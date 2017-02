Poliţia germană a arestat doi militanți islamici suspectați de plănuirea unui atac terorist

Poliţia germană a anunţat ca a arestat doi barbati suspectati ca ar fi planuit un atac terorist. Au fost întreprinse 12 raiduri coordonate care au dus la arestarea unui algerian de 27 de ani si a unui nigerian de 23, descrisi de poliţie ca militanţi islamici. Cei doi au fost nascuti in Germania, dar din relatarile presei nu este limpede daca erau cetateni germani. Raidurile au avut loc in localitatea Giettingen. Tot astazi, politia germana a anunţat ca arestat ieri in Bavaria un afgan, apropiat talibanilor, care ar fi participat la un atac din Afganistan in care a fost omorit un soldat american.