Coordonatoarea politicii externe a UE Federica Mogherini a discutat cu secretarul de stat american Rex Tillerson

Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene Federica Mogherini a discutat cu secretarul de stat american Rex Tillerson despre terorism, Rusia, acordul cu Iranul şi Ucraina. Mogherini se află la Washington, unde are prime contacet cu noua administratie americana. Nu au fost date mai multe detalii despre continutul discutiilor, dar atit în chestiunea iraniana cit si in doarul legat de sancţiunile occidentale împotriva Rusiei, opiniile Uniunii Europene diferp de acelea exprimate recent de presedintele american Donald Trump. Mogherini a contribuit la negocierea întelegerii cu Iranul, iar Trump a spus ca este o înțelegere foarte „proastă”. În ce privește Rusia, Trump a părut pînă acum doritor să colaboreze mai indeaproape cu Moscov, in timp ce Uniunea Europeana continuă sa susţină menţinerea sancţiunilor împotriva regimului Putin, ca ripostă la anexarea Crimeii de către Rusia si la implicarea rușilor in conflictul din estul Ucrainei.