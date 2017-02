Mihai Ghimpu: „Armata rusă, acasă. NATO trebuie să fie prezent la Chișinău”

Europa Liberă: În studioul Europei Libere de la Chişinău liderul liberalilor, Mihai Ghimpu. Domnule deputat, începeţi sesiunea de primăvară-vară în cadrul şedinţelor în plen ale Legislativului?

Mihai Ghimpu: „Da, e timpul.”

Europa Liberă: Ce e prioritar să discutaţi, să adoptaţi?

Mihai Ghimpu: „Prioritar rămâne angajamentul asumat prin Acordul de Asociere: reforme, schimbarea. Până nu ne schimbăm, începând de la „A” la „Z”, inclusiv, mentalitatea, toate celelalte, nu avem şanse de izbândă.”

Europa Liberă: Se fac reforme în Moldova acum? Dau rezultate aceste reforme?

Mihai Ghimpu: „Reformă înseamnă nu doar adoptarea unei legi sau a unei hotărâri de guvern. Reformă înseamnă când se implementează aceste prevederi.”

Europa Liberă: Şi când aduc bunăstare în casa cetăţeanului.

Mihai Ghimpu: „Dar ştiţi cum e la noi, toţi vor legea în capul mesei, dar când e vorba de el personal, uită de lege. Până nu se va include toată societatea şi, în primul rând, cei care au misiunea de a implementa aceste lei, noi nu vom simţi valoarea acestor legi. Astăzi părerea mea este că cetăţenii, pe de o parte, vor să trăim în baza legii, toţi să fie traşi la răspundere, dar fiecare înhaţă unde îi cade.”

Europa Liberă: Cetăţenii vor modele în rândul politicienilor, în clasa politică.

Mihai Ghimpu: „Modele... Eu cer scuze de modestie, dar eu nu fac parte dintre cei care crede lumea, că eu sunt în buzunarul cuiva, că eu am furat, că iau. Eu mă consider pentru mine un model: din ’88 în luptă, limbă, alfabet, tricolor, toate celelalte, AIE-1, AIE-2, decret, limbă română, Crăciun pe stil nou.”

Europa Liberă: Cum vă explicaţi această percepţie a cetăţeanului din Republica Moldova, care crede că şi Mihai Ghimpu e sub papucul cuiva, e în buzunarul cuiva, face jocul domnului Plahotniuc?

Mihai Ghimpu: „În primul rând, noi avem reţeaua veche de pe timpul Uniunii Sovietice, care este foarte funcţională şi astăzi. Şi ei întotdeauna se străduie să compromită acei oameni care nu le convin. Şi lumea la noi trăieşte cu zvonul, cu vorba.”

Europa Liberă: De ce s-a făcut business din politică?

Mihai Ghimpu: „Aceasta întrebaţi alegătorii cum votează. Dar nu e o problemă businessul. Business înseamnă...”

Europa Liberă: Când politica ajunge să fie business e o problemă, domnule Ghimpu.

Mihai Ghimpu: „Business înseamnă economie. Dacă foloseşti funcţiile, politica pentru marele business, sunt de acord că e o problemă. În toată lumea sunt oameni care... Trump e miliardar, a ajuns preşedinte. Alta e cum a făcut banii, cum va face mai departe bani, fiind în funcţia de preşedinte al Statelor Unite ale Americii? Aici e problema.”

Europa Liberă: Găsiţi asemănări sau diferenţe între felul cum fac banii cei de peste Ocean şi cei din Moldova, cei care au decis să se implice în politică?

Mihai Ghimpu: „Banii trebuie să-i facă peste tot în mod legal. Doi, în toate fostele ţări socialiste, republici sovietice în perioada de tranziţie s-a furat. Numai că unii au avut limită, măsură. La noi nu. Memoria e foarte scurtă.”

Europa Liberă: De ce nu faceţi ca legea să-i pedepsească pe cei care greşesc?

Mihai Ghimpu: „Memoria la noi e foarte scurtă.”

Europa Liberă: De ce nu aplicaţi mecanisme?

Mihai Ghimpu: „Patru ani în urmă ai furat, au trecut patru ani de zile şi e erou de acum.”

Europa Liberă: Sunteţi cei care faceţi legi.

Mihai Ghimpu: „Legi facem bune.”

Europa Liberă: Îmbunătăţiţi-le.

Mihai Ghimpu: „Dar noi nu suntem doar o putere în stat, unde aparţine totul deputatului, Parlamentului ca atare. Este puterea judecătorească.”

Europa Liberă: De ce instituţiile statului sunt vulnerabile? De ce aceste instituţii rămân vulnerabile?

Mihai Ghimpu: „Dar numai instituţiile acestea sunt vulnerabile? Toţi sunt vulnerabili în republica aceasta, inclusiv cei care votează. De acolo începe lucrul, de la prispă, cum se spune, de pe prispa de pe care vii. Cum să avem noi putere curată? Uitaţi-vă, Dodon. Ce a făcut el pentru republica aceasta?”

