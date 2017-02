O schimbare fundamentală de poziție americană în conflictul israelo-palestinian: „Vreau soluția pe care și-o doresc părțile”

Presedintele Statelor Unite, Donald Trump s-a intretinut la Casa Alba cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu. Care sint stirile legate de aceasta vizita? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Cea mai importanta este ca administratia Trump renunta la obiectivul asumat de predecesori ai sai, ca solutia conflictului este coexistenta a doua state, Israel si Palestina. In ciuda faptului ca aceasta noua premiza presupune practic intreruperea procesului de pace, presedintele Trump a spus ca isi doreste sa incerce sa obtina un acord, intre cele doua parti.

In timpul conferintei de presa, Trump a cerut Israelului sa reduca construirea de asezari evreiesti in teritorii ocúpate. Seful executivului american a spus ca este dispus sa accepte fie un stat palestinian separat fie un stat unic, cu israelieni si palestinieni, ca solutie a conflictului. „Vreau solutia pe care si-o doresc partile” - a spus presedintele Trump. Or asta este o schimbare fundamentala de pozitie a Statelor Unite.

Cu privire la procesul de pace, Trump crede ca el va fi cel care va gasi o solutie. Seful exexutivului a aratat „Stiu ca orice presedinte si-ar dori sa obtina pacea. Multi dintre ei s-au implicat catre sfirsitul mandatelor tocmai pentru ca nu credeau ca e posibil sa realizeze pacea. Si nu a fost posibil pentru ca ei nu au facut-o”.

Presedintele Trump a spus ca-l cunoaste pe Netanyahu de multi ani. „Un om destept. Un mare negociator. Cred ca vom ajunge la o intelegere. Ar putea fi mai amplu si mai bun decit ce se crede. Cei aflati in aceasta incapere inteleg ca e o posibilitate”.

„Sa incercam”, a replicat premierul Israelului. Trump a continuat „Asta nu pare prea optimist. Bun negociator”. Netanyahu a reiterat ca mai intii palestinienii trebuie sa recunoasca statul Israel si sa nu-i mai ceara distrugerea. Premierul israelian are de luat in considerare si aprópiatele alegeri. El trebuie sa mentina unitatea cabinetului, in conditiile in care este supus presiunilor politice interne.