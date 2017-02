Dumitru Diacov: „Mai numiţi o ţară din spaţiul ex-sovietic care e atât de divizată ca Republica Moldova!...” (VIDEO)

Cum evoluează relația dintre majoritatea parlamentară și președintele Igor Dodon, la aproape două luni de la inaugurarea acestuia? Corespondenta noastră a stat de vorbă cu Dumitru Diacov, președintele de onoare al Partidului Democrat, principalul partid al coaliției de guvernare:

Europa Liberă: Domnule Diacov, aţi sărbătorit 20 de ani de la înfiinţarea Partidului Democrat. Ce rol joacă astăzi PD?

Dumitru Diacov: „Un rol destul de important. De fapt, să fiu sincer, rolul acesta a fost gândit de la bun început. Mai sunt partide care au supravieţuit, dar care sunt pe final de biografie. Sper că Partidul Democrat va avea o viaţă cu mult mai lungă.”

Europa Liberă: Au trecut mulţi politicieni prin această formaţiune. Puţini care s-au reţinut, foarte mulţi au plecat. V-a pus pe gânduri această întrebare de ce pleacă?

Dumitru Diacov: „Poate nu e modest, dar liderii partidului s-au gândit la dânşii, nu la partid. Eu m-am gândit şi mă gândesc la partid şi vorbesc, în primul rând, de partid, nu de persoane. Persoane suntem zece la Chişinău şi zeci de mii în teritoriu. Partidul astăzi este prezent în fiecare localitate, în fiecare sat, în fiecare centru raional, în fiecare structură administrativ-teritorială.”

Europa Liberă: Aceasta ar însemna şi o verticală a puterii?

Dumitru Diacov: „Verticală a puterii este atunci când de sus sunt numiţi până jos, în condiţiile altor ţări din jurul nostru. În Republica Moldova sunt alegeri, primarii sunt aleşi, consilierii raionali sunt aleşi, consilierii îşi aleg preşedintele. Şi, prin urmare, nu se poate de spus că este o verticală a puterii. Dacă judecăm după geografie, după prezenţa reprezentanţilor PD, da, aşa se primeşte, că PD are de sus până jos oameni care sunt responsabili de ceea ce se întâmplă astăzi.”

Europa Liberă: Adversarii politici vă învinuiesc că aţi convertit o bună parte din membrii pe care îi aveţi.

Dumitru Diacov: „Când partidul este prezent la putere, cu cât partidul este mai puternic, cu atât mai mult e criticat de către adversarii politici.”

Europa Liberă: Dar care sunt rezultatele pentru care meritaţi să fiţi lăudaţi?

Dumitru Diacov: „Altceva este că modalitatea de a face politică în Republica Moldova, şi a opoziţiei, şi a guvernării, este cam specială. Noi nu putem să ne lăudăm că astăzi avem experienţa necesară, avem tradiţii pe care trebuie să le respecte şi partidele, şi populaţia, şi alegătorii.”

Europa Liberă: Dar vă întrebam care ar fi câteva rezultate pentru care trebuie să vă laude cetăţenii, rezultate livrate de PD?

Dumitru Diacov: „Eu cred că sunt multe. 1998-2001, atunci când a venit pentru prima dată Partidul Democrat la guvernare, spicherul Parlamentului, majoritatea parlamentară, prim-ministrul era al Partidului Democrat. Populaţia era nemulţumită de calitatea vieţii, a schimbărilor în Republica Moldova.

Noi am venit în ’98, am constatat ce? Toată legislaţia era sovietică. Noi am fost puşi în situaţia se adoptăm reforma teritorială, administraţia publică locală, să votăm un sistem bugetar bazat pe economie de piaţă, să schimbăm sistemul de pensionare, să-l adaptăm la economia de piaţă şi multe alte lucruri. Guvernarea a conştientizat că, dacă nu facem lucrurile acestea, noi ne prăbuşim. Populaţia aştepta de la guvernare lucruri bune, pensii, salarii, mari de dorit.”

Europa Liberă: Bunăstare aşteaptă.