Europa Liberă: Dumneavoastră îl criticaţi pe el şi el vă critică pe dumneavoastră.

Mihai Ghimpu: „Eu îl critic pe bună dreptate.”

Europa Liberă: Şi ce câştigă cetăţeanul de la acest ping-pong?

Mihai Ghimpu: „Cetăţeanul niciodată nu va câştiga, dacă nu se va documenta şi nu va vedea în esenţă cine şi pentru ce critică. Eu îl critic pentru că e mincinos, că e departe de poporul nostru, de durerile lui, că e cu ruşii, că e cu federalizarea, că e împotriva Uniunii Europene, despre care spune că nu i-a dat nimic.”

Europa Liberă: Cine l-a ajutat să vină la putere?

Mihai Ghimpu: „Fosta reţea sovietică şi, sigur, capacul pe care l-a pus Filat cu miliardul. I-a construit lui, i-a pavat tot drumul spre a veni la putere.”

Europa Liberă: Şi coaliţia majoritară nu l-a ajutat deloc să câştige acest scrutin prezidenţial?

Mihai Ghimpu: „Şi eu am făcut parte din coaliţia majoritară.”

Europa Liberă: Faceţi parte, da.

Mihai Ghimpu: „Dar cu ce am putut să-l ajutăm pe Dodon?”

Europa Liberă: Dar toată lumea zice că domnul Plahotniuc l-ar fi susţinut.

Mihai Ghimpu: „Eu nu mai vreau să trăiesc cu zvonuri. Nu mai vreau. Acestea sunt vorbe. Ce a făcut Ghimpu ca să-l ajute pe Dodon să ajungă preşedinte, spuneţi-mi, vă rog? Ştiţi ce a făcut Ghimpu?”

Europa Liberă: Eu vă zic că sunt percepţii în societate că domnul Dodon a fost ajutat inclusiv de reprezentanţii coaliţiei majoritare să câştige mandatul.

Mihai Ghimpu: „Societatea... Aceasta e problema lor de acum. Nu e problema mea şi a PL. E problema societăţii care vede lucrurile aşa. Ştiţi cu ce l-am ajutat eu pe Dodon să ajungă la putere? Fiindcă ai noştri nu deosebesc grâul de neghină. Fiindcă eu spun că e limba română, el spune nu, că e limba moldovenească. Iată cu ce l-am ajutat. Eu spun că suntem români, el spune că suntem moldoveni. Eu spun că trebuie unire cu România, el spune unire cu Rusia. Şi iată, moldovenii noştri, în loc să înţeleagă că, totuşi, eu spun şi partidul nişte adevăruri şi acestea nu sunt inventate de mine, că nu eu am scris: „Suntem români şi punctum...”. Sau arătaţi vreun scriitor de la noi, scriitor adevărat, nu dintre cei care scriu două-trei rânduri, care să spună că noi suntem moldoveni sau limba e moldovenească. De ce lumea nu se uită ce a spus Vieru, ce a spus Vatamanu, ce a spus Istrati, ce spune Dabija, ce a spus Ungureanu, Dumnezeu să-l ierte, dar se uită ce spune un Dodon de acesta? Iată unde e problema.”

Europa Liberă: Când vor fi următoarele alegeri parlamentare?

Mihai Ghimpu: „Ele ar fi bine să nu fie niciodată. Să dispară Parlamentul acesta, să facem unirea şi să terminăm. Dar vedeţi că şi dincolo avem probleme. Ordinare vor fi, în 2018.”

Europa Liberă: Pledaţi pentru anticipate sau pentru ordinare?

Mihai Ghimpu: „Dacă eu eram pentru alegeri anticipate, le făceam în ianuarie anul trecut.”

Europa Liberă: Sistemul electoral va fi modificat?

Mihai Ghimpu: „Şi permiteam să vină la putere partidele pro-ruse. Eu am mers peste inima mea, peste inima colegilor şi nu am admis. Dacă nu am admis atunci, acum cu atât mai mult. Şi dovadă este că am avut dreptate, prin faptul că Dodon e la putere. Altfel, era şi Parlamentul, şi guvernul în mâna partidelor pro-ruse.”

Europa Liberă: Se va ajunge la schimbarea sistemului electoral care va include şi alegeri pe circumscripţii? Dumneavoastră ce credeți

Mihai Ghimpu: „În primul rând, democraţia se sprijină pe partide politice.”

Europa Liberă: Partidele sunt compromise.

Mihai Ghimpu: „Sunt compromise, dar data viitoare vii şi alegi alt partid. Haideţi să formăm un partid din 101 oameni care nu au nicio treabă cu...”

Europa Liberă: Pentru PL uninominalul e bun sau nu e bun?

Mihai Ghimpu: „Cum vor forma noi circumscripţii în stânga Nistrului?”

Europa Liberă: Vă întreb pe dumneavoastră, că sunteţi politicienii care decideţi soarta Moldovei.

