об этом глава Комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с чиновниками из приднестровской администрации, передает IPN, ссылаясь на издание Федерального собрания Российской Федерации. Российский сенатор отметил, что ведется работа по этому вопросу, и выразил уверенность, что в скором времени решение продвинется. В свою очередь, представители Приднестровья заявили, что, несмотря на предложения по развитию приднестровской экономики, которые поступают от стран ЕС, в частности, из Германии, вектор развития всегда будет пророссийским.

Экспорт из Молдовы в страны ЕС увеличился в 2016 году по сравнению с предыдущим годом на 9,4%, в то время как поставки молдавских товаров в страны СНГ по сравнению с 2015 годом снизились почти на 16%, по данным Национального бюро статистики. Доля стран ЕС в общем объеме молдавского экспорта превысила 65% по сравнению с 61,0% в 2015 году, в то время как доля стран СНГ снизилась с 25,0% до 20%. Эти цифры опубликованы на фоне противоречивых оценок президента Игоря Додона и Партии социалистов, согласно которым Соглашение об ассоциации Молдовы с Евросоюзом, подписанное в 2014 году, не принесло стране никаких выгод, а напротив, привело к тому, что страна «потеряла» российский рынок.

Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип принял в пятницу посла США в Кишинёве Джеймса Петтита, с которым обсудил перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. «Этот год знаменательный для наших стран, так как исполняется 25 лет дипломатическим отношениям между Молдовой и США», —отмечается в пресс-релизе правительства. Глава молдавского правительства подтвердил, что США останутся для Молдовы основным стратегическим партнером, а содействие США и ЕС будет решающим. Джеймс Петтит призвал правительство продолжать усилия по внедрению реформ, направленных на повышение уровня жизни населения.

Посольство США в Грузии осудило планы сепаратистских властей Южной Осетии провести референдум по вопросу изменения названия региона, поддерживаемого Россией. В Цхинвали предлагают переименовать Южную Осетию в «государство Алания», а плебисцит провести одновременно с так называемыми президентскими выборами, намеченными на 9 апреля. В пресс-релизе посольства США отмечается, что «такие провокационные действия подрывают доверие и Женевские международные переговоры», призванные ослабить напряженность, которая сохраняется после российско-грузинской войны 2008 года. Тбилиси также считает предложенное название провокационным, поскольку оно перекликается с названием соседнего российского региона, который называется «Республика Северная Осетия-Алания», и может в будущем привести к объединению двух регионов — грузинского и российского.

***

Свободная Европа: В начале минувшей недели премьер-министр Павел Филип побывал в Киеве, где встретился со своим украинским коллегой Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко. Одной из главных тем встреч было приднестровское урегулирование. По словам украинского премьера, стороны договорились ввести до конца года совместный контроль на отдельных пограничных постах, из которых как минимум один находится на приднестровском участке. Как передает агентство Unian, Гройсман призвал Молдову считать Украину стратегическим партнером, а Павел Филип высказался за взаимодействие двух стран в вопросах европейской интеграции. Валентина Урсу подготовила краткий обзор переговоров в Киеве.

С точки зрения молдавского премьера, встреча стала хорошей возможностью наметить новые перспективы сотрудничества между двумя странами в различных областях, путем продолжения диалога. «Мы готовы и впредь тесно сотрудничать, чтобы проще и быстрее продвигаться в направлении европейской интеграции, которая является общим выбором наших стран и народов», — сказал Павел Филип.

Президент Петр Порошенко заявил, что Киев открыт для конструктивного диалога, основанного на продвижении интересов граждан обоих государств.

Петр Порошенко: «Двусторонние дипломатические отношения находятся на высоком уровне, мы честны, мы доверяем и признательны Молдове за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

Порошенко сказал также, что Украина поддерживает усилия Республики Молдова по урегулированию приднестровского конфликта мирным путем и в интересах населения обоих берегов Днестра.

Петр Порошенко: «Только решительные комбинированные действия позволят восстановить территориальную целостность Молдовы. Я хотел бы подчеркнуть позицию Украины, которая поддерживает и будет делать все, чтобы территориальная целостность, независимость и государственный суверенитет Республики Молдавии были незыблемы, в том числе и в формате 5+2 Украина будет активно и решительно работать. Мы стали свидетелями попыток разжечь огонь межэтнической и человеческой ненависти на территории от Донбасса до Днестра. Сложно представить, куда бы распространился этот пожар, если бы не стойкость и героизм украинских воинов. Четверть века назад Молдова столкнулась с похожим испытанием, потеряв часть своей суверенной территории».