Dumitru Diacov: „Bunăstare, dar.”

Europa Liberă: Iar dumneavoastră, politicienii, v-aţi angajat că faceţi reforme pentru ca această bunăstare, prosperitate să ajungă în casa fiecărui cetăţean.

Dumitru Diacov: „Dar bunăstare fără creştere economică nu există.”

Europa Liberă: De ce nu aţi pus accentul pe economie, să dezvoltaţi economia?

Dumitru Diacov: „Uitaţi-vă ce se întâmplă. Poate o ţară ca Republica Moldova, care nu are resurse materiale, să fie foarte prosperă, dacă nu face reformele interne, dacă nu se gândeşte cum să-şi aranjeze economia? Dar cum poţi să aranjezi economia, dacă mergi patru ani într-o direcţie, pe urmă o laşi baltă şi te mişti alţi patru ani în altă direcţie?”

Europa Liberă: Din 2009 forţele democratice, pro-europene sunt la guvernare. Şi acum unde s-a ajuns? Moldova e pe muchie de prăpastie, o spun cetăţenii, o spun şi partenerii de dezvoltare a ţării.

Dumitru Diacov: „Eu acum vin de la o întâlnire cu un ambasador, care a spus: „Noi la începutul lui 2016 ne gândeam că Republica Moldova nu reuşeşte să se ridice în picioare”. Acum Republica Moldova, la sfârşit de an, a ieşit cu creştere economică, pe care o simte statistica. Nu o simt oamenii, din păcate. A realizat stabilitate politică.”

Europa Liberă: Dumneavoastră aveţi o bogată experienţă politică. Să vă întreb: PD a acces în actualul Parlament cu 19 mandate, dar toată lumea vă reproşează că deţineţi întreaga putere în Republica Moldova. Şi chiar mai mult, spun că un singur om ar ţine toate frâiele în mâna sa, liderul partidului dumneavoastră.

Dumitru Diacov: „Acestea sunt comentarii politice sau viziuni politice ale oponenţilor.”

Europa Liberă: Şi explicaţiile dumneavoastră?

Dumitru Diacov: „Şi explicaţiile mele sunt că totul este legal, oricât ar părea de straniu. Au fost perioade când plecau de la Partidul Democrat, plecau la Partidul Comuniștilor, din cauza că Partidul Comuniștilor era puternic şi din cauza că Partidul Democrat era în teascul presiunilor din toate părţile. Şi unii oameni slabi la caracter, alţii care se gândeau la carieră, alţii din diferite motive au plecat.”

Europa Liberă: Şi acum şi PD absoarbe alţi deputaţi din alte fracţiuni.

Dumitru Diacov: „Pentru mine, ca lider al partidului, era foarte obijduitor, era foarte dureros.”

Europa Liberă: De la dumneavoastră s-au dus la comunişti, iar acum de la comunişti vin la PD.

Dumitru Diacov: „Şi nu numai de la comunişti. Au fost rupturi şi mai pe urmă, dacă vă aduceţi aminte.”

Europa Liberă: Îmi amintesc.

Dumitru Diacov: „A fost o perioadă când eu m-am adresat guvernării de atunci, domnului Voronin, şi am încercat să-l conving să votăm modificarea Constituţiei, să interzicem traseismul parlamentar. Am fost, l-am rugat, i-am lămurit că nu e normal, i-am zis: „A trecut aceasta, nu mai am eu, Partidul Democrat, problema aceasta, dar este”. Domnul Voronin spune: „Dumitru, nu e europeană norma aceasta. Nu poţi interzice deputatului să se răzgândească în timp’.”

Europa Liberă: Dar acum vă răzbunaţi pentru acel gest?

Dumitru Diacov: „A apelat la o experienţă europeană. De la un partid puternic nu pleacă oamenii, pleacă de la un partid care nu poate oferi posibilitate deputaţilor ş.a.m.d. Uitaţi-vă din ce partid spre care partid pleacă. Nu pot spune că mie îmi place lucrul acesta, dar este un lucru legal. Şi în al doilea rând, oamenii caută posibilitatea să se manifeste. Bine, aceasta poate fi numit în mod diferit, carierism, chestii ş.a.m.d., dar de ce să nu acceptăm că este şi un lucru bun?

