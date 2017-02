Doru Petruți: „Trebuie ca regulile de joc să fie oneste pentru toţi participanţii”

Europa Liberă: Probabil, mai curând, e o meditaţie decât o întrebare ce aţi adresat-o. Niciodată date iniţiale toxice nu pot să influenţeze decisiv. Şi ori de câte ori Curtea Constituţională sau observatorii au analizat rezultatele scrutinelor din Moldova au avut ridicări de sprâncene, dar le-au aprobat, le-au declarat valabile, legitime etc. Şi atunci nu cumva ar deveni, în general, inutile eforturile presei, eforturile sociologilor care măsoară relaţia între politicieni şi alegători?

Doru Petruți: „Meditaţia mea, aşa cum aţi spus, făcea trimitere, de fapt, în câteva direcţii pentru că am mai văzut în perioada aceasta şi alte rapoarte. Şi conferinţa de azi a scos în evidenţă un climat destul de viciat. Şi vorbim aici de prestaţia mass-media şi de prestaţia concurenţilor electorali şi lucrurile la care ei recurg pe parcursul campaniei electorale. Putem constata o diferenţă destul de mare între complexitatea luptei politice, a instrumentelor, a tehnologiilor care se utilizează şi a jocului instituţional, care încearcă cumva să ţină pasul cu o dinamică care de multe ori e foarte ridicată, fiind competiţii electorale complicate şi dificile. Meditaţia mea, observaţia mea pleca spre un lucru mai pământesc, mai la nivelul omului de rând, în sensul că, moderând, vede pe tot parcursul campaniei electorale şi faza pe care o precede, vede neregulile, le constată. Iar la final, mai mulţumit, mai nemulţumit de rezultatul alegerilor, se întreabă, totuşi, cum sunt aceste verdicte? Toată lumea îşi doreşte o credibilitate cât mai ridicată a acestui exerciţiu electoral şi ca fiecare instituţie să-şi facă treaba şi să ofere o satisfacţie cetăţeanului că acela a fost un joc echilibrat, decent, corect, liber, care nu a îngrădit drepturile cuiva. Şi atunci, dacă vrem să facem exerciţiul acesta credibil, haideţi să ne întoarcem un pic la primele inputuri pe care le punem în procesul acesta. Şi s-a vorbit destul de mult şi astăzi despre calitatea informaţiei pe care o obţine cetăţeanul. E un lucru aproape elementar. Mie mi se pare nelalocul lui să ne aşteptăm la un rezultat bun în condiţiile în care inputul, informaţia care formează opiniile şi intenţia şi apoi comportamentul de vot, înţelegem că este atât de viciată.”

Europa Liberă: Dar poate alegătorul într-adevăr e atât de deştept, încât înţelege că e un teatru, că decorurile acestea sunt de placaj, că trebuie să treacă prin hăţişurile minciunilor, să ajungă acolo unde vrea?

Doru Petruți: „Rezultatele din cel puţin ultimii zece ani de alegeri în Moldova cred că vă contrazic.”

Europa Liberă: În ce măsură, atunci, şi vin la meseria dumneavoastră, politicienii care se avântă în acest joc sunt interesaţi să măsoare, într-adevăr, efectul acestor vorbe şi decoruri? În ce măsură ei îşi dau seama cât de eficientă este investiţia în aceste decoruri foarte costisitoare?

Doru Petruți: „Aici ne întoarcem la dinamica despre care vorbeam, a tehnologiilor, a echipelor care se află în spatele acestor candidaţi. Am văzut o disproporţie destul de mare între posibilităţile unor candidaţi versus ale altora. Încă o dată, poate, nu mă pricep la aceasta, dar poate Codul acela Electoral şi celelalte legi sunt relativ ok şi, poate, atenţia ar trebuie să ne o îndreptăm spre informare, spre educare. Şi atunci, dacă la bază vom avea ceva mai sănătos, cred că şi mecanismele acestea instituţionale, şi rezultatul alegerilor s-ar putea să ne mulţumească mai mult.”

Europa Liberă: Adică, remediul împotriva bau-bau-urilor sunt şcolile şi universităţile?