Mihai Ghimpu: „Prin aceasta și vă răspund. Oamenii spun că vor să-şi voteze concret deputatul. Aceasta nu e cea mai mare problemă.”

Europa Liberă: Zic că şi cei din diasporă ar fi nedreptăţiţi.

Mihai Ghimpu: „Prin ce?”

Europa Liberă: Prin faptul că nu au avut acum posibilitatea să-şi exercite dreptul la vot.

Mihai Ghimpu: „Dar ce, noi vom putea deschide circumscripţii în Italia, în Rusia, în Portugalia? Despre ce vorbiţi dumneavoastră?”

Europa Liberă: Eu vă întreb: Mihai Ghimpu astăzi pledează pentru modificarea sistemului electoral sau nu?

Mihai Ghimpu: „Atâta timp cât noi nu controlăm tot teritoriul, nu pot exista circumscripţii. Să ne gândim puţin la ceea ce vrem să facem. Vrem şi mai tare să destrămăm republica aceasta, să o rupem în patru, în cinci, în zece? Sau vrem să unim aceste două maluri ale Nistrului şi ale Prutului? Politica e pentru ca să câştige statul, dar statul sunt oamenii, dar nu pentru ca să câştige străinul. Cum să avem circumscripţii? Uitați-vă că pe noi la sud nu ne acceptă 25 de ani.”

Europa Liberă: În UTA Gagauz Yeri?

Mihai Ghimpu: „Da. 25 de ani de zile ei stau cu Lenin.”

Europa Liberă: Dar în Parlament discutaţi despre modificarea sistemului electoral?

Mihai Ghimpu: „Dar nu mai discutăm. Ei stau cu Lenin în centrul Comratului. Ei nu vor să înveţe limba oficială a noastră. Ei vor ca noi să vorbim în limba rusă. Ei nu ne recunosc pe noi. Ei consideră că Rusia este ţara lor. Într-o astfel de situaţie, unde vom ajunge noi? De aceea şi am luat programul să ne unim şi să punem punct la tot ceea ce este aici. Pentru că, dacă vom rămâne aşa, vom fi înghiţiţi.”

Europa Liberă: Preşedintele a venit cu câteva iniţiative, inclusiv întoarcerea miliardului de către cei care l-au furat, ca să nu fie pe spatele cetăţeanului. Iniţiativa domnului Dodon ar putea să aibă un aviz negativ mâine în cadrul şedinţei de guvern. Ce se întâmplă cu acea decizie pe care a luat-o?

Mihai Ghimpu: „Ce, să aibă câștig?”

Europa Liberă: Nu, ar putea să îi dea aviz negativ.

Mihai Ghimpu: „În primul rând, vreau să vă amintesc că eu am cerut şi în Parlament, pe 25 noiembrie anul trecut, şi acum la un post de televiziune, ca procurorul general şi guvernatorul Băncii Naţionale să ne dea lista acelor persoane fizice şi juridice care au luat credite neperformante, cine a întors, cine nu a întors, cât a întors şi cât nu a întors. Şi în această listă vom găsi şi oamenii Partidului Socialiştilor, conducerea din Partidul Socialiştilor. Furtul miliardului nu s-a făcut de Ghimpu şi de către membrii Partidului Liberal. Dar până la 2009 şi după 2009 de toată banda aceasta care a băgat mâna în buzunarul statului.”

Europa Liberă: Dar cum explicaţi cetăţeanului cine întoarce miliardul?

Mihai Ghimpu: „Dar nu întoarce cetăţeanul. Acestea sunt speculaţii.”

Europa Liberă: Cum îi explicați cetățeanului?

Mihai Ghimpu: „Îi explic foarte simplu: deja sunt depistate câteva miliarde și celelalte se caută. Şi banii vor fi întorşi de către cei care i-au furat. Poate nu 100%, dar cel mai important: nu sunt pe umerii cetăţenilor. Aceasta este o speculaţie.”

Europa Liberă: Dar dacă Mihai Ghimpu ar fi fost preşedinte, ar fi iniţiat un asemenea referendum? Cum aţi fi procedat dumneavoastră, dacă aţi fi fost şeful statului?