Partidul Democrat şi-a asumat să fie gazda pentru aceste persoane, nu numai pentru interesul egoist de a guverna, de a fi principalul partid, dar şi de a oferi o şansă Republicii Moldova să-şi ducă mandatul până la capăt. Şi să încerce să demonstreze că se poate guverna democratic, se poate avea un curs european în aceste condiţii.”

Europa Liberă: Care e probabilitatea de reformatare a actualei majorităţi? În sensul dacă s-ar putea scoate sau aduce noi entităţi în această coaliţie majoritară din Legislativ?

Dumitru Diacov: „Mişcări masive nu vor fi. Practic, majoritatea deputaţilor s-au apreciat. Eu nu exclud că doi, trei, patru deputaţi pot să mai apară în cadrul coaliţiei. Noi avem câţiva deputaţi independenţi care nu sunt deciși. Legea spune că timp de jumătate de an deputaţii nu pot adera la un grup politic existent. Iată că a trecut jumătate de an de când unii deputaţi au ieşit de acolo sau de dincolo.”

Europa Liberă: Domnul Igor Dodon, ca preşedinte, face parte din actul guvernării?

Dumitru Diacov: „Ar trebui să fie instituţia care, la fel ca guvernarea, îşi asumă responsabilitatea pentru tot ce se întâmplă în Republica Moldova. Este uşor să fii preşedinte în opoziţie. Este uşor să fie un preşedinte care critici. Dar eu cred că şi preşedintele care are responsabilităţi foarte importante, conform Constituţiei, trebuie să găsească posibilitate de conlucrare cu guvernarea pentru binele acestei ţări. Eu m-am bucurat, când am auzit că domnul Dodon a făcut acea declaraţie: „Eu doresc să fiu preşedintele tuturor”. Eu vă spun sincer, eu aş vrea să fie şi preşedintele meu, eu aş vrea ca domnul preşedinte al Republicii Moldova să găsească limbă comună cu guvernarea. Bine, nu este obligatoriu în toate chestiunile, dar în multe dintre ele trebuie să găsească. Fiindcă poporul, moş Vasile, care l-a votat, nu a votat pentru chestii ideologice, geopolitice.”

Europa Liberă: Dar tocmai geopolitica e cea care aduce mai multă confruntare între instituţiile statului.

Dumitru Diacov: „Acestea sunt elemente de campanie electorală.”

Europa Liberă: Domnul Dodon oricum pledează şi în continuare ca ţara să se apropie mai mult de Federaţia Rusă. Şi chiar a spus că va pleda pentru aceea ca să obţină Moldova un statut în cadrul Uniunii Euroasiatice. Pe de altă parte, dumneavoastră, cei care aţi constituit majoritatea parlamentară şi guvernaţi statul, ziceţi că parcursul european nu trebuie întrerupt. Cum se împacă aceste două păreri diametral opuse?

Dumitru Diacov: „Partidul Democrat, eu, personal, toţi colegii mei din conducerea partidului niciodată nu am fost ostili cooperării cu Federaţia Rusă. Noi întotdeauna public am ieşit, am spus de multe ori. Eu, de la tribuna Parlamentului.”

Europa Liberă: Dar cei de la Moscova nu sunt mulţumiţi că Moldova are un Acord de Asociere cu UE.

Dumitru Diacov: „Cu cei de la Moscova trebuie de discutat, trebuie de văzut care elemente îi deranjează. Eu am auzit de la mulţi oameni importanţi de la Moscova: „Noi dorim ca Republica Moldova să fie previzibilă”. Cine ne încurcă să venim să spunem: „Da, domnilor, noi vrem să mergem pe calea europeană, dar noi vrem să fim prieteni cu voi”?

