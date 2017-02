Iurie Fală: „Fructele din Moldova au un gust deosebit și calități unice”

Mai mult de zece producători de fructe din Republica Moldova au participat recent la unul din cele mai mari târguri agroalimentare din Europa, desfășurat la Berlin. Este o expoziție care le oferă exportatorilor, procesatorilor și producătorilor din întreaga lume posibilitatea de a-și etala produsele, de a studia inovațiile mondiale în domeniu și de a întâlni potențiali parteneri de afaceri, pentru a-și diversifica rețelele de comerț. Ce oportunități le-a oferit antreprenorilor moldoveni din agricultură participarea, la aceasta și alte întrebări am căutat răspuns de la Iurie Fală, director executiv al Asociației Moldova Fruct.

Iurie Fală: „Scopurile noastre au fost definite de la bun început pentru a acoperi momente ce țin de identificarea potențialilor cumpărători, deoarece această expoziție este vizitată de către actori din businessul fructelor practic de pe toate continentele. Adică este un eveniment de anvergură. Iată aici noi putem să ne prezentăm ca o țară furnizoare de fructe proaspete.”

Europa Liberă: Care-i elementul de atractivitate pe care îl scot în față producătorii moldoveni, atunci când pleacă peste hotare?

Iurie Fală: „În primul rând noi prezentăm fructele care au un gust deosebit. Clima în Republica Moldova oferă posibilitatea de a obține niște fructe cu calități unice, ce țin de parametrii organoleptici și de aromă. La noi zăboveau mai mult timp actori din business-ul fructelor din țări cum ar fi China, Vietnam, din țările din America de Nord, Orientul Mijlociu și Africa de Nord. În cadrul expoziției noi am făcut degustări de fructe și de produse procesate și puteau să înțeleagă care este gustul adevărat al fructelor moldovenești. Am prezentat sortimentul nostru de fructe, pentru că am avut cumpărători care aveau cunoștințe generale despre ceea ce putem noi exporta, și au descoperit acum că Moldova poate fi o sursă de livrare a fructelor proaspete, a produselor din fructe, cum ar fi sucurile, conservele, fructele uscate, nucile.”

Europa Liberă: Și există o continuitate după târgul de la Berlin sau după astfel de evenimente, ați stabilit parteneriate?

Iurie Fală: „Noi acum suntem în procesul de totalizare a acestor lucruri pentru că expoziția oferă în primul rând o platformă de discuții și de stabilire a anumitor contacte. Fiecare participant la această expoziție, fiind o întreprindere privată are un plan comercial separat pe care noi îl vom monitoriza, ca să putem face niște totaluri. Țin să vă zic că am avut aproape 500 de vizitatori și am lucrat destul de mult în a comunica despre fructe și a stabili contacte.”

Europa Liberă: Fructele moldovenești sunt atât de competitive și atunci când vorbim de prețuri?

Iurie Fală: „La întrebarea competitivității noi mai avem încă mult de lucrat. Noi trebuie să ne modernizăm procesul de producere, trebuie să ridicăm standardele de calitate. În țările de unde sunt operatorii care au dorit să procure sunt niște cerințe care sunt standarde internaționale, care practic nu se deosebesc de acele care sunt în Uniunea Europeană și aici urmează să facem o ajustare de standarde, prin ajustarea asortimentului de fructe proaspete pe care le putem comercializa. Cu regret, în ultimii doi ani, din cauza devalorizării leului și a embargourilor, ne-am dezvoltat mai lent decât am așteptat. Dar sunt unii producători care au atins acești parametri de calitate și pot face față. În general, infrastructura exportului de fructe în stare proaspătă este orientată mai mult spre piețe tradiționale, care sunt simple și ușor de înțeles de către producătorii de fructe din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Când spuneți piețe tradiționale, vă referiți la care?

Iurie Fală: „Mă refer la țările din CSI.”

Europa Liberă: Sunt acestea încă atractive pentru producătorii moldoveni?

