Разрядка, перезагрузка или… Что выберут державы? Часть 4

Уже многократно процитированный Том Грэм опубликовал на сайте издания The National Interest программную статью, посвященную теме равновесия в отношениях США и России. В частности, он предлагает план вывода этих отношений из глубокого кризиса последних лет. Во-первых, Грэм считает нужным полностью вовлечь Россию в международное сотрудничество и не ограничивать каналы коммуникации. «В дипломатии диалог должен быть не наградой за хорошее поведение, а средством понимания интересов и намерений другой стороны», - подчеркивает соратник Генри Киссинджера.

Во-вторых, продолжает Грэм, Штатам следует мыслить «глобально и целостно», а не фрагментарно, разделяя отношения на «области согласия и несогласия» или выстраивая отношения как несвязный набор обособленных дел. В поддержку своего мнения дипломат приводит пример Сирии и Украины, которые в понимании Кремля «неизбежно взаимоувязаны». В-третьих, полагает автор публикации, Америке следует «улучшить понимание общих интересов». Например, обеим странам следует объединить интересы в борьбе с «Исламским государством». Наконец, Грэм предлагает «дисциплинировать бюрократию», чтобы она следовала четко определенным национальным приоритетам.

Обратимся теперь к Нилу Фергюсону, британскому историку и биографу Генри Киссинджера. В публикации на сайте Foreign Policy он предлагает переформатировать международный порядок на основе сотрудничества, а не тупика в Совете Безопасности ООН. А еще он напоминает о правиле Киссинджера: «США должны быть к России и Китаю гораздо ближе, чем они друг к другу». Фергюсон призывает администрацию Дональда Трампа взять это правило на вооружение, чтобы «расчистить геополитический беспорядок», устроенный Бараком Обамой.

Теперь процитирую американского политолога Молли Маккью, которая, к слову, была советником бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и бывшего премьер-министра Молдовы Влада Филата. Для начала она называет нынешнее состояние российско-западных отношений не иначе как войной, которую [Западу] нужно выигрывать, а не обсуждать или торговаться. «Это всё одна война: Украина, Турция, Сирия, Балтия, Грузия», - пишет Маккью на сайте издание Politico. Из своего обширного анализа она делает вывод о том, что «жесткая сила имеет значение», т.к. Россия обладает второй по мощности армией в мире. «Запад должен принять, что Путин преобразовал то, что мы считали огромной слабостью, в значительную силу», - резюмирует политолог.

Между тем, как раз о возможном торге между Трампом и Путиным пишет британское издание The Economist. Причем пока полпред США в ООН «ясно и строго осуждает» агрессивные действия России в Украине, заигрывания Трампа и Путина продолжаются. Например, редакция издания поражается ответом Трампа на слова журналиста Fox News о том, что Путин – убийца. Напомню, что американский президент сказал: «В Америке тоже много убийц. Вы считаете, наша страна невинна?». «Для американского президента заявить, что его собственная страна – такая же убийца, как Россия, - случай беспрецедентный, это в корне неверно и это подарок московским пропагандистам», - говорится в материале.

Российско-американский политолог Николас Гвоздев полагает, что Москва «готовится проявлять терпение» и дает новой администрации США время освоиться. На страницах издания The National Interest эксперт отмечает, что терпение РФ может быть обусловлено оздоровляющим действием санкций, хотя она безусловно приветствовала бы их отмену. Гвоздев напоминает слова Трампа о нахождении путей сотрудничества США и России – но президент при этом признал, что из этого может ничего не получиться. «Единственный путь выяснить, какое же будущее ожидает обе страны, - это начать переговоры с Москвой. Старт диалога должен быть высшим приоритетом», - отмечает эксперт.

Нельзя обойти вниманием публикацию Роберта Кагана, известного идеолога неоконсерваторов, супруга не менее известной Виктории Нуланд, архитектора всей постсоветской политики США последних лет. В статье с говорящим названием «Назад к Третьей Мировой войне» на сайте Института Брукингса господин Каган, в частности, отмечает, что для США возвращение к сферам влияния «не успокоит международные воды», а вернет мир к ситуации конца XIX века – после чего, как известно, и разразились две мировые войны. После 1945 года мир держался на системе сдержек и противовесах, что позволяло избежать глобальных катастроф, и это во многом заслуга США, полагает автор. «Будет позором, если американцам придется разрушить всё достигнутое, и не потому, что это больше нельзя сохранить, но потому, что они предпочли прекратить попытки», - резюмирует Каган.

Окончание следует

Часть 1

Часть 2

Часть 3