Dar în timpul când cineva apare în Republica Moldova şi spune: „Nu, eu voi abandona calea europeană, eu voi veni numai cu voi”, sigur că este cineva la Moscova care poate să-i placă mai mult declaraţia aceasta, decât declaraţia mea. Și atunci, divizarea aceasta o facem noi singuri, acasă, aici.

Eu aş vrea ca domnul Dodon să fie mai pragmatic, mai practic. Nimeni nu te încurcă. Eu sunt gata să fac tot ce e posibil ca să ne apropiem, să rezolvăm problemele care ne divizează cu Federaţia Rusă, dar noi nu putem glumi cu parcursul ţării. Parcursul ţării este unul european. Aceasta nu înseamnă că noi trebuie să ducem Moldova încolo sau dincolo, noi trebuie să fim acasă.”

Europa Liberă: Acordul de Asociere poate fi anulat sau renegociat?

Dumitru Diacov: „Acordul de Asociere nu poate fi renegociat. Nu poate fi renegociat, dar pe parcurs se poate de discutat. Acolo tot sunt oameni care înţeleg lucrurile, se pot face unele precizări, adaptări ş.a.m.d.”

Europa Liberă: Mai rămâneţi la ideea că Moldova trebuie să depună o cerere de aderare la UE?

Dumitru Diacov: „Numai nu populistă.”

Europa Liberă: Fostul dumneavoastră lider de partid a promis că în 2018 Moldova va depune această cerere.

Dumitru Diacov: „A fost tot o expresie în perioada campaniei electorale. Noi putem să depunem cerere şi eu cred că voi fi sănătos şi voi fi martor la acest eveniment, dar atunci când noi de comun acord coordonăm lucrurile. Noi putem să trimitem o cerere acolo, care va trezi numai zâmbete la Bruxelles: „Staţi, oameni buni, voi unde sunteţi şi ce fel de cerere?” Acceptarea cererii este un drum bilateral, Moldova încolo şi ei încoace. De aceea, este o speculaţie şi a presei: „Dar dumneavoastră când depuneţi cerere? Săptămâna viitoare? Dar acesta a spus că mâine depune.”

Europa Liberă: Depinde de răspunsul dumneavoastră, al celor care guvernaţi ţara.

Dumitru Diacov: „Şi voi guvernaţi, într-o măsură oarecare. În spațiul media.”

Europa Liberă: Noi punem întrebări, dumneavoastră vă asumaţi răspunsurile.

Dumitru Diacov: „De acord, eu accept regulile. Eu vă spun, trebuie să depunem cererea de aderare la UE atunci când se coace...”

Europa Liberă: Dar când va fi pregătită Moldova pentru a depune această cerere?

Dumitru Diacov: „Eu cred că, dacă noi demonstrăm că suntem serioşi la guvernare, că noi ne îndeplinim obligaţiunile. Pe parcursul anului trecut noi, practic, ne-am îndeplinit toate angajamentele asumate faţă de Uniunea Europeană.”

Europa Liberă: Foaia de parcurs, dar în ceea ce prevede Acordul de Asociere mai sunt restanţe.

Dumitru Diacov: „Sunt, dar noi nu ne bucurăm, noi regretăm şi noi vrem să le înlăturăm. Sunt unii care se bucură. Şi eu cred că lucrul acesta trebuie să-l facem toţi împreună. Şi ar fi bine şi Preşedinţia să aplece urechea la ceea ce trebuie să facă Republica Moldova, şi să facem lucrul acesta împreună.”

Europa Liberă: Pe moment guvernul nu are doi miniştri, ministrul Apărării a fost demis, iar ministrul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor a fost numit într-o altă funcţie. Acum guvernul trebuie să meargă cu candidaturi tot la Preşedinţie, pentru a fi confirmate în aceste funcţii. Ce se va întâmpla?

Dumitru Diacov: „Noi avem Constituţie, noi avem o decizie a Curţii Constituţionale, care spune că preşedintele este obligat să accepte, atunci când se fac modificări în componenţa guvernului. Eu am auzit o declaraţie a domnului preşedinte Dodon, că nu va accepta sub nicio formă. Nu poate preşedintele ţării să spună în felul acesta. Există reguli care trebuie respectate. Ministrul Apărării va fi responsabilitatea guvernării, a coaliţiei şi guvernului.”

