Semne de întrebare la demisia lui Michael Flynn

Faptul ca generalul in retragere Michael Flynn nu mai este seful consilierilor pentru securitate nationala al presedintelui Donald Trump ridica mai multe intrebari, decit ofera raspunsuri.

Evenimentele din ultimele 24 de ore ridica intr-adevar nu putine semne de intrebare. Intr-o succesiune relativ rapida, surse ale administratiei Trump au spus ieri dupa amiaza ca Michael Flynn se bucura de increderea presedintelui, la o ora dupa aceea purtatorul de cuvint Sean Spicer arata insa ca situatia este evaluata, apoi generalul si-a dat demisia pentru ca ulterior Casa Alba sa sustina ca i s-a cerut sa-si dea demisia pentru ca increderea in el se diminuase.

Sa reamintim ca Michael Flynn a fost in campanie unul dintre sustinatorii cei mai pretuiti ai presedintelui Trump, fiindu-i alaturi si in momentele mai dificile, si la victorie.

Faptele sint urmtoarele. La sfirsitul lui decembrie, administratia de atunci, Obama a acuzat Rusia ca s-a amestecat in alegerile americane si, in consecinta, a luat o serie de masuri punitive, expulzind intre altele diplomati rusi. In aceasi zi Michael Flynn s-a intretinut telefonic cu ambasadorul Rusiei la Washington. Intr-o succesiune rapida, Putin se abtine dupa sa treaca la represalii si presedintele Trump scrie pe twitter ca a stiut ca Vladimir Putin este destept, tocmai pentru ca nu a reactionat.

La circa o luna dupa aceea, Ministerul Justitiei la conducerea caruia se afla un interimar mostenit de la Obama comunica Casei Albe ca generalul Flynn a stat de vorba cu ambasadorul rus despre sanctiunile impotriva Rusiei, ceea ce generalul negase. Nu s-a intimplat nimic, desi Ministerul a avertizat ca Rusia l-ar putea santaja pe Flynn, pentru ca stie despre ce s-a vorbit.

Recent, Washington Post a publicat o stire despre avertismentul Ministerului Justitiei, care se baza pe inregistrarea convorbirii lui Flynn de catre servicii de informatii americane. Intrebat in legatura cu aceasta chestiune, generalul a negat initial ca ar fi vorbit despre sanctiuni si se pare ca a indus in eroare pe alti oficiali americani, pentru ca la putin dupa aceea atit seful consilierilor prezidentiali, cit si vice-presedintele Pence i-au luat apararea in public, bazindu-se pe ceea ce generalul le spusese. Apoi, Flynn s-a razgindit si a spus ca nu-si aminteste, dupa care a urmat ce am relatat, demisia consilierului prezidential.

Fireste ca principala intrebare este in ce masura Trump a stiut despre convorbirea lui Flynn si nu a spus nimic, nici macar dupa avertismentul Ministerului. Ce a stiut presedintele si cind a aflat sint intrebarile momentului la care se adauga si continuarea misterului cu privire la legaturile administratiei Trump cu Rusia lui Putin.