Mihai Ghimpu: „Aşa cum s-a procedat la noi, aşa se procedează în toată lumea, se compensează suma aceasta din buget, până se întoarce. Fiindcă altfel ne trezim cu o criză a sistemului bancar. Eu vă dau 1.000% că, dacă Dodon şi ceilalţi care strigă, dacă erau la putere, tot aşa ar fi făcut. Acestea, pur şi simplu, sunt speculaţii. Şi lumea trebuie să înţeleagă, să nu mai creadă în prostiile acestea. Opoziţia întotdeauna spune ceea ce îl doare pe om, dar ea îl amăgeşte. Doar a promis în timpul campaniei că, ajunge preşedinte, şi va întoarce banii. Acum spune că, în cazul în care va câştiga alegerile parlamentare, partidul lui, Partidul Socialiştilor, atunci va denunţa și acordul, şi va întoarce banii. Problema nu constă în aberaţiile preşedintelui actual. Problema constă că, atâta timp cât ştii că lumea ascultă toate minciunile tale şi te crede, tu vei fi mincinos. Dar, dacă vei înţelege că într-o bună zi nu mai prind minciunile tale, te vei corecta. Şi din această cauză avem astfel de „specialişti”, politicieni. Îi avem fiindcă lumea crede în ei. Lumea nici nu vrea să verifice, să vadă cine a fost Dodon ieri, ce a făcut alaltăieri, când a fost ministru al economiei, ce a făcut el când a vândut sanatoriul din Ucraina, când şi-a pus semnătura, când a primit 70.000 de lei ilegal şi, chipurile, i-a întors şi nu mai poartă răspundere penală. Eu am arătat, fiind cu elicopterul sus, averea lui Voronin de la Ţiganca. Până oamenii şi, în primul rând, intelectualii nu vor ajuta ca să mergem cu oamenii noștri pe drumul corect, nu vom ieşi din aceasta. Uitaţi-vă la votul nostru, al liberalilor, de a participa la această coaliţie, noi nu suntem înţeleşi nici de intelectuali. Dacă pe noi nu ne-au înţeles intelectualii, ce au făcut liberalii în ianuarie anul trecut, că am salvat republica de o putere pro-rusă, şi spun: „Jos Ghimpu şi partidul”. Nu mai avem nevoie” şi o ridică în slăvi pe Maia Sandu, care a fost la guvernare, atunci mă scuzaţi, vă rog.”

Europa Liberă: Lumea cum să creadă? Atunci când o criticaţi pe Maia Sandu, îl susţineţi pe Dodon?

Mihai Ghimpu: „Eu îi critic pe toţi acei care nu au nimic cu pământul acesta şi oamenii. Şi Maia Sandu nu are nimic cu pământul acesta. Şi Dodon nu are nimic. Eu, sorry de nemodestie, şi liberalii am fost tot timpul pe muchie de cuţit. Noi am promovat întotdeauna ce a fost posibil. Şi dacă luăm în plan naţional, rezultatele doar de la noi vin, alţii nu au rezultate.”

Europa Liberă: Acum Parlamentul şi guvernul se vor confrunta cu Preşedinţia sau vor colabora? Pentru că urmează să propuneţi candidatura pentru ministrul Apărării. Când va f făcut acest lucru?

Mihai Ghimpu: „Nouă ne este clar că el va încălca Constituţia şi nu va numi prin decret persoana desemnată de noi şi înaintată de guvern, de prim-ministru. De aceea, discutăm şi căutăm o soluţie acum. Dacă nu, va rămâne acel care este viceministru şi gata. Noi nu avem de gând să-i facem pe plac preşedintelui pro-rus.”

Europa Liberă: Dar PL ar putea face un pas înapoi, să nu fie înaintată o candidatură din partea liberalilor şi să înainteze alte componente ale coaliţiei majoritare o candidatură?

Mihai Ghimpu: „Nu am discutat. Putem să discutăm. Dar aceasta înseamnă deja o schimbare de partajare. Doar noi ne-am asumat actul guvernării prin ministerele care ne-au revenit, reieşind din mandate. Fiindcă nu e cum am vrut eu sau cum a vrut PD, dar cum a votat cetăţeanul.”

Europa Liberă: Este importantă această funcţie a ministrului Apărării. Pentru că de felul cum se vor aranja lucrurile va depinde şi cum va continua să coopereze Republica Moldova cu Alianţa Nord-Atlantică. Recent domnul Dodon, aflându-se la Bruxelles, a zis că îi roagă pe cei de la NATO să mai îngăduie cu inaugurarea unui birou de informare la Chişinău, de documentare. Dumneavoastră ce punct de vedere aveţi?

Mihai Ghimpu: „Oricine ar fi ministrul Apărării, va avea aceeaşi politică. Tonul l-am dat eu, când am fost preşedinte interimar şi comandant suprem. Eu am schimbat pasul sovietic în european. Eu am readus o formă românească la ai noştri, nu la toată armata. Biroul NATO nu hotărăşte Ministerul Apărării, dar aceasta e o decizie politică şi am hotărât-o noi, la coaliţie. Şi nu poate opri Dodon, fiindcă deciziile şi politica externă şi internă o hotărăşte Parlamentul şi nu preşedintele.”

Europa Liberă: Va fi inaugurat acest birou la Chişinău?

