Donald Trump: „Nu am nimic de-a face cu Rusia... Nu am proprietati in Rusia, sau imprumuturi de la Rusia. Nu am afaceri cu Rusia”

Prima conferinta de presa a presedintelui Trump continuă să stîrnească nedumerire. Despre ce este vorba? O relatare a corespondentului Europei Libere la Washington.

Conferinta de presa a presedintelui Trump a fost plina de critici la adresa oponentilor. Presedintele a spus ca a mostenit o situatie haotica si a negat hotarit alegatii că personal de campanie s-ar fi intilnit cu rusi, catalogind aceste afirmatii drept stiri false.

Conferinta de presa a durat o ora si cincisprezece minute si a fost neobisnuita, in sensul ca rar s-a intimplat ca un sef al executivului, la nici o luna de mandat sa apara atit de minios in public. „N-am vazut niciodata o presa mai necinstita decit presa política”, a spus presedintele. El a criticat scurgeri de informatii către presa care au dus la demisia fostului sau consilier pentru securitate nationala, Michael Flynn. „Scurgerile de informatii sint reale, absolut reale. Stirile sint false pentru ca atit de multe stiri sint false”, a spus presedintele Trump, care si-a facut o obisnuinta din a critica presa.

Și ieri, seful executivului s-a laudat cu marja victoriei sale, care este de fapt una dintre cele mai mici, prin raportare la istorie si s-a referit pe larg la emisiuni de televiziune pe care le urmareste.

Impresia generala este ca presedintele e profund nemultumit de maniera in care presa se referă la administratia sa si a decis sa devină el comunicatorul si sa se apere. O sursa oficiala americana a spus ca idea conferintei de presa i-a venit lui Donald Trump in acea dimineaza, „a fost idea lui 100%”, a explicat sursa.

Trump a spus ca in mai putin de o luna administratia sa a facut progrese. „Nu cred că a existat un presedinte nou care sa fi facut atit de mult intr-o perioada atit de scurta”, a spus Donald Trump. El a criticat faptul că atunci cind citeste ziare sau urmareste emisiuni de televiziune, sint stiri care spun ca administratia sa e in degringolada, cind el stie ca nu este adevarat.

El a acuzat persoane din administratia Obama ca ar fi informat presa despre asa zisele lui conexiuni cu Rusia. Intrebat daca personal de campanie a avut contacte cu Rusia, premergatoare alegerilor, presedintele Trump, a spus ca nu are cunostinta de asemenea contacte. De altfel se pare ca si interceptarile telefonice legate de caz nu ajută la stabilirea intentiilor, fiind posibil să fi fost și contacte de afaceri. „De cite ori va mai trebui sa raspund la intrebarea asta?”, a spus Trump, continuind „Nu am nimic de-a face cu Rusia. Nu m-am intretinut telefonic cu Rusia de ani de zile”. „Nu am proprietati in Rusia, sau imprumuturi de la Rusia. Nu am afaceri cu Rusia”, a spus Trump.