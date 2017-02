Разрядка, перезагрузка или... Что выберут державы? Часть 1

В начале февраля появилась информация о том, что Финляндия может стать местом первой встречи президентов России и США. Лидер Суоми Саули Ниинистё предложил провести в стране саммит Арктического совета, «на полях» которого было бы целесообразно организовать первую личную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее финский премьер Юхи Сипили подтвердил ТАСС, что его страна готова провести у себя российско-американские переговоры на высшем уровне. Кроме того, источники «Коммерсанта» уточнили, что дата встречи пока не определена, но «идея саммита витает в воздухе».

Хельсинки… Этот замечательный город, в котором мне посчастливилось побывать, у людей «в теме» вызывает непременные ассоциации с Хельсинским Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое дало жизнь одноименной Организации, главному посреднику во многих постсоветских конфликтах. Для правозащитников столица Финляндии ассоциируется, прежде всего, с Хельсинским комитетом (например, Московская хельсинская группа). Лето 1975 года стало апогеем международной разрядки, которая, в свою очередь, символизировала примирение двух непримиримых систем и начало политики мирного сосуществования. Что было потом, мы знаем, но слово détente с тех пор прочно вошло лексикон специалистов по международным отношениям.

Сможет ли Хельсинки-2017 стать если не повторением, то хотя бы попыткой приблизиться к славному Хельсинки-1975? Уже всем понятно, что отношения России и США нуждаются в коренном пересмотре. Но у всех на слуху и неудачная «перезагрузка», предпринятая в 2009 году Медведевым и Обамой, - всего за пять лет она деградировала до низшей с 1991 года отметки. Менее чем за месяц после инаугурации Дональда Трампа о рисках и перспективах его отношений с Путиным написано и сказано столько, что провал еще и этого этапа дипломатических усилий может привести к необратимой катастрофе, о последствиях которой даже не хочется думать.

Само собой, огромное внимание было приковано к первому телефонному разговору Путина и Трампа в ранге президента, ведь лидеры успели неофициально пообщаться еще до вступления 45-го президента в должность. 28 января хозяин Кремля позвонил в Белый дом. Разговор длился около часа. Были обсуждены проблемы борьбы с терроризмом и нераспространения ядерного оружия, ситуация в Сирии и Украине, иранский и корейский вопрос, арабо-израильский конфликт и многое другое. В частности, президенты высказались за координацию антитеррористической операции против «Исламского государства». Примечательно, что собеседники передали тёплые слова в адрес народов друг друга, причем Путин напомнил о совместной борьбе в двух мировых войнах и провел аналогию с сегодняшней борьбой против джихадистов.

«Подчёркивалась важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, что могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Известно также, что Путин и Трамп поручили своим командам обсудить время и место личной встречи лидеров. Между тем, пресс-служба Белого дома опубликовала гораздо более лаконичный текст, из которого можно взять разве что одну примечательную фразу: «Позитивный звонок был знаменательным началом для улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией, которые требуют реконструкции».

Как пишут «Известия» со ссылкой на The Washington Post, сразу после разговора с Путиным Трамп отдал приказ главе Пентагона усилить кооперацию с Россией в борьбе с группировкой ИГ в Сирии. А газета The New York Times охарактеризовала состоявшиеся переговоры как «начало новой дипломатической эры между двумя странами». Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко уверен, что Трамп действительно заинтересован в улучшении отношений с Москвой. «Более того, это было одним из его предвыборных обещаний, и мы видим, что Трамп вопреки многим прогнозам действительно реализует то, что он обещал», - заметил собеседник «Известий». «Обнадеживающим является и тот факт, что Трамп анонсировал интенсификацию экономических отношений между нашими странами», - добавил Минченко.

В свою очередь, вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский видит сложность в обсуждении проблем, которые оказались «за скобками», - например, санкции, нефтяная политика и т.д. «При всей корректности и дипломатичности позиции самого Трампа проблемой для него при выстраивании отношений с Россией будут и давление политических противников, и радикализм части его сторонников и команды», - сказал политолог.

Наконец, постоянно цитируемый мною Федор Лукьянов, главный редактор издания «Россия в глобальной политике», предполагает, что Дональд Трамп захочет провести не «перезагрузку», а «разгрузку» самих Штатов от ряда обременяющих проблем или обязательств. По мнению эксперта, сейчас конъюнктура благоприятствует России, но несет риски переоценки ею собственных сил. «Время сверхдержав миновало, что убедительно доказывает как раз американский пример. Главной задачей становится верная расстановка приоритетов – национальных и региональных прежде всего, – чтобы обеспечить саморазвитие», - пишет Лукьянов на страницах газеты «Ведомости».

