Gen. John Nicholson în Senatul american: Rusia şi-a înteţit sprijinul deschis și acoperit pentru talibanii afgani

Generalul american John Nicholson, comandatul operatiunilor militare din Afganistan a declarat intr-o audiere in Comisia pentru servicii militare din Senatul american că Rusia şi-a înteţit sprijinul deschis și acoperit pentru talibani, cu scopul de a compromite Statele Unite si Alianta Nord Atlantica. In Afganistan se mai afla 8400 de militari americani, iar de la retragerea trupelor mai multor tari NATO, pozitiile talibanilor s-au întarit si ar fi nevoie de citeva mii de soldati din tarile aliate pentru a fi intarita pozitia fortelor militare afgane. Generalul Nicholson a mai spus si ca de anul trecut, Rusia şi-a schimbat pozitia fata de talibani şi le ofera legitimitate spunind ca ar fi de fapt luptatori impotriva militantilor ISIS, invitindu-i la intilniri la Moscova despre viitorul Afganistanului la care nu au participat si reprezentati ai guvernului afgan. In opinia generalului american versiunea Moscovei despre talibani este „complet falsă”.