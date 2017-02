Un semn de întrebare: care sînt legăturile administrației Trump cu Rusia și explicația atitudinii favorabile lui Vladimir Putin

Raporturile administratiei Trump cu Rusia continua sa preocupe pe analistii politici americani. Ce se stie despre aceste relatii? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Dezbaterea cu privire la aceasta chestiune este centrata acum asupra conversatiilor telefonice intre cel care conduce Consiliul pentru Securitate Nationala, generalul in retragere Michael Flynn si ambasadorul Rusiei la Washington, Serghei Kisliak.

Initial, Flynn spusese ca in acele conversatii, chestiunea sanctiunilor impotriva Rusiei nu a fost abordata, dar se pare ca nu asa au stat lucrurile, cel putin pe baza unei relatari aparute in Washington Post, avind la baza surse ale serviciilor de informatii americane.

Contactele respective ridica semne de intrebare pentru ca ele au coincis cu investigatia initiata de presedintele de atunci, Barack Obama in legatura cu amestecul Moscovei in alegerile din Statele Unite, in favoarea lui Donald Trump.

Conversatiile dintre Flynn si Kisliak au debutat se pare inainte de alegeri si au continuat, in perioada tranzitiei. Ambasadorul a confirmat ca s-a intretinut cu generalul Flynn prin mesaje, conversatii telefonice si intilniri. Dar el nu a precizat daca s-a discutat sau nu despre sanctiuni.

Vice-presedintele Pence a spus ca tema sanctiunilor impotriva Rusiei legate de amestecul in alegeri nu ar fi fost abordata. Initial Flynn a negat si el, dar un purtator de cuvint a nuantat recent declaratia spunind ca consilierul prezidential nu-si aminteste sa fi discutat despre sanctiuni, dar nu poate fi sigur ca tema nu a fost abordata.

Sursa citata de Washington Post sustine ca in timpul conversatiilor au existat referiri clare la sanctiunile respective. Conform sursei, Flynn i-ar fi spus ambasadorului sa nu se reactioneze exagerat la decizia lui Obama de a expulza diplomati, sugerind ca cele doua parti ar putea reexamina chestiunea dupa ce Trump devine presedinte.

Una dintre intrebari este daca Flynn a incalcat legea care interzice unor persoana neautorizate sa intervina in dispute cu alte state. Dar oficialitati americane cred ca ar fi difícil sa fie construit un caz juridic pentru actiunile lui Flynn, tinind cont ca leagea invocata dateaza din 1799 si nu a fost folosita vreodata. Dar fireste ca intrebarea de fond ramine, care sint legaturile administratiei Trump cu Rusia si explicatia atitudinii favorabile lui Vladimir Putin.