Incertitudini în chestiunea mutării ambasadei americane de la Tel Aviv la Ierusalim

In America se apropie vizita premierului israelian Benjamin Netanyahu. Va anunta Donald Trump mutarea ambasadei americane de la Tel Aviv la Ierusalim? O relatare a corespondentului Europei Libere la Washington.

Mutarea ambasadei americane de la Tel Aviv la Ierusalim ar insemna ca Statele Unite recunosc orasul ca fiind capitala statului Israel, ceea ce analistii considera ca ar submina sperantele palestinienilor sa stabileasca capitala statului lor in partea rasariteana a Ierusalimului.

De-acum, arabi l-au avertizat pe Trump sa nu mute ambasada in timp ce - cel putin in spatiul public - conducerea Israelului sprijina mutarea. O decizie in aceasta privinta ar putea fi luata pina miine cind cei doi lideri se intilnesc.

La o zi dupa acea, Comisia senatoriala pentru relatii cu strainatatea va incepe audierile vizind nominalizarea presedintelui Trump pentru functia de ambasador american in Israel, avocatul David Friedman. Acesta este un sustinator al mutarii ambasadei.

In campanie Donald Trump s-a pronuntat de multe ori pentru mutarea ambasadei, dar de cind a devenit presedinte Trump a pus un accent mai redus pe această chestiune. O lege din 1995 arata ca mutarea ambasadei este política Statelor Unite, dar presedinti de pina acum nu au pus-o in aplicarea de teama ca ar inflama spiritele in Orientul Mijlociu si zadarnici procesul de pace.

Intr-un interviú cu o pulicatie israeliana, presedintele Trump a spus ca mutarea ambasadei nu este o decizie simpla, adaugind ca se gindeste serios sa o faca, dar ramine de vazut cum vor evolua lucrurile.

Trump poate sa opteze pentru solutii mai diplomatice cum ar fi reafirmarea dorintei de a muta ambasada, dar fara un calendar precis. Ori ar putea sa-i ceara ambasadorului american sa lucreze la Ierusalim, fara ca insa sa numeasca locatia respectiva, ambasada. Asta pentru ca construirea unei noi ambasade ar presupune alocari financiare din partea Congresului.