Павел Филип подтвердил готовность Кишинева и в дальнейшем поддерживать Украину в ее усилиях политическим и дипломатическим путем урегулировать кризис в Донбассе. «Правительство Молдовы готово оказать необходимую помощь в организации отдыха и реабилитации детей, пострадавших в ходе боевых действий в восточных регионах Украины», пообещал молдавский премьер.

«И президент, и премьер-министр Украины подтвердили готовность продолжить усилия по осуществлению совместного контроля на пропускных пунктах Кучурган-Первомайск, Паланка-Маяки-Удобное и Джурджулешты-Рени. Также обсудили вопрос открытия моста Унгурь-Бронница для автомобильного движения и пассажирского транспорта», добавил Павел Филип.

***

Свободная Европа: Визит премьер-министра Павла Филипа в Киев – первый такого уровня после избрания в Молдове пророссийского президента Игоря Додона, который в ходе предвыборной кампании заявлял, что Крым «де факто» принадлежит России. Значение этого визита Валентина Урсу обсудила с бывшим вице-премьером по реинтеграции, депутатом Евгением Карповым.

Евгений Карпов: Для любого премьера Республики Молдова крайне важно наладить хорошие и дружественные отношения с руководством соседней страны, Украины.

Украина — ближайший сосед Молдовы, нас связывает общая граница протяженностью более тысячи двухсот километров, из которых 460 км —приднестровский участок. В Молдове живет много украинцев, а в Украине есть румыноязычное меньшинство. Нас связывают тесные торговые и экономические отношения. Так что связи с Украиной следует рассматривать как стратегические.

Свободная Европа: Украинский и молдавский премьеры договорились ввести до конца этого года совместный контроль на отдельных пограничных постах, из которых как минимум один находится на приднестровском участке. Как это будет происходить?

Евгений Карпов: Этот вопрос обсуждался и ранее, но его решение только сейчас начинает принимать конкретные очертания. Важно, чтобы этот совместный контроль ввели на постах, где границу непосредственно контролируют молдавские и украинские структуры — и здесь никаких проблем не должно быть. Потому что есть пример стран Европейского союза, которые ввели совместный контроль, так что, я думаю, схема, которой они следуют, не создаст никаких трудностей.

Свободная Европа: Разговор идет о пункте пропуска Кучурганы-Первомайск.

Евгений Карпов: Это отдельный вопрос — совместные погранично-таможенные пункты контроля на приднестровском сегменте нашей границы. Да, на первом этапе наши пограничники должны будут находиться на украинской стороне, иначе это невозможно, и они будут контролировать вместе с европейскими партнерами поток пассажиров, товаров, автомобилей, пересекающих границу в этом пункте. Это на первом этапе, после чего к контролю подключатся и таможенные органы. И тогда, независимо от желания сепаратистского режима Приднестровья, Молдова получит контроль над всей своей границей, которой она и должна управлять.

Свободная Европа: Как может отреагировать Тирасполь на эти договоренности?

Евгений Карпов: Я совершенно уверен, что непризнанная приднестровская администрация выразит свой протест, выступит с различными заявлениями. Думаю, их поддержит и Российская Федерация, потому что они всегда выступают в паре. Но — таковы правила игры.

Мы должны исходить из приоритетов Республики Молдова. И пока мы находим общий язык с украинскими партнерами, мы просто обязаны сделать эти шаги. Потому что для Молдовы жизненно важно контролировать все свои границы. Тогда можно будет говорить, что мы несем полную ответственность за всех, кто въезжает и выезжает из Молдовы.

Свободная Европа: Этим пунктом пропуска Кучурганы-Первомайск вообще пользуются?

Евгений Карпов: И очень интенсивно. Лично я пересекал границу через этот пункт, это вообще главный пропускной пункт для жителей Приднестровья в Одесском направлении.

Свободная Европа: Если Кишинев и Киев договорятся, то в процессе приднестровского урегулирования могут появиться новые элементы – для ускорения поисков решения?

