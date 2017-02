Curtea Constituțională de la București refuză să se pronunțe pe fond în cazul Ordonanței de urgență 13 a guvernului Grindeanu

Curtea Constituțională de la Bucuresti a respins joi, cu majoritate de voturi, sesizarea Avocatului Poporului ca inadmisibilă, argumentand că Ordonanta de urgență 13 - care a scos in strada jumătate de milion de oameni in ultimul timp - a fost abrogata si astfel nu mai exista, a anuntat Valer Dorneanu, presedintele Curtii Constituţionale din România. Potrivit Hotnews.ro, întrebat ce se va intampla daca Ordonanța de urgență, prin care a fost respinsa cea cu numarul 13, va intra in vigoare, presedintele Curtii Constituționale a susținut ca CCR nu judeca după supozitii. De asemenea, reprezentanta Avocatului Poporului a explicat si faptul că CCR se poate pronunta pe fondul Ordonanţei buclucaşe, chiar daca actul normativ nu mai este in prezent in vigoare. Ea a adus doua argumente in acest sens: prevederi din Constituție si din legea de functionare a Avocatului Poporului, care nu fac distinctie intre textele in vigoare si cele care nu mai sunt in vigoare si asupra carora Curtea, odata sesizata, poate sa se pronunte.

La randul sau, reprezentantul Parchetului General a cerut Curtii Constitutionale sa se pronunte pe fondul Ordonantei de urgenta nr. 13, atragand atentia că, în caz contrar, aceasta ar putea intra in vigoare chiar daca a fost abrogrată de catre Guvern.