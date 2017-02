Dr. Iordache și acuzația de plagiere a doctoratului său (România liberă)

Protestele masive din Piața Victoriei și din celelalte orașe ale țării au resetat în mod cert agenda internă a României, arată Dan Dungaciu într-o analiză publicată de Adevărul. Asemenea moment ar putea reașeza la fel de bine și agenda externă a țării, mai ales că lipsește de multă vreme așa-numitul „proiect de țară”. Dan Dungaciu pune totul în context internațional, mai ales european. După decizia Marii Britanii de a ieși din Uniunea Europeană, „toate statele mari ale UE vor suferi convulsii. Fapt fără precedent. Mai adăugaţi aici, spune analistul, propunerile care vin de la Bruxelles, tot mai dese şi insidioase, pentru o Europă exclusivistă, cu două viteze, cu drept de vot distribuit nu în funcţie de apartenenţă la Club, ci la zona euro. O răscolire a tratatelor din care nu ştim ce va ieşi”. Autorul din care am citat preferă să avanseze un pic pe un scenariu anume, pornind de la postarea pe FB a unui „tânăr ministru liberal” din Republica Moldova. „Cu siguranţă la 1 decembrie 2018, la aniversarea unui centenar de la Marea Unire, la Bucureşti, în Piaţa Victoriei se vor strânge cel puţin 300 de mii de oameni să ceară unirea Republicii Moldova cu România. Oare câţi vom fi noi, în acelaşi timp, în Piaţa Marii Adunări Naţionale de la Chişinău?” Cuvintele politicianului de la Chișinău formulează o „provocare teribilă”. Teoretic, scenariul nu pare implauzibil, crede el, pentru că în Republica Moldova aparențele înșeală de regulă. Acum pare că Igor Dodon schimbă azimutul către Moscova. În realitate, Rusia ar fi deja prea grăbită – vezi darul lui Vladimir Putin către Dodon, harta „Moldovei Mari”. Recomandarea lui Dungaciu este să nu i se mai acorde atâta atenție lui Dodon, trebuie „lăsat în pace şi ignorat cu îngăduinţă”, pentru că graba și greșelile Rusiei par „reţeta unui eşec anunţat”. Pentru România, altceva rămâne în continuare de făcut: investiții în Moldova, mai ales în domeniul mass media.

România liberă scrie despre investigația deschisă la Chișinău în legătură cu presupusul plagiat din lucrarea de doctorat a ministrului de justiție demisionar de la București, Florin Iordache. E vorba de un doctorat obținut la Chișinău, iar teza va fi analizată de o comisie de experți. În cazul în care verdictul va fi de plagiat, precizează România liberă (care a semnalat acest caz), Iordache nu își va pierde automat titlul de doctor. O asemenea decizie se ia în Republica Moldova doar în urma deciziei în instanță.

Lucian Lumezeanu semnează un comentariu pe site-ul ziare.com și arată că „elitele politico-economice dispar greu”. În istoria României se poate reține „un singur exemplu în care o întreagă elită să fi fost ștearsa pur și simplu cu buretele, atunci când comuniștii au pus mâna pe putere”. Problema României de azi ar fi că elita politico-economică e doar reproducerea celei din vremea lui Ceaușescu. Încă nu s-a primenit decât în foarte mică măsură și acum este cu adevărat speriată că va fi „decimată” de structurile anticorupție. „După 2005, mai repede după 2010 și în ritm accelerat după 2014 [...] dosarele DNA duc la condamnarea a peste 1.000 de oameni pe an, plus completările de la DIICOT și Parchetul General”. A devenit deci o urgență pentru puterea politică așezată confortabil la guvernare după alegerile din decembrie să rezolve această problemă, să-și scoată oamenii din pușcării și de sub riscul anchetelor penale. De aici adoptarea precipitată a unor acte normative care au scos lumea în stradă.

Gabriel Liiceanu avertizează însă într-un articol publicat pe contributors.ro: „Se pare că mai avem 13 ani de rezistat până vom intra în Țara Făgăduinței, în Țara statului de drept. (Aluzie la episodul biblic al celor 40 de ani de traversare a deșertului de către iudei). Ei bine, da, scrie Liiceanu, dacă e nevoie vom sta în Piață 13 ani”.