Евгений Карпов: Какие-то революционные элементы вряд ли возможны, потому что переговоры по приднестровскому урегулированию ведутся в формате «5+2». Правда, и Кишинев, и Киев входят в этот формат. Но есть здесь и другие участники. Двусторонний диалог с Украиной — это прекрасно, очень хорошо иметь общую позицию, пытаться лучше управлять всеми элементами, относящимися к двусторонней компетенции. Это поможет выработать и единую позицию в формате «5+2».

Свободная Европа: Президент Игорь Додон также выразил готовность посетить Киев. Это реально, учитывая его высказывания по Крыму?

Евгений Карпов: Лично я думаю, что отношения между президентом Додоном и украинскими партнерами будут сложными. Причину вы назвали: президент Додон позволяет себе определенные высказывания, которые противоречат и нормам международного права, и официальной политике Киева. Мне было бы интересно посмотреть, как г-н Додон поедет в Киев; но, думаю, в ближайшее время такого визита ожидать не стоит.

Свободная Европа: Бывший вице-премьер по реинтеграции, депутат Евгений Карпов.

***

Свободная Европа: Как отреагировали СМИ и эксперты на визит премьер-министра Молдовы Павла Филипа в Киев? Наша коллега Наталья Сергеева проанализировала украинские новостные порталы и побеседовала с политическим аналитиком, комментатором Радио Свобода Виталием Портниковым.

У Молдовы и Украины «есть общая мечта — европейский путь развития» —эти слова Павла Филипа цитирует портал Ukrinform, который уточняет, что Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое подписали оба государства, открывает широкие перспективы для укрепления политических и экономических связей между двумя странами.

Портал Новое время отмечает, что премьер Филип заявил о поддержке территориальной целостности Украины.

Украинский сайт Гордон пишет, что на политические процессы в Украине и Молдове пытаются влиять извне, и таким образом решать судьбу народов.

«Победа на президентских выборах в Молдове пророссийски настроенного Игоря Додона вначале вызывала опасения в Киеве по поводу резкого разворота этой страны в сторону Москвы. Но в действительности это не означает, что Кишинев вот так сразу повернет на 180 градусов в своих внешнеполитических приоритетах, пишет газета «Комсомольская правда в Украине». Взгляды президента Молдовы, в том числе и в отношении Украины, не разделяет значительная часть проевропейски настроенных парламентариев и премьер-министр Павел Филипп», отмечает газета.

Игорь Додон, став главой государства, не смог стать президентом для всех молдаван, как обещал в предвыборной кампании, считает политический комментатор Виталий Портников. По его мнению, президент Додон и премьер-министр Павел Филип представляют различные политические силы, несмотря на то, что вынуждены представлять интересы одного государства.

Виталий Портников: «Национальные интересы Молдовы лежат в совершенно другой плоскости. Республика Молдова не граничит с Российской Федерацией и не имеет с ней серьезных экономических и политических связей. Единственная реальная связь, которая существует между Молдовой и Россией — это большое количество гастарбайтеров, которые, к сожалению, вынуждены трудиться в России. Но это не заслуга российско-молдавских отношений. Просто Молдова до сих пор не провела радикальных экономических преобразований, которые позволили бы мигрантам вернуться домой и достойно работать у себя дома. Ни господин Додон, ни его политическая партия не способны провести такие реформы, так как их программа — это программа консервации экономики страны».

Независимый аналитик из Киева напоминает, что Молдова – парламентская республика и полномочия президента ограничены.

Виталий Портников: «Украина, как государство, которое само пережило нападение России на свою территорию, аннексию Крыма и необъявленную войну на Донбассе, вне всякого сомнения, сочувствует этим целям молдавских властей и всегда будет поддерживать те политические силы в Молдове и тех молдавских граждан, которые готовы помогать нам в противостоянии российскому политическому режиму».

Если после парламентских выборов 2018 года граждане Молдовы сделают выбор в пользу тесных отношений с Россией, региональная динамика сильно ухудшится, считает эксперт. В этих условиях Киеву и Бухаресту придется предпринимать совместные шаги для того, чтобы нейтрализовать враждебное отношение к себе со стороны этой пророссийской власти, но пострадают в первую очередь молдавские граждане, считает аналитик из Киева Виталий Портников.