Iurie Fală: „Desigur, este o piață tradițională unde produsele noastre sunt recunoscute și este o direcție de desfacere a producției. Desigur că pentru a ieși pe piețe externe trebuie producătorii să conștientizeze faptul că este timpul să iasă din starea aceea de confort pe care au trăit-o în perioada când aceste piețe erau mai stabile decât în prezent. Este un deziderat al timpului, concurența ne va impune să facem acele schimbări pentru că și pe piața tradițională unde noi exportăm au loc schimbări enorme.”

Europa Liberă: Sugerați dumneavoastră că există producători care își asumă riscuri pentru a ajunge la anumite standarde de calitate cerute pe piața Uniunii Europene și în același timp sunt producători care preferă să-și ducă marfa în spațiul CSI, se orientează spre Federația Rusă, așa cum au făcut-o ani la rând?

Iurie Fală: „Da, vă zic după experiența producătorilor din Polonia, pentru că este o situație oarecum similară. Acolo, producerea fructelor a avut o creștere extraordinară în ultimii zece ani, deoarece în acest sector au fost create condiții pentru a fi efectuate investiții. De exemplu, în comparație cu producătorii de fructe din Republica Moldova, în țările din Uniunea Europeană și respectiv Polonia, statul încurajează prin acordarea anumitor subvenții și creditarea este mai facilă. Dacă la noi lucrează schema compensatorie de acordare a subvențiilor, atunci în Uniunea Europeană acest lucru are loc în baza proiectelor care sunt finanțate în avans din partea statului. Adică este un proiect care este aprobat și în baza acestor aprobări poți să iei și un credit mai ieftin, și subvenții în avans. Concomitent, ei s-au orientat și spre crearea infrastructurii de post recoltare. Noi, în Republica Moldova trebuie să trecem de stereotipul că producem cel mai calitativ și cel mai gustos. În general, în condiții de concurență, cumpărătorul decide mai mult după aspectul comercial. Într-adevăr această ramură este cu valoare înaltă și necesită o atenție deosebită atât din partea statului, cât și din partea producătorului.”

Europa Liberă: De curând Guvernul Republicii Moldova a cerut opinia Grupului German de Consiliere Economică privind produsele care pot fi crescute în Moldova şi pentru care există potențial mai mare de export pe piaţa Uniunii Europene. Printre agricultori, există o asemenea preocupare?

Iurie Fală: „Este o chestiune care ține într-adevăr de capacitatea de analiză economică, de planificare pe un termen mai lung a antreprenorilor din agricultură. În general, acesta este un sector de business mai deosebit și aici într-adevăr trebuie să fie niște politici ale statului coerente, care să ghideze într-un fel producătorii, să-și orienteze și ei eforturile și investițiile spre anumite domenii cheie. Să nu uităm că noi optăm pentru producție de valoare înaltă.”

Europa Liberă: În ce măsură un producător poate planifica soluții de alternativă, ca în cazul unor restricții de comercializare să nu rămână cu producția în depozite?

Iurie Fală: „Noi, pomicultorii, când înființăm o livadă, aceasta este o perioadă de minimum 20 de ani. Noi din start pornim cu acest orizont de planificare. Sigur că la momentul inițial trebuie să fim foarte atenți, foarte informați și documentați în a alege spectrul de produse, tehnologia și tendințele de piață. Noi, în asociația producătorilor și exportatorilor ne străduim să creăm o platformă de dialog între operatorii care lucrează nemijlocit cu cumpărătorii de pe piața finală și cu producătorii de la piața inițială, inclusiv cei care produc material săditor.”

Europa Liberă: Domnule Fală, se discută actualmente despre posibilitatea reluării exporturilor spre Federația Rusă, cel puțin ministerul economiei pare optimist în acest sens. Standardele de calitate ar fi aceleași, și pentru Uniunea Europeană și pentru Federația Rusă, cei care au ajuns la aceste cerințe, credeți dumneavoastră, spre ce piață se vor orienta?

Iurie Fală: „Noi participăm tradițional la expozițiile din Federația Rusă și vreau să vă zic că pe această piață, datorită politicii de substituire a importurilor, au loc niște schimbări strategice de lungă durată. Și în termen mediu noi ne așteptăm că pe această piață se va acutizarea concurența fructelor de calitatea pe care o producem noi. Sunt standarde de management a calității care trebuie aprobate și acest lucru trebuie să-l ținem în vizor.”