Mihai Ghimpu: „Sigur că va fi, nici nu se discută. Că i-a rugat el... Dar eu de când îi rog pe ruşi să-şi ia armata şi să se ducă acasă? De ce nu roagă să ia armata rusă şi să se ducă acasă? Vede pericolul stabilităţii într-un singur cetăţean NATO care va veni, restul vor fi de ai noştri. Dar că stăm înconjuraţi de tancuri dincolo de Nistru şi la Ungheni, şi la Bălţi, peste tot îndreptate spre Iaşi, spre Chişinău... Noi astăzi, şi eu am încercat să schimb, dar nu m-au ascultat, adică, mi-au promis, dar nu au realizat, de la Chişinău spre Tiraspol nu avem nicio unitate miliară, toate sunt după. Adică noi le-am pus în partea cealaltă, să ne apărăm de România, că ne va ataca, dar de unde a venit totdeauna răul şi sângele noi nu avem nicio unitate! De la Chişinău spre Tiraspol. Vedeţi ce patrioţi miniştri am avut noi?”

Europa Liberă: Domnule Ghimpu, aţi lăsat să se înţeleagă că s-ar putea, cel mai probabil, cel care deţine astăzi interimatul la Ministerul Apărării să rămână până la finele actualei guvernări?

Mihai Ghimpu: „Noi am discutat şi aseară. Noi aseară am avut şedinţa biroului politic şi am discutat subiectul acesta. Având în vedere că nu poţi un cetăţean care deţine funcţia de ministru să-l numeşti în funcţie la alt minister. Trebuie să-l eliberezi la început din funcţia pe care o are şi apoi să-l numeşti.”

Europa Liberă: Aşa cum s-ar fi întâmplat, dacă Valeriu Munteanu de la Mediu trebuia să meargă la Apărare.

Mihai Ghimpu: „Da. Deci, aceasta înseamnă că, făcând demersul, îl va elibera din funcţia de ministru al Mediului, nu îl va numi dincoace şi atunci Valeriu Munteanu rămâne fără funcţie şi coaliţia fără doi membri ai guvernului, fără doi miniştri. Căutăm soluţie. În cel mai rău caz, vom lăsa cum e. Vom modifica legea, legea cu privire la apărare prevede că şi viceminiştrii îi numeşte preşedintele. Vom modifica legea, vom mai numi, că un loc e vacant. Şi vom numi şi, credeţi-mă, noi suntem capabili să rezolvăm problemele şi Dodon nu ne va încurca. Ne va încura la ministru, ministerul va face aceeaşi politică pe care a făcut-o până acum. Ministerul îi revine PL, PL are programul său, politica sa şi eu sunt preşedintele PL. Şi la noi nu e permis fiecare să facă ce vrea acolo. Este programul PL, este programul coaliţiei. Gata, de aici lucrăm. La etapa actuală este programul coaliţiei. Noi, PL, avem în program aderarea la NATO, dar, de fapt, s-au schimbat lucrurile, fiindcă aderarea la NATO şi UE este poezie fără cerneală scrisă. Unire prin România, avem şi NATO, şi UE. Programul coaliţiei – colaborare cu NATO.Vom colabora şi biroul NATO va fi deschis, şi toate celelalte vor fi.”

Europa Liberă: PD şi-a vrut vreodată funcţia de ministru al Apărării?

Mihai Ghimpu: „Nu ştiu. Dar, atunci când discutam şi ne cădea, cum era formula aceea, eu tot timpul am ales Ministerul Apărării, fiindcă ştiu ce înseamnă pentru noi prezenţa armatei ruse pe teritoriul nostru şi încă să mai ai un ministru nu ştiu de al cui. De aceea, eu tot timpul am luat Ministerul Apărării, fiind conștient.”

Europa Liberă: A fost dorinţa preşedintelui PL?

Mihai Ghimpu: „A mea, personală. Fiindcă eu ştiu ce înseamnă să ai armată rusă pe teritoriu şi încă și să ai un ministru nu ştiu al cui.”

Europa Liberă: Ameninţaţi de ceva timp şeful statului că ar putea să se ajungă la un impeachment. Este posibil pe cale legală să se ajungă?

Mihai Ghimpu: „Da. Are deja unul, cu felicitarea lui Krasnoselski. Dar, felicitându-l pe Krasnoselski, înseamnă că a recunoscut alegerile. Dacă ai recunoscut alegerile, înseamnă că ai recunoscut autoproclamata republică. Fiindcă nu de organele constituţionale sunt numite alegerile, ca să-l feliciţi cu victoria. Aceasta e una. A doua, nu va numi ministrul. Este Constituţia care scrie alb pe negru că trebuie să numească. Este decizia Curţii Constituţionale, care spune că, o dată poate întoarce înapoi, a doua oară este obligat să numească ministrul. Şi noi vom înainta candidatura. Nu va dori, a doua bifare. Şi trei, şi pe urmă va veni când vom înainta proiectul de suspendare şi referendum.”

Europa Liberă: Dar v-aţi pus întrebarea: în cazul acesta îl faceţi victimă sau erou pe domnul Dodon?

Mihai Ghimpu: „Azi erou, dar mâine vom vedea. Azi îl mai lăsăm. Lăsăm să mai cânte cucoşul azi. Toporul e pregătit, dar mai lăsăm să cânte cucoşul.”