***

Свободная Европа: В числе прочего в Киеве обсуждался вопрос защиты экосистемы реки Днестр. Украина обещала не начинать строительство новых гидроэлектростанций на Днестре до экспертизы, которую проведет специальная молдавско-украинская комиссия по охране окружающей среды при участии ЕС. В конце прошлого года украинский энергетический концерн начал искать возможности строительства шести ГЭС вверх по течению от существующей уже Новоднестровской станции — это вызвало решительный протест экологов. Несмотря на попытки Киева успокоить страсти, экологи утверждают, что эти планы лишены юридической силы, так как Украина не ратифицировала подписанное с Молдовой соглашение о защите бассейна Днестра. Эту точку зрения разделяет и доктор биологических наук, директор международной организации «Эко-Тирас» Илья Тромбицкий, с которым беседовали Александру Канцыр и Лилиана Барбэрошие:

Свободная Европа: Г-н Тромбицкий, чем объяснить это настойчивое желание Киева построить гидроэлектростанции, несмотря на то, что очевидно – это нанесет Днестру непоправимый вред и поставит под угрозу обеспечение питьевой водой не только Кишинева, но и Одессы? Чем объясняется такая настойчивость?

Илья Тромбицкий: Интересами олигархов, которые хотят отмыть деньги в процессе строительства этих гидроэлектростанций. С технической точки зрения это строительство вызовет быстрое заиление Днестровской плотины. Вместе с тем, строительство этих шести ГЭС практически убьет эту часть Днестра, что противоречит интересам местного населения, разрушит существующие там исторические и природные памятники, включая национальные заповедники Украины. Для нас это обернется катастрофическим ухудшением качества воды и угрожающим снижением ее объемов.

Свободная Европа: И без того в последнее время экологи говорят, что Днестр — на грани экологической катастрофы...

Илья Тромбицкий: И совершенно обоснованно. Особенно в условиях климатических изменений, которые наблюдаются сегодня, мы теряем около 1% воды ежегодно, а со временем потери составят 3-4% в год. Вот тогда будет катастрофа.

Свободная Европа: Премьер Павел Филип заявил о намерении привлечь европейских экологов для оценки последствий строительства ГЭС. Как вы считаете, к кому он может обратиться — и с какой гарантией успеха?

Илья Тромбицкий: Если европейские эксперты выскажутся против этой разрушительной идеи, это будут очень кстати. Но сегодня Европа заинтересована в развитии альтернативных источников энергии для снижения зависимости от России. По моему мнению, это наиграно…

Свободная Европа: Вы хотите сказать, что Европа, скорее, поддержит украинскую сторону?

Илья Тромбицкий: Не уверен, посмотрим. Я встречусь с украинцами, обсудим вопрос. Во всяком случае, я твердо уверен, что все должно быть в соответствии с экологическим законодательством Евросоюза.

Свободная Европа: В этих условиях какие возможности есть у молдавского правительства решить этот вопрос — прибегнуть к международному праву, возможно, к положениям Соглашения об ассоциации?

Илья Тромбицкий: Оба рычага предполагают, что все проблемы необходимо решать по согласованию с соседними странами. Вот почему я думаю, что Молдова должна пересмотреть свое отношения, стать более настойчивой, более жесткой в этом вопросе. Это я настоятельно рекомендую.

Свободная Европа: Директор международной ассоциации «ЭКО-ТИРАС» Илья Тромбицкий в интервью Александру Канцыру и Лилиане Барбэрошие.

***

Свободная Европа: Республика Молдова почтила память более 300 уроженцев Молдовы, погибших в афганской войне в период с 1979 по 1989 год, в которой участвовали около 13 000 жителей Молдовы, в том числе две тысячи солдат из Приднестровья. В Кишиневе 15 февраля состоялся митинг памяти с участием высшего руководства страны. Премьер Павел Филип отметил, что герои афганской войны преподнесли нам «урок храбрости, чести и уважения». Как живется ветеранам-афганцам сегодня, об их политической роли — материал Валентины Басюл.

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана, эта дата ежегодно отмечается и в Кишиневе. Для многих участие в афганской войне означает разрушенную молодость, потому что большинству ребят, отправленных в Афганистан «исполнить свой интернациональный долг», было по 18-19 лет, они шли в армию, а их отправляли в пекло войны.

