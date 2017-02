Valeri Kuzmin: Moldova, ca și Ucraina, are de ales între integrarea în UE sau apartenența la CSI

Ambasadorul Rusiei în România a spus că Moldova, ca și Ucraina, are de ales între integrarea în UE sau apartenența la CSI, pe care le-a numit „două entităţi economice incompatibile”. Într-un interviu acordat ziarului „Adevărul”, Valeri Kuzmin, fost ambasador la Chișinău, nu a spus în ce direcție ar trebui s-o ia Moldova, dar a observat că situația ei economică „nu s-a îmbunătățit substanțial” după semnarea Acordului de Asociere la UE. În același interviu Kuzmin a apărat gestul președintelui rus Vladimir Putin de a-i face cadou colegului său moldovean Igor Dodon o hartă a principatului medieval al Moldovei, incluzând și actuale teritorii românești. Ambasadorul a spus că harta era un „artefact” care își are locul în muzeele moldovenești.