Разрядка, перезагрузка или… Что выберут державы? Часть 5

Один из крупнейших современных специалистов по международным отношениям, бывший советник Рейгана, сегодняшний консультант Госдепартамента и Пентагона Эдвард Люттвак говорит, что Путин «освоил технологию малых, коротких, дешевых, не слишком интенсивных военных кампаний». Вместе с тем, эксперт уверен в том, что российский и американский президент станут «большими друзьями в личном плане».

«При Трампе будет не так, как при Обаме. За тем исключением, что, если Путин позволит себе при Трампе то, что он делал с Обамой или совсем недавно с Синдзо Абэ, все может для него весьма плохо кончиться, и притом очень быстро. Это исключительно психологический момент в их взаимоотношениях. Вопрос Крыма будет закрыт, если Путину и Трампу удастся прийти к соглашению. От Путина потребуется просто приличное поведение и игра по правилам. Риск только в том, что Путин может попытаться воспользоваться наивностью и неопытностью нового американского президента», - сказал Люттвак в интервью изданию «Россия в глобальной политике».

Он добавил, что Дональд Трамп «не столь образован и интеллектуально подкован», как, впрочем, и его советники. Люттвак верит, что президентская команда хочет нормализовать отношения (с Москвой), но при этом Трамп «с психологической точки зрения» лучше подготовлен к сюрпризам со стороны Путина и, соответственно, может дать на них ответ. «России придется иметь дело с грубоватыми, практичными, не особо интеллектуальными американскими джентльменами», - резюмирует политолог.

Надежды на новый уровень российско-американских отношений выразил и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. В интервью журналу «Индекс безопасности» он, в частности, отметил, что в Москве «позитивно восприняли его [Трампа] слова о необходимости налаживания нормального диалога» между США и РФ. «Дональд Трамп, похоже, понимает ситуацию иначе, чем его предшественник. Во время предвыборной кампании Трамп говорил, что главная проблема в Сирии – международный терроризм, который свил там гнездо. Мы с этим согласны. Но что получится в реальности – пока большой вопрос», - отметил дипломат.

Руководитель аналитического агентства «Внешняя политика» Андрей Сушенцов призывает «не обольщаться» по поводу примирения с Вашингтоном, поскольку оппоненты Трампа в Конгрессе «хотят предотвратить развитие ситуации по этим сценариям». Политолог считает наиболее вероятным сценарием «постепенное начало переговорного процесса по нескольким ключевым вопросам, включая разоружение, европейскую безопасность и борьбу с терроризмом».

«Новым в сложившейся ситуации является то, что впервые за 30 лет у американской администрации есть концепция о роли России в международных делах, которая совпадает с реальным положением дел. Многие высказывания первых лиц США звучат неожиданно реалистично. Однако следует помнить, что внутриполитический цикл в Америке короток, а сопротивление элит политике Трампа значительно. Это может парализовать его инициативу и превратить только начавшееся президентство в перманентный кризис», - говорится в публикации на сайте газеты «Известия».

Российские политологи Андрей Девятков и Олег Шакиров видят четыре основные сферы сотрудничества Москвы с администрацией Дональда Трампа. Это в первую очередь договор о сокращении Стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в феврале 2021 года и может быть продлен еще на пять лет, если стороны дадут на то согласие. То есть, полагают авторы, соответствующая договоренность может быть достигнута еще при первом сроке Трампа. «Чтобы эффективно использовать этот запас времени, России целесообразно сразу обозначить свои условия. Ранее российские дипломаты говорили о необходимости учитывать такие факторы, влияющие на стратегическую стабильность, как ПРО, высокоточное стратегическое оружие, угроза милитаризации космоса и др.», - отмечается в статье на сайте Российского совета по международным делам.

Вторая область потенциального взаимодействия – сокращение ракет средней и меньшей дальности. Здесь есть некоторые проблемы. «Американцы считают, что Россия испытала новую ракету, нарушающую положения договора. Россия же обвиняет США в том, что с пусковых установок, размещенных Вашингтоном в Польше и Румынии, можно запускать не только противоракеты, но и крылатые ракеты Tomahawk большей дальности, что разрешено договором», - пишут авторы. Наконец, они говорят о сотрудничестве в области информационной безопасности и о мерах по снижению напряженности в Европе.

…Всё это, однако, теория и рассуждения. Практическая политика, как всегда вносит свои коррективы. Например, пресс-секретарь Белого дома в ходе традиционного брифинга в Белом доме подчеркнул, что, «пока Россия не уйдет из Крыма, санкции останутся в силе». И где после этого искать истину – в словах Трампа или заявлениях членов его команды? Между тем, оппоненты американского президента не дремлют. Телеканал ABC сообщает о том, что, по меньшей мере, два конгрессмена из комитета Палаты представителей по делам разведки призывают сместить с должности советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, обвиняемого в беседе с российским послом на тему отмены санкций перед инаугурацией Трампа. Эти заявления вызывают «серьезные вопросы относительности законности и соответствия должности», считает лидер демократов в комитете, конгрессмен от Калифорнии Адам Шифф. Другой демократ-калифорниец Эрик Суолвелл считает, что Флинн должен уйти с должности на время расследования.

Пока сложно сказать, чем закончится данный эпизод начавшегося публичного противостояния команды Трампа с его противниками на Капитолии и в прессе. Но в одном нет никаких сомнений: эта политическая война будет самой жесткой и бескомпромиссной в новейшей истории США. И цена вопроса отнюдь не только в дружбе с Россией – Трамп задел слишком много чувствительных струн в высоких коридорах Вашингтона. От проблемы иммигрантов и стены на границе с Мексикой до возрождения промышленности и реформы здравоохранения Obamacare. От борьбы с терроризмом и сдерживания Китая до сохранения привилегированных отношений с Евросоюзом и НАТО. Я не отрицаю правоты экспертов, утверждающих о наступлении новой эпохи для США. Но есть ощущение, что к этому готовы далеко не все…

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4