Europa Liberă: Când vor fi numiţi aceşti doi miniştri?

Dumitru Diacov: „Eu sper că, până la urmă, vom avea şi un ministru, şi altul. Ştiţi că acum examinăm foarte minuţios structura guvernului. Poate, finalizăm în ceea ce priveşte restructurarea executivului, ca să-l facem mai eficient. Acesta este primul scop. Este şi economisirea resurselor, dar principală este eficientizarea executivului.”

Europa Liberă: De ce PD, de când e la guvernare, niciodată nu a solicitat funcţia de ministru al Apărării? Aşa a fost târgul?

Dumitru Diacov: „Nu. Aşa au fost discuţiile.”

Europa Liberă: De ce v-am pus această întrebare? Pentru că aveţi aşa o atitudine mai rezervată, când e vorba despre relaţia pe care trebuie să o aibă Republica Moldova cu Alianţa Nord-Atlantică.

Dumitru Diacov: „Nu. Vă asigur că nu. Pur şi simplu, sunt ministere economice, sunt ministere umanitare, sunt ministere de forţă. Și, în felul acesta, s-a ajuns care partid are mai mulţi oameni disponibili pentru segmentul cutare sau cutare.”

Europa Liberă: În cadrul coaliţiei de guvernare s-a luat o decizie finală dacă va fi deschis biroul de documentare NATO la Chişinău?

Dumitru Diacov: „S-a votat în Parlament.”

Europa Liberă: Rămâne bătută în cuie? Va fi deschis acest birou la Chişinău?

Dumitru Diacov: „Eu cred că da.”

Europa Liberă: Când? Domnul Dodon la Bruxelles a cerut demnitarilor europeni să mai zăbovească, să nu se grăbească.

Dumitru Diacov: „Demnitarii europeni discută cu guvernul şi lucrează cu guvernul. Preşedintele Republicii Moldova nu are atribuţii directe în acest domeniu şi, mai degrabă, a făcut declaraţii politice, să spunem aşa.”

Europa Liberă: Preşedintele Igor Dodon aici, în studioul Europei Libere de la Chişinău, a declarat că anul acesta ar putea să aibă loc două referendumuri. Unul legat de anularea legii care transformă în datorie de stat aşa-numitul furt al miliardului, cu care Republica Moldova a intrat în istorie. Şi unul privind extinderea prerogativelor prezidenţiale, în vederea dizolvării Legislativului. Ce părere aveţi despre aceste iniţiative ale şefului statului?

Dumitru Diacov: „Eu cred că primul este foarte populist. Şi domnul Dodon a spus chestia aceasta şi în campania electorală. Domnul Dodon, ca fost ministru al Economiei, nu poate să nu ştie că, dacă guvernul a luat un împrumut şi s-a angajat să-l restituie, este obligat să facă lucrul acesta. Altceva este că instituţiile statului abilitate trebuie să se ocupe cu rambursarea banilor, să-i caute, să-i găsească, să-i legifereze şi să-i întoarcă înapoi. Dar guvernul este obligat să facă lucrul acesta.

Orice instituţie internaţională care stă şi ne priveşte, şi ne judecă, spune: „Oameni buni, voi sunteţi serioşi? Pe mine nu mă interesează cum îi spunea primului ministru care a semnat acest angajament şi a luat această decizie. Este guvernul Republicii Moldova”. Şi domnul Filip era obligat să facă ceea ce a făcut. Dar chestia cu populaţia, să întrebăm populaţia, sigur că populaţia va spune să nu rambursăm banii aceştia. Dar, ca fost ministru al Economiei, ştie cum lucrează legile economiei de piaţă, dacă ai împrumutat, trebuie să întorci înapoi. Altceva e că instituţiile trebuie să se ocupe cu restituirea acestor bani.”

