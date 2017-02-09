Разрядка, перезагрузка или... Что выберут державы? Часть 2

Незадолго до телефонного разговора Путина и Трампа в Интернете появились утечки о том, будто два лидера непременно обсудят проблему антироссийских санкций и даже договорятся об их частичной отмене. Например, говорилось, что американский президент отменит те ограничительные меры, которые были введены указами его предшественника. Однако сенсации не произошло.

«…Никакого обсуждения санкций при первом же разговоре быть просто не могло. Даже если посмотреть на этот вопрос с точки зрения элементарной политической тактики, для нового президента США совершенно нерационально сходу отдавать своему визави один из основных козырей», - пишет Федор Лукьянов на сайте «Российской газеты». «Санкции… являются не причиной, а следствием, продуктом определенного типа отношений между государствами. Инструментом проведения той или иной политической линии», - добавил политолог.

В публикации Московского центра Карнеги Лукьянов считает преждевременным провозглашение «новой эры» в отношениях между Россией и США. Нельзя исключать, что борющиеся друг с другом изоляционисты-консерваторы (условные сторонники Трампа), с одной стороны, и либеральные интервенционисты (демократы) и неоконсерваторы (противники Трампа в Республиканской партии), с другой стороны, придут к общему знаменателю именно в вопросе противостояния Москве. «Для интервенционистов Россия будет угрозой союзникам и внешнему мировому порядку, а для изоляционистов – угрозой внутренней стабильности США», - резюмирует автор.

Руководитель Центра Дмитрий Тренин уверен, что России будет нелегко иметь дело с администрацией Трампа – во всяком случае, российское направление не станет приоритетным для Штатов. «Это значит, что при определенных обстоятельствах оно может быть принесено в жертву более важным направлениям. Внешнюю политику США определяет лично президент, но важен и состав его администрации», - писал эксперт еще в декабре.

О том, что Россия вернулась в центр внимания США, говорит бывший заместитель начальника управления внутренней политики кремлевской администрации Алексей Чеснаков. Он отмечает двойственность результата политики Путина, который последние 16 лет пытался вернуть России хотя бы видимость утраченного статуса сверхдержавы. Теперь Россия в центре внимания США, но активизировались и ее критики. Как пишут «Ведомости», Чеснаков считает, что в Кремле значительно сменились ожидания – там поняли, что восстановление отношений будет нелегким и новые скандалы навредят шансам.

Между тем, у Кремля уже появился повод обидеться на Белый дом. На днях президент Дональд Трамп дал интервью телеканалу Fox News. Журналист Билл О'Райли назвал Путина убийцей, а его ВИП-собеседник в ответ сказал, что у США «есть много убийц». Прошу заметить, что Трамп не оспорил нелестный эпитет в адрес Путина, а лишь представил контраргумент. А еще не могу не напомнить уважаемым читателям, что Fox News не просто телеканал республиканцев, но и открыто поддержавший Трампа медиа-ресурс.

Но Москва не стала комментировать слова американского президента, обидевшись исключительно на журналиста. «Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента телекомпании Fox News недопустимыми, оскорбительными. И, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании», - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Вскоре после этого господин О'Райли заявил, что принесет извинения, но «лет через шесть».

Известный российский политолог и политтехнолог Евгений Минченко в интервью «Газете» назвал реакцию Кремля вполне ожидаемой. «Это интервью вышло из разряда внутриамериканской «разборки» между Дональдом Трампом и местными СМИ и получило статус крупного международного скандала. Слова журналиста о Путине, бесспорно, некорректны», - считает эксперт.

Что интересно, оправдываться за интервью Трампа пришлось еще и вице-президенту Майку Пенсу. Он, в частности, ответил критикам, которые упрекали президента в уравнивании американских и российских ценностей. «Президент просто хочет построить новые отношения с российским народом и его руководством», - цитирует РБК американского вице-президента. «Нам необходимо создавать новые коалиции для борьбы с радикальным исламом и терроризмом», - подчеркнул Пенс, говоря об общих интересах и общем недруге – «Исламском государстве».

Продолжение следует

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