Europa Liberă: A fost domnul Dodon în vizită la Bruxelles şi la Moscova. Vă este clar cu ce rezultate s-au soldat aceste călătorii?

Mihai Ghimpu: „Nu că mi-e clar, dar şi mi-e ruşine. Doar acolo sunt oameni deştepţi, acolo sunt oameni care înţeleg care sunt atribuţiile preşedintelui, cine decide politica externă, ce ne-am asumat această majoritate, cum au decurs lucrurile în 2016.”

Europa Liberă: Domnul Dodon a fost cu ceva timp înainte aici în studiou şi a zis că, după vizita la Moscova, au venit experţi din Federaţia Rusă şi s-ar putea extinde lista celor care exportă marfă pe piaţa Federaţiei Ruse.

Mihai Ghimpu: „Noi nu trebuie să avem o piaţă a Federaţiei Ruse în funcţie de câţi agenţi economici vrea Dodon sau Putin. Ori e economie de piaţă, ori nu e economie de piaţă. De ce un magazin azi cumpără, eu nu cumpăr, totuşi, ţin la pământul nostru, lapte din Rusia, brânză din Rusia, dar ale noastre de ce nu? Aceasta e tocmai o bătaie de joc, când te duci şi te închini în problema aceasta, îţi baţi joc de concetăţenii tăi, care muncesc şi nu pot vinde, dar ai lor vând la noi. Noi nu trebuie să avem relaţii cu Rusia în funcţie de piaţa lor, fiindcă aceasta înseamnă: „Mănâncă ce îţi dau eu”. Vrea, mai scrie o firmă în „maşină”, vrea, nu vrea. Şi doi, piaţa Uniunii Europene este mult mai mare. Dar nu suntem noi gata încă, după ce proprietatea privată au compromis-o, au distrus mentalitatea omului, au distrus dorinţa lui de a munci, de face banul prin muncă şi nu prin hoţie şi prin furt, este mai greu, avem nevoie de ani. Dar eu sunt sigur că vor veni ani când toată producţia de la noi va avea un ambalaj frumos, va corespunde standardelor să o vindem în Europa şi în China, şi în Turcia, peste tot. Numai nu cu condiţia că, dacă păstrezi armată, îţi dau voie să vinzi roşii, dacă introduci a limba rusă a doua limbă oficială, îţi dau voie să vinzi morcov. Aşa nu. Noi am trăit această viaţă şi e de ajuns.”

Europa Liberă: La MoldovaGaz a fost ales un nou director. Admiteţi că se va îmbunătăţi relaţia dintre MoldovaGaz şi Gazprom? Că s-ar putea ajunge la micşorarea tarifelor? Că nu se va mai insista pe ideea achitării datoriei celor din stânga Nistrului? Pentru că, după părerea experţilor ruşi, Rusia deja nu mai aşteaptă achitarea acelor datorii şi de aceea doreşte să păstreze măcar o cârmă de control asupra Republicii Moldova.

Mihai Ghimpu: „Nu e doar o cârmă de control. Rusia, indiferent cât e de mică piaţa noastră, vrea şi piaţa aceasta să o păstreze, să o menţină. Este clar că, dacă ar pierde piaţa noastră, Armenia, Georgia, toate care au fost pe timpul Uniunii Sovietice, înseamnă că realizarea a ceea ce au, gaz, petrol, e mult mai mică şi atunci venitul în buget e mai mic.”

Europa Liberă: Cine l-a ajutat pe domnul Botnari să vină în frunte la MoldovaGaz?

Mihai Ghimpu: „Eu cred cu preţul, că va fi mai mic sau mai mare, noi demult trebuia să facem. Şi îmi pare rău că nu am fost susţinut eu în problema aceasta. Demult trebuia să organizăm un audit de o firmă europeană şi să ia de la început cât cu adevărat au costat reţelele noastre, atunci când s-au format. Şi am dat, vă amintiţi, Lucinschi spunea: „Mihai!...”, când spuneam: „Cine dă pachetul străinului?! Daţi 49,9%, dar la noi”. – „Vom vinde totul, numai să trăim bine”. Iată am datul totul şi trăim... Eu nu cred că astăzi sunt corecte cifrele arătate ce ţine de MoldovaGaz. Eu cred că noi trebuie să avem mai mult din pachetul de acţiuni decât avem, fiindcă ne-au amăgit. Şi sunt oameni care vorbesc despre lucrul acesta. De aceea, ar fi bine să facem un audit aici, să ne clarificăm, o dată şi pentru totdeauna, care e al nostru şi care e al Rusiei, al Gazprom-ului, nicio problemă. Acum cine a ajuns, cine l-a pus, aşa legea prevede. Nici ei nu pot numi de unii singuri şi nici noi nu putem. Înseamnă că s-a găsit un compromis, o înţelegere. Vom vedea.”

Europa Liberă: Cine a găsit înţelegerea?