Europa Liberă: Şi cel de al doilea plebiscit pe care vrea să-l iniţieze preşedintele Dodon, referitor la prerogativele prezidenţiale pentru dizolvarea Parlamentului?

Dumitru Diacov: „Eu am spus mai înainte că alegerea directă a preşedintelui se va termina numaidecât cu ping-pong-urile acestea. Noi am avut preşedinţi care mereu erau nemulţumiţi de împuternicirile lor. Am avut cu domnul Snegur discuţii pe tema aceasta, am avut cu domnul Lucinschi, care a iniţiat un referendum. Şi cu ce s-a terminat lucrul acesta? Şi domnului Dodon tot nu-i place. Haideţi să încercăm un mandat, oricum, acest mandat trebuie să-i epuizeze domnul Dodon, să încercăm să demonstrăm că pe noi şi pe preşedinte, şi pe guvern, şi pe majoritatea parlamentară ne doare ce se face în ţară. Şi am putea din aceste funcţii, cu această ideologie pe care o ai în spate, ca partid, domnul Dodon, de fapt, a părăsit partidul. Eu vreau şi aştept ca să văd mai puţină ideologie şi mai puţine chestii cu iz populist în ceea ce face preşedintele. Şi atunci eu cred că lucrurile vor merge bine.”

Europa Liberă: Alegerile parlamentare anticipate le excludeţi?

Dumitru Diacov: „Eu le exclud. Eu cred că ar fi o mare prostie din partea noastră să acceptăm alegeri anticipate.”

Europa Liberă: Dar deputaţii din actuala legislatură ar putea modifica sistemul electoral? Pentru că se discută, iarăşi, foarte mult despre sistemul mixt.

Dumitru Diacov: „Nu ştiu, se discută. Eu aud foarte multe speculaţii. Nu există la momentul de faţă un proiect de lege. Este o temă care vine din rândul populaţiei, dar eu tare nu mi-aş dori ca lucrul acesta să se transforme tot într-o chestie populistă. De aceea, trebuie să cântărim, trebuie să vedem, trebuie să ne consultăm.”

Europa Liberă: Experţii zic că lucrurile s-ar tulbura un pic, pentru că, dacă va veni timpul să se vorbească despre circumscripţii, va apărea problema ce fel de circumscripţii şi cum se creează în stânga Nistrului.

Dumitru Diacov: „Este şi problema aceasta. Şi noi suntem foarte atenţi, foarte prudenţi. Pe de o parte, sistemul actual electoral va suferi oricum, azi, mâine, mai devreme sau mai târziu, numaidecât, fiindcă este această aşteptare, noi vrem ca deputaţii să fie mai strâns legaţi de circumscripţie. Dar sisteme mixte de ce fel? 50 la 50? Mie mi-ar plăcea ca 100% deputaţii să fie aleşi pe circumscripţii, dar pe liste de partid. De aceea, suntem într-o discuţie, căutăm cea mai bună soluţie. Şi în urma consultărilor cu partenerii externi, cu instituţiile specializate internaţionale, cu societatea civilă, vom veni cu o soluţie.”

Europa Liberă: Partidului Democrat i-ar fi convenabilă alegerea pe circumscripţii?

Dumitru Diacov: „Eu tare nu vreau să votez ceea ce este convenabil unui partid. Azi poate să-i fie convenabil şi mâine poate să nu-i fie convenabil. Istoria este plină de astfel de exemple. Noi nu trebuie să votăm ceea ce ne este nouă convenabil astăzi. Noi trebuie să votăm legi bune, legi bazate pe experienţa altor ţări cu tradiţii şi experienţă verificată de viaţă.”

Europa Liberă: Foarte pe scurt despre identificarea unei soluţii durabile pentru criza transnistreană. Pentru că Igor Dodon a mers, s-a întâlnit cu liderul de la Tiraspol, Krasnoselski, credeţi că în timpul apropiat poate fi pus pe masa de negocieri un proiect de statut pentru această regiune?

