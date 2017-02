Ministerul de externe de la Skopje respinge declarațiile pe tema Macedoniei făcute de un congressman american

Ministerul de externe de la Skopje a respins cu indignare declaratiile facute de un congressman american republican, Dana Rohrabacher, potrivit căruia Macedonia nu ar fi o ţara şi ea ar trebui divizată între Kosovo, Bulgaria şi, eventual, alți vecini. Politicianul este presedintele unui subcomitet al Camerei Reprezentantilor şi a făcut declația la un post de televiziune albanez. Congresmanul american a spus că a fost o greşeală ca in 1990 Macedonia sa fie considerată o ţara, fiind, de fapt o naţiune divizata pe criterii etnice si unde este imposibil de trăit în pace. Ministerul de externe al Macedoniei a respins vehement declaratiile politicianului american spunind ca ele generează „agitație” si „inflamează retorica naţionalistă, întorcind ţara spre trecut”. Rohrabacher a spus că in subcomitetul pe care il conduce vor avea loc audieri în legatura cu „schimbarea granițelor, astfel încit sa aducem pacea in Balcani”.

Diplomatia de la Skopje şi-a exprimat speranta ca Departamentul de stat de la Washington se va distanta de afirmatiile politicianului republican.