Генералу Николаю Петрикэ в 1985 году было 42 года, он был одним из самых зрелых военных, полковником, командовал дивизией. Говорит, и по сей день его гложет одна мысль: «Я очень хорошо понимал, когда говорил друзьям в Афганистане: „Вот, мы пришли вам помогать, хотим, чтобы и у вас было хорошо, как в Советском Союзе” — и при этом уничтожали их села, уничтожали города, убивали их. Знаете, слова и дела не совсем стыковались».

На митинге присутствовало все высшее руководство страны. Президент Игорь Додон обратился к воинам-афганцам на румынском и русском языках. На румынском он сказал, что ценит опыт ветеранов, так как они стояли у истоков создания вооруженных сил молодого государства Республика Молдова, к русскоязычным «афганцам» обращение было иным: «Вы выполнили свой интернациональный долг, и мы гордимся вами. Вы настоящие герои!».

По мнению историка Иона Ксенофонтова, который вплотную изучал советско-афганскую войну, обращение Додона на русском языке позаимствовано из советской идеологии, согласно которой, речь шла не о войне, а об «интернациональном долге перед афганским народом».

Ион Ксенофонтов утверждает, что в 90-е годы прошлого столетия отмечалось иное отношение к участникам афганской войны – их считали «факторами тревоги» в обществе, говорили, что они не в состоянии адаптироваться к новой жизни, что воевали они за другое государство, которого больше нет, следовательно, их нельзя считать патриотами новой республики. Кроме того, говорит историк Ион Ксенофонтов, политики, особенно левых взглядов, пытались использовать в политических целях этот контингент потенциальных избирателей:

«Ветераны-афганцы – часть нашего общества, это активные, заметные люди. Конечно, политики пытаются ими спекулировать, завлечь их в свои предвыборные кампании, заручиться поддержкой этой части электората, вспоминают о них в контексте памятных событий, затем снова забывают».

Председатель Либерально-демократической партии, бывший министр обороны Виорел Чиботару отмечает роль воинов-афганцев в патриотическом и организационном становлении армии во время конфликта на Днестре, так как за плечами этих людей был богатый военный опыт. По словам Чиботару, члены Союза ветеранов войны в Афганистане разделяют различные политические взгляды, а организация представляет платформу общения для людей, которых объединяет общее прошлое:

«Да, разумеется, многие из них были очень активные в первые годы, многие из них сколотили состояние, воспользовавшись тем, что политики посчитали их серьезной силой для привлечения голосов избирателей».

Несмотря на противоречивые оценки войны в Афганистане, это страница истории, которую невозможно ни переписать, ни вырвать, особенно если учесть, что Кишинев дал этим событиям политическую и историческую оценку, говорит экс-министр обороны Виорел Чиботару.

***

Свободная Европа: В Тирасполе тоже состоялся митинг, посвященный 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В своем обращении глава региона Вадим Красносельский сказал, что война в Афганистане стала символом героизма советских солдат. Он отметил также, что многие ветераны-афганцы участвовали в вооруженном конфликте на Днестре на стороне Тирасполя. Как и в Кишиневе, неоднозначность афганской войны отмечалась и в ходе памятных мероприятий на левом берегу Днестра. Мы попытались выяснить, что думают жители региона о вводе советский войск в Афганистан?

- Мне кажется, что не стоило вмешиваться в этот конфликт, нужно было его разрешать более дипломатичными методами и средствами. Было принесено много неоправданных жертв — человеческих и материальных. Нет ничего ценнее человеческой жизни. Я в этом искренне убежден.

- Мы защищали свои границы, эта война нужна была. Люди, которые воевали, они — герои, они молодцы. Я так понимаю те события в Афганистане.

- Я пацифист и любую войну считаю бессмысленной, в том числе, и афганскую. Из моих родных никто в боевых действиях тех лет не участвовал. Да, иногда война бывает справедливой — оборонительной. Но Россия тогда не имела права вмешиваться в события в Афганистане, я так считаю. Это не ее страна, не ее дело.

- Поскольку много людей погибли в этой войне, решение о вводе войск в Афганистан считаю неправильным. На данный момент я не вижу особого результата той войны.

- Естественно, эта война была бессмысленной — столько людей погибло! Я бы не отпустила своих близких на такую войну.

- Любых военных действий можно избежать Война – это всегда плохо, потому что мирные люди от этого страдают, многие погибают. Слишком много жертв несет война с собою.

Свободная Европа: Мнения жителей Тирасполя.

***

Свободная Европа: Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается до следующей встречи. Вы слушали Радио Свободная Европа