Dumitru Diacov: „Cum nu ar fi şi când nu s-ar rezolva această problemă, fără participarea activă a acestor doi factori, Chişinău şi Tiraspol, nu va fi rezolvată problema. Noi avem mecanismul, formatul „5+2’.”

Europa Liberă: Dar în spatele Tiraspolului, aşa se zice, stă Moscova.

Dumitru Diacov: „Noi trebuie să găsim această balanţă, noi trebuie să fim actorii importanţi. De aceea, deplasarea domnului Dodon, discuţiile domnului Dodon trebuie să fie un început bun.”

Europa Liberă: Federalizarea ar fi o soluţie?

Dumitru Diacov: „Dar nu domnul Dodon singur. Trebuie să plece cu toată echipa guvernamentală care participă în acest proces. Eu cred că preşedinţia OSCE poate să ne aducă o mai bună experienţă.”

Europa Liberă: Federalizarea ar fi o soluţie?

Dumitru Diacov: „Când îl aud pe cineva care vorbeşte de federalizare, eu mă gândesc: dar ce e în capul lui?”

Europa Liberă: Şi răspunsul?

Dumitru Diacov: „Răspunsul este: stimaţi colegi, noi avem pe teritoriul Republicii Moldova autonomia găgăuză. Deja, dacă vorbim foarte juridic, Republica Moldova are elemente de federalizare. Și, dacă noi rezolvăm…”

Europa Liberă: Cel puţin, liderii de la Tiraspol nu acceptă un proiect de statut asemănător cu cel al UTA Gagauz Yeri.

Dumitru Diacov: „Aceasta e altceva. Şi dacă noi rezolvăm problema transnistreană, reieşind din această experienţă a Republicii Moldova, aşa cum am rezolvat-o cu Găgăuzia, plus unele elemente care, sigur va trebui să le discutăm, eu nu văd nicio chestiune. Dacă acel care vorbeşte de federalizare are în vedere cu totul altceva sau confederalizare, atunci aceasta e altă chestiune.

De aceea, faptul că cei din Transnistria sunt mai ataşaţi Moscovei şi Moscova mai ataşată de Transnistria nu este un secret pentru nimeni. Noi trebuie să ne aşezăm la masă, să invităm toţi partenerii noştri la dialog, să fim deschişi şi să fim activi. Dar problema transnistreană va fi rezolvată atunci când noi aici vom termina cu gâlceava noastră internă şi vom avea mai mult timp, mai multe posibilităţi ca să le oferim celor din Transnistria.”

Europa Liberă: Ceva mai devreme aţi vorbit despre nevoia unei relaţii bune dintre Chişinău şi Moscova. Cine va îmbunătăţi această cooperare: guvernarea sau preşedinţia?

Dumitru Diacov: „Eu nu vreau să fac distincţie.”

Europa Liberă: Dar oricum, fiecare e cu intenţia lui.

Dumitru Diacov: „Fiindcă Preşedinţia, guvernarea, din punctul de vedere al lui moş Vasile, sunt identice: şi acesta e şef, şi acesta e nacialnic.”

Europa Liberă: Dar Moscova discută cu două voci la Chişinău, cu cei care reprezintă puterea în guvern şi cu Preşedinţia.

Dumitru Diacov: „Dar eu v-am spus că noi suntem vinovaţi, fiindcă noi avem două voci. Noi trebuie să mergem şi la Moscova, şi la Bruxelles, şi la Washington cu o singură voce în problema de interes a Republicii Moldova. Dar dacă noi intenţionat plecăm cu două voci, noi vom avea două voci tot timpul. Dar două voci duc la această divizare şi la acest sentiment de nemulţumire, că republica e împărţită în două şi eu iau o parte şi tu ia altă parte.

Mai numiţi o ţară din spaţiul ex-sovietic care e atât de divizată ca Republica Moldova. De aceea, şi preşedintele Republicii Moldova, care are mandatul de patru ani înainte, şi noi, care avem mandatul de doi ani de zile, să încercăm să demonstrăm că în aceşti doi ani de zile noi suntem capabili toţi împreună să facem cât mai multe lucruri bune pentru Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dumneavoastră, Partidul Democrat, aveţi semnat un acord cu Rusia Unită, din câte cunosc.

