Разрядка, перезагрузка или… Что выберут державы? Часть 3

Тема (не-)снятия антироссийских санкций на днях всплыла в совсем неожиданном свете. Газета Washington Post со ссылкой на бывших и действующих чиновников сообщает, что советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в частном порядке обсуждал санкции с российским послом в Штатах Сергеем Кисляком за месяц до того, как Трамп вступил в должность. В высоких кабинетах Вашингтона этот шаг Флинна был расценен как «неуместный и потенциально незаконный сигнал Кремлю о том, что он может ожидать снятия санкций».

Сам советник начал, что называется, «путаться в показаниях»: то он «не обсуждал», то он «не помнит, что не обсуждал». Между тем, ФБР продолжает расследование. «Несколько источников подчеркнули, что, хотя санкции и обсуждались, не было никаких доказательств того, что Флинн был намерен давать открытые обещания о начале каких-либо действий после инаугурации», - пишет американская газета.

Однако сейчас появилась тема, которая может перекрыть по значимости и последствиям проблему санкций. Так, западная пресса утверждает, что Дональд Трамп осудил российско-американское Соглашение о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), подписанное 8 апреля 2010 года в Праге Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой и вступившее в силу 5 февраля 2011 года. Как передает издание «The Hill», Трамп назвал этот документ «плохой сделкой», поскольку он больше служит интересам России.

Однако исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбелл в интервью агентству Reuters посетовал на то, что Трамп «понятия не имеет о ценности этого ключевого договора по снижению ядерных рисков». Между тем, на недавних слушаниях в Сенате утвержденный госсекретарем Рекс Тиллерсон поддержал соглашение 2010 года. По его мнению, для Соединенных Штатов важно «быть вовлеченными вместе с Россией» в международные обязательства.

Поскольку в этой части публикации я затронул тему послов, будет уместно вернуться к фигуре нового, если судить по прессе, посла США в России Тома Грэма. В большом интервью «Голосу Америки» он обозначил основные направления деятельности администрации Трампа и особо подчеркнул, что не до конца понимает, что и как будет делать Трамп в отношении Москвы. С другой стороны, Белому дому придется преодолевать сопротивление «классических» центров силы в Вашингтоне, будь то Конгресс или пресса. «После распада Советского Союза в американской внешней политике доминировали либеральные интервенционисты (в период администрации Билла Клинтона) и неконсервативные силы (в период администрации Буша-младшего). Президент Обама занимал чуть более прагматические позиции, однако в общественных дебатах по вопросам внешней политики тон все равно задавали либеральные интервенционисты и неоконсерваторы», - пояснил Грэм.

Если мы заговорили о возможной кандидатуре посла США в России, почему бы не поговорить о его потенциальном российском визави? Согласно утечкам в российской прессе, на которую опирается пресса американская, Сергея Кисляка, работающего в Вашингтоне с 2008 года, может сменить Анатолий Антонов – более чем примечательная фигура последних лет. В частности, авторитетное издание Foreign Policy напоминает, что Антонов сделал карьеру дипломата, в декабре 2016 года был назначен заместителем министра иностранных дел, до этого занимал пост заместителя министра обороны РФ. Именно Антонов стал «лицом» военного вмешательства РФ в Сирии, поскольку проводил многочисленные брифинги для прессы. Но самое главное, потенциальный глава дипмиссии имеет большой опыт переговоров с американцами – он представлял Москву на переговорах по подготовке того самого Соглашения СНВ-3 от 2010 года и работал тогда с Роуз Готтемёллер, нынешним заместителем генсека НАТО.

При этом источники Foreign Policy говорят, что Майкл Флинн и главный стратег Белого дома (его уже нарекли серым кардиналом и даже «настоящим президентом») Стив Бэннон рассматривают Россию в качестве потенциального партнера, но не оттого, что испытывают к ней симпатии, а потому, что не считают ее реальной проблемой. Например, в борьбе с терроризмом или в противостоянии Китаю Москва может скорее помочь Вашингтону, чем послужить препятствием.

Директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона Ричард Вайц в интервью «Ленте» подтвердил, что одной из постоянных позиций во внешней политике Трампа является желание улучшить отношения с Россией, поскольку 45-й президент «восхищается Путиным» и считает, что Россия может стать партнером. Другие постоянные позиции – это недоверие к Китаю, скепсис по отношению к иммигрантам и желание бороться с террористами и, в частности, с ИГИЛ.

Продолжение следует

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