Doru Petruți: „Întotdeauna ne întoarcem la educaţie, la lucrurile care sunt cel mai greu de făcut şi durează cel mai mult şi necesită mult timp. Din păcate, nu cred că vom vedea prea repede o clasă politică care să fie foarte deschisă să investească în componenta aceasta de educare a cetăţeanului, inclusiv pe partea ce ţine de informare sociopolitică.”

Europa Liberă: Bănuiesc că v-a adus la conferinţă curiozitatea firească, să vedeţi dacă, într-adevăr, instituţiile care se implică şi responsabilii de schimbări sunt dornici să facă aceste ajustări, schimbări în legislaţie, în cutume. Ce impresie aveţi? Chiar vor parlamentarii, CEC, politicienii, viitorii concurenţi electorali să instituie nişte reguli echitabile şi aplicabile?

Doru Petruți: „Dacă e să ne referim strict la regulile de joc, eu pot să constat, şi chiar am făcut-o şi pe cale oficială, am felicitat Comisia Electorală Centrală pentru modul în care a desfăşurat alegerile. Un exerciţiu mult mai complex, dar sigur că ei au atribuţii tehnice funcţionale pe parcursul unui proces electoral. Am primit chiar şi multe reacţii din România, văzând cât de eficient se monitorizează structura de gen şi vârstă în timp real pe parcursul zilei de vot, atât în turul întâi, cât şi în turul doi. Numărul de secţii s-a mărit. Sigur, au rămas şi cetăţeni care, spre regret, nu şi-au putut exercita dreptul de vot.”

Europa Liberă: Dar acum mingea nu e în terenul CEC-ului.

Doru Petruți: „Nu e în terenul CEC-ului, e întotdeauna în terenul legislatorului, care stabileşte regulile de joc. Cred că aici, mai degrabă, dacă există voinţă, atunci există şi o cale, Codul Electoral nu e o navă cosmică. Aşa cum a spus şi domnul Tănase, Codul Electoral, probabil, ar trebui revăzut şi regândit, având în vedere că avem atât de multe tipuri de alegeri, mai avem şi procedura referendumului, avem Găgăuzia. Şi, practic, dacă vă uitaţi, din ultimii patru ani, trei ani au fost ani electorali. Şi cred că vom continua în ritmul acesta şi mai departe. Aşa că trebuie claritate şi trebuie ca regulile de joc să fie oneste pentru toţi participanţii pe foarte multe componente, începând de la finanţare, informare, strângerea de semnături. Deja s-au strâns zeci de recomandări la care eu cred că legislatorul nu poate rămâne indiferent. CEC pune în practică un cadru legal existent şi, repet, din perspectiva aceasta, CEC mai mult decât onorabil s-a descurcat.”

Europa Liberă: Adică această viitoare constituţie electorală, aşa cum a fost definită aici la conferinţă, ar fi un test de onestitate pentru parlamentari?

Doru Petruți: „Da. Numai că vedeţi configuraţia Parlamentului, uitaţi-vă la rezultatele alegerilor din noiembrie 2014 şi vedeţi că de atunci s-au petrecut destul de multe schimbări, modificări. Eu cred că această majoritate încă îşi caută identitatea şi poziţionarea. Acum au şi Preşedinţia de altă culoare.”

Europa Liberă: Adică, ar fi peste puterile acestei majorităţi o viitore constituţie electorală?

Doru Petruți: „Eu cred că deputaţii sunt şi ei fiinţe raţionale în anumite momente. Şi vedeţi că anumite legi pe care le-au votat cu ani în urmă unor politicieni de rang foarte înalt, de fapt, li s-a întors împotriva lor. Aşa că eu cred că ei vor fi destul de precauţi şi destul de atenţi în momentul în care vor să facă modificări pe regulile jocului, mai ales, pe regulile jocului ce prevăd accesul la fotoliul de deputat.”

Europa Liberă: Eu, totuşi, sper să vă contrazică politicienii noştri. Să vedem.

Doru Petruți: „Abia aştept. Eu aştept de zece ani aceasta.”