Mihai Ghimpu: „Bănuiesc că problema aceasta cu MoldovaGaz ţine de Ministerul Economiei. Ei se ocupă și cu contractarea, discută la Moscova, vă amintiţi, a fost şi Greceanîi, şi prim-ministrul, şi alţii după el. Aici, pe linia aceasta. Eu mi-aş dori să folosim gaz românesc. Să ne unim, gazul e mai ieftin.”

Europa Liberă: A propos, domnul Dodon a declarat că darea în exploatare a gazoductului Iaşi-Chişinău va fi o alternativă bună pentru Republica Moldova.

Mihai Ghimpu: „Dodon a spus acum, dar eu demult lupt, încă de când eram preşedinte interimar.”

Europa Liberă: Deci, aici părerile coincid?

Mihai Ghimpu: „Aici nu depinde de Dodon. A spus şi el, că vrea să mai pară pe undeva frumos. Dar noi cu toţii cunoaştem că suntem dependenţi de Rusia, în primul rând, de gaze şi de energia electrică. Şi demult trebuia să facem aşa încât România să investească în reţele. Reţelele nord-vest sunt libere. Ştiu că o perioadă România era gata să investească şi să cumpere. Şi aici aşa şi trebuie să fie, noi trebuie să avem alternativă. Atunci când nu e alternativă, preţul e acel pe care ţi-l dictează. Şi doi, frică că în orice zi poţi să te trezeşti cu robinetul închis.”

Europa Liberă: Admiteţi extinderea coaliţiei majoritare în Parlament?

Mihai Ghimpu: „În ce sens extinderea?”

Europa Liberă: Să mai vină anumiţi deputaţi.

Mihai Ghimpu: „Fiecare e în drept să decidă şi să adere la majoritate. Aceasta înseamnă să-şi asume actul guvernării, dar nu, pur şi simplu, în baza unui contract de colaborare: aceasta vreau să votez, aceasta nu, adică, sunt la guvernare, votez, dar nu port răspundere.”

Europa Liberă: Acum vă referiţi la grupul Leancă?

Mihai Ghimpu: „Da. Aşa nu merge. Dacă vor, declaraţie, poftim.”

Europa Liberă: Îi acceptaţi să vină în cadrul coaliţiei?

Mihai Ghimpu: „Acest program pe care îl avem noi este programul când era AIE-3.”

Europa Liberă: Mai pot veni şi alţii?

Mihai Ghimpu: „Pot veni, să vină cu interese nobile, dar nu pentru că nu mai are treuca şi vrea la treucă. Treucă la noi nu există, gata, s-a terminat. Noi am discutat în cadrul acestei coaliţii că s-a terminat cu corupţia, cu treuca, cu toate. Noi trebuie să mişcăm lucrurile, ca oamenii să simtă, în sfârşit, ce înseamnă a da votul pentru nişte partide politice, pentru nişte oameni.”

Europa Liberă: Misiunea FMI este aşteptată să vină la Chişinău. E mulţumită de felul cum se îndeplineşte acordul? Daţi exemplu de două reforme de care sunteţi mulţumit.

Mihai Ghimpu: „Ştiţi care reformă se consideră cea mai bună? Când omul trăieşte bine. Aceste reforme pe care noi le facem încă nu au ajuns ca oamenii să trăiască bine. De exemplu, reforma pensiei, de la 1 aprilie deja cetăţenii vor primi cu 50%, 60%, 70% pensie mai mare. Încet-încet noi vom mişca lucrurile. Dar pentru aceasta era nevoie de stabilitate politică, pe care am adus-o noi, liberalii, şi pentru aceasta am fost taxaţi, huiduiţi ş.a.m.d.”

Europa Liberă: E vă întrebam de Misiunea Fondului Monetar Internaţional, care este aşteptată la Chişinău şi de felul cum guvernarea reuşeşte să îndeplinească ceea ce şi-a asumat?

Mihai Ghimpu: „Una, cred, din cele mai importante a fost reforma sistemului bancar. Astăzi este protejat sistemul bancar.”

Europa Liberă: Dar restanţa la capitolul transparenţa acţionarilor e pusă chiar prima pe listă.

Mihai Ghimpu: „Da, există. Şi noi lucrăm asupra la aceasta. Dar, poftim, şi la MoldovaGaz vreo 3% le are cineva. Eu am fost şi preşedintele interimar al ţării, şi preşedintele Parlamentului şi nici acum nu pot să ştiu cine.”

Europa Liberă: De ce atât de greu se face această lumină?

Mihai Ghimpu: „Fiindcă e legat de persoanele care au fost la vârf. Dacă era „Vasilică Bortă”, mă scuzaţi de expresie, sau „Covrig”, atunci se ştia. Înseamnă că e cineva dintre prim-miniştri, preşedinţi, că altfel nimeni nu ar fi putut să ia.”

Europa Liberă: Acum dumneavoastră guvernaţi, ar trebui să fie claritate.