Dumitru Diacov: „Am avut.”

Europa Liberă: Şi nu-l mai aveţi?

Dumitru Diacov: „Nu, nu funcţionează aşa cum s-ar fi vrut.”

Europa Liberă: Între timp, a mers la Moscova Zinaida Greceanîi, lidera fracţiunii socialiştilor, şi la întâlnirea pe care a avut-o cu Dmitri Medvedev s-a semnat un acord între socialişti şi Rusia Unită.

Dumitru Diacov: „Da. Noi nu avem ce reproşa. A realizat PSRM acest acord de cooperare între două partide. Noi am avut în Rusia cu cel puţin două partide relaţii destul de bune, constructive. Eu sper că valul acesta de euforie va trece şi vom avea şi noi relaţii bune. În orice caz, ca ţară, dorim să avem relaţii bune.”

Europa Liberă: În concluzie, cât costă să menţii un partid în Republica Moldova?

Dumitru Diacov: „Slavă Domnului, eu nu sunt implicat.”

Europa Liberă: Nu duceţi evidenţa banilor acum.

Dumitru Diacov: „Da.”

Europa Liberă: Dar să ne spuneţi, e costisitor, totuşi, să întreţii o formaţiune?

Dumitru Diacov: „Sigur că este costisitoare întreţinerea oricărui partid în orice ţară. A intrat în vigoare acum...”

Europa Liberă: …legea privind finanţarea partidelor.

Dumitru Diacov: „...Va fi finanţat şi din partea bugetului. Este un lucru absolut normal.”

Europa Liberă: Dar până acum de unde luau partidele bani, dacă bugetul nu oferea?

Dumitru Diacov: „Fiecare lua de unde îl ducea capul.”

Europa Liberă: Domnul Plahotniuc se mulţumeşte cu funcţia de lider al partidului? Sau are şi alte aspiraţii?

Dumitru Diacov: „Orice lider de partid are mai multe aspiraţii. Eu cred că principala aspiraţie în aceste zile, noi vorbim când sunt zile de jubileu ale partidului, 20 de ani, să fie un partid puternic, să fie un partid care răspunde aspiraţiilor cetăţenilor, să fie un partid aşa cum a fost el născut, care este mediator pe scena politică moldovenească. Fiindcă noi avem grupurile acestea pe stânga şi pe dreapta destul de radicale şi agresive câteodată, care încaieră Republica Moldova. Şi datoria Partidului Democrat este să-i adune la masă, dar când se încaieră prea tare, să-i liniştească, să-i divizeze.”

Europa Liberă: Care rol e mai important, domnule Diacov, rolul Partidului Democrat sau rolul pe care îl joacă domnul Plahotniuc? Al cui rol e mai important pe moment?

Dumitru Diacov: „Pentru mine este important rolul partidului în societate, în ţară, ce face partidul la guvernare, ce face partidul în teritoriu, cum sunt văzuţi oamenii partidului. Şi eu vreau să vă spun că avem mii de oameni care fac o treabă foarte bună. Şi partidul, ca entitate politică, are un rol extrem de important pentru republică.”

Europa Liberă: Dacă nu ar fi domnul Plahotniuc, ar dispărea PD?

Dumitru Diacov: „Domnul Plahotniuc este un lider puternic, este un lider activ, are calităţi de lider. Poate de partid încă nu a intrat în deplina funcţiune. Trebuie să-l ajutăm, trebuie să lucrăm împreună.”

Europa Liberă: Eu vă întrebam: dacă nu ar fi domnul Plahotniuc lider, PD ar avea zile?

Dumitru Diacov: „Eu cred că da. Poate mai puţină prezenţă, poate mai puţine comentarii. Eu cred că ce se întâmplă astăzi este că partidul are un nou suflu, este un lider nou, care doreşte ca partidul lui să se manifeste. Şi este un lucru care e bun.”