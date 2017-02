Presa americană: Rusia a desfășurat în secret noi sisteme de rachete de croazieră, încălcând un acord de control asupra armelor

Presa americană relatează că Rusia a desfășurat noi sisteme de rachete de croazieră, considerate de Statele Unite o încălcare a unui acord de control asupra armelor. Potrivit AP și The New York Times, Moscova a desfășurat în secret noi rachete terestre de croazieră, violând acordul din 1987 privind lichidarea rachetelor cu rază mică și medie de acțiune. Publicația The New York Times susține, citând oficiali americani nenumiți, că Rusia ar avea două batalioane de asemenea rachete care au devenit operaționale la finele anului trecut.

Anterior, administrația Obama a acuzat Rusia de violarea acordului ce interzice testarea de rachete balistice și de croazieră cu raza de acțiune între 500 și 5500 de kilometri. Dar președintele rus Vladimir Putin și-a apărat programul de rachete, argumentând că Statele Unite ar fi încălcat și ele tratatul și că noile rachete ar fi necesare pentru menținerea echilibrului de forțe.

Acuzațiile privind presupusa încălcare a tratatului au reapărut înaintea primei vizite la Bruxelles, în 15 februarie, la cartierul general al NATO, a ministrului american al apărării Jim Mattis. Desfășurarea rachetelor rusești a stârnit îngrijorare în Congresul de la Washington. Șeful comitetului pentru apărare din Senat, John McCain, a numit-o drept „o amenințare semnificativă la adresa forțelor SUA în Europa și a aliaților noștri din NATO”. McCain a spus că perioada desfășurării rachetelor sugerează că Putin „îl testează” pe președintele Donald Trump.

Anterior, în 14 februarie, a devenit cunoscut că Rusia a pus în stare de alertă maximă trupele sale din districtul de Vest, în cadrul unor ample aplicații militare.