Mihai Ghimpu: „Am făcut interpelare în Parlament la 25 noiembrie să ne dea lista celor care au luat credite. Eu până azi nu o am.”

Europa Liberă: Dar acum vorbim despre acţionariat, cine sunt adevăraţii stăpâni.

Mihai Ghimpu: „Eu sunt deputat, sunt la guvernare, eu pot să fac interpelare, eu nu pot chema la mine, nu sunt preşedinte, nu sunt prim-ministru. Cine sunt eu? Ridic votul. La coaliţie nu am dreptul să chem procurorul, puterile sunt separate. Iată despre ce vorbeam la început, depinde de fiecare dintre noi. Lumea bate în deputaţi, dar nu se uită împrejur, că aceia toţi sunt feciorii lor, cumătrii lor, prietenii lor. Mai mult se fură jos şi în celelalte organe, decât aici.”

Europa Liberă: Cei care fură jos spun că a fost molipsitor exemplul celor de sus.

Mihai Ghimpu: „Eu nu o dată am spus: ce va zice procurorul sau anchetatorul, sau poliţistul, când îi cade 100-200 de euro, sau medicul, sau învăţătorul, când vede vă Filat fură miliarde? Sigur că va lua, altfel cum se poate. Clar că de sus s-a început. De aceea, noi trebuie fiecare să conştientizăm.”

Europa Liberă: Ţin minte că tot aţi insistat pe ideea că şi primarul de Orhei ar trebui să răspundă şi să se afle în altă parte decât la cârma urbei.

Mihai Ghimpu: „Eu, dacă eram procuror general, el demult era închis.”

Europa Liberă: Se face justiţie selectivă?

Mihai Ghimpu: „Nu pot să spun. Spun că se desfășoară ancheta. Deocamdată se spune că se desfășoară ancheta.Dar şi moldovenii... Cei de la Orhei spun: „Nu a furat de la noi, a furat de la Chişinău” şi l-au votat primar. Cum, domnule, să ajungi să-l votezi?!”

Europa Liberă: Şi fenomenul acesta ar putea să se răspândească pe întreg teritoriul Moldovei…

Mihai Ghimpu: „Iată acesta e pericolul circumscripţiilor uninominale. Al doilea, pe care nu am vrut să vi-l spun. Şi mai sunt şi altele.”

Europa Liberă: Mai spuneţi, mai deschideţi parantezele.

Mihai Ghimpu: „M-aţi întrebat dacă sunt pentru circumscripţii uninominale. Şi eu am spus că politic Transnistria. Şi a doua, vă spun, aşa a câştigat Dodon, aşa vor câştiga mulţi. Şi atunci veţi vedea Parlament şi putere în Republica Moldova. De aceea, e bună alegerea pe listă de partid. Totuşi, dacă un preşedinte îşi formează o echipă corectă şi bună, poţi spera în cineva, dar restul patru ani de zile au luat şi s-au dus. Partidele vor să rămână şi mai departe să lupte. E rău Ghimpu, vine altul, îl schimbă lumea. Dar când e pe circumscripţii uninominale, înseamnă că exact ca la Orhei va fi. Se vor duce, le vor pune la poartă o floare, care a doua zi se va veşteji, şi lumea deja crede că va curge laptele în casă, prin hogeag. Şi „prietenii” noştri care ne-au eliberat aceasta şi aşteaptă.”

Europa Liberă: Cine sunt „prietenii” dumneavoastră care v-au eliberat?

Mihai Ghimpu: „Ai republicii.”

Europa Liberă: V-aţi referit la Federaţia Rusă?

Mihai Ghimpu: „Aceasta şi aşteaptă și ei ştiu, aşa cum l-au promovat pe Dodon... Că Maia Sandu e tot din tabăra aceea. Tot din tabăra. Toţi acei care nu vor să vorbească despre istoria adevărată a noastră, despre limbă, cultură, identitate, unire nu sunt ai noştri, înseamnă că sunt ai Moscovei. Şi Maia Sandu, şi Platforma, şi toţi eu îi pun în lista aceea. Acolo au în fruntea lor un general care se numeşte eroul moldovenilor şi lucrurile merg cum merg din ’90 încoace.”

Europa Liberă: Şi câţi „eroi ai moldovenilor” sunt? Acolo unu şi în cealaltă tabără altul?

Mihai Ghimpu: „Mulţi, dar principalul e unul.”

Europa Liberă: Cine?

Mihai Ghimpu: „Care stă şi conduce cu toţi.”

Europa Liberă: Cine e?

Mihai Ghimpu: „Citeşte pagina mea.”

Europa Liberă: Spuneţi şi la Europa Liberă.

Mihai Ghimpu: „Nu pot spune.”

Europa Liberă: Mulţumim pentru discuţie. În studioul Europei Libere de la Chişinău a fost preşedintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu. Succes pentru începerea noii sesiuni parlamentare.

Mihai Ghimpu: „Mulţumim. Uniţi pentru unire!”