Music is a hungry ghost (muzica-i o stafie flămândă) e poate una din cele mai clare definiții ale acestei arte care nu are trup, și a cărei perfecțiune vine și din faptul că permite ceva ce pare imposibil: călătoria în timp.

„Music is a Hungry Ghost” e de fapt titlul unui album lansat în 2001 de trio-ul berlinez To Rococo Rot în colaborare cu I-Sound, dj și turntablist american de la New York.

Numele trupei de la Berlin pare că are și el ceva cu călătoria în timp: To Rococo Rot e un palindrom, adică se citește la fel și de la stînga la dreapta și de la dreapta la stînga.

Stefan Schneider la bas și frații Robert (ghitară, electronice) și Ronald Lippok (tobe, efecte) au înființat To Rococo Rot în 1996, iar cronicarii muzicali îi pun într-una din acele categorii exasperante care au în față particula post-, în cazul ăsta post rock.

Post rock, însă mai mult muzică electronică experimentală aș spune eu, din aceea asociată - în special în spațiul cultural german contemporan - instalațiilor artistice multimedia de tip Ornament und Verbrechen (frații Lippok au luat parte la un asemenea proiect înainte de a înființa To Rococo Rot).

„Ornament und Verbrechen” (ornament și crimă) este de fapt titlul unei faimoase conferințe ținută în 1910 de arhitectul vienez Adolf Loos, ale cărui idei aveau să stea la baza curentului arhitectonic cunoscut mai tîrziu sub numele de Bauhaus.

Este o crimă, a spus Loos, efortul de a adăuga ornamente unui obiect, pentru că ornamentația face ca obiectul să se perimeze foarte rapid din punct de vedere artistic.

Curios la sunetele de pe „Music is a hungry ghost” e că reușesc între altele și o fuziune despre care unii ar putea spune că este imposibilă, aceea dintre clasicul muzical contemporan și techno-ul experimental.

Noi ascultăm acum „From Dream To Daylight” (unde apare ca muzician invitat violonistul Alexandru Bălănescu), cu precizarea că varianta pentru internet a acestui articol conține două secvențe video cu trupa berlineză To Rococo Rot.

