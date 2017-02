Un ziar în fiecare seară: „Expresul” din Ungheni

„Elevii de la Liceul Mihai Eminescu din Sipoteni, raionul Călărași, vor avea un motiv în plus să obțină rezultate mai înalte la învățătură. Asta, pentru că, începând cu acest an, cei mai buni dintre ei vor primi bursa primarului. „Noi trebuie să investim în tânăra generație”, a declarat pentru „Expresul” primarul Vasile Rață. Vor fi acordate câte trei în fiecare semestru. Bursa de gradul I va fi de 2500 lei, de gradul II - 1500 lei și de gradul III - 1000 lei.



În căutare de medici tineri. Locuri multe, salarii – „ca-n Moldova”.

Spitalul raional Ungheni a anunțat concurs pentru suplinirea a circa 30 de posturi vacante de medici. „Problema nu e numai la noi, ci în toată republica”, s-a grăbit să precizeze directorul spitalului, Andrei Alexeev. E nevoie de tineri specialiști în majoritatea secțiilor spitalicești, mai ales că peste 50% dintre doctori sunt de vârstă pensionară. În schimb, nu există probleme cu asistentele medicale și asta, datorită faptului că la Ungheni există un colegiu de medicină.



Camerele de luat vederi au furat pâinea paznicilor de la primăria Ciorești, raionul Nisporeni. Aici au fost instalate cinci camere de luat vederi, iar imaginile surprinse în regim nonstop de acestea sunt transmise direct pe calculatorul din biroul primarului. În caz de spargere, se include automat sistemul de avertizare sonoră, iar primarul este informat imediat la telefon, printr-un mesaj. Mai mult decât atât, grație sistemului respectiv, primăria va economisi anual 30 mii de lei.



Un prim post de pompieri voluntari va apărea, în scurt timp, și în raionul Ungheni. În primăvara anului 2017, urmează ca acesta să fie creat în satul Sculeni. „Avem nevoie de un astfel de post de pompieri anume acolo. Asta, pentru că distanța de la Ungheni până la Sculeni e mare și, oricât de operativi am fi, nu reușim să intervenim imediat”, a declarat, pentru Expresul, Oleg Blișceac, șeful Direcției Servicii Exceționale Ungheni.”