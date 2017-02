Liviu Dragnea și de unde vine riscul „instabilității”

„Lăsați guvernul să guverneze” a cerut astăzi liderul PSD, Liviu Dragnea la dezbaterea moțiunii de cenzură, pe care au depus-o liberalii și Uniunea Salvați România susținuți și de Partidul Mișcarea Populară a lui Traian Băsescu. Moțiunea a căzut, fiindcă împotriva guvernului au votat doar 161 de parlamentari. Ar fi fost nevoie de 233 de voturi, pe care opoziția nu a avut de unde să le ia. Social-democrații și ALDE nu au votat, liderii celor două partide Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu au căzut de acord că în acest fel lucrurile pot fi ținute sub control.

Votul la moțiunea de cenzură este secret, cu bile și pe fondul nemulțumirilor din cele două formațiuni, din cauza protestelor masive de stradă, liderii PSD și ALDE au preferat să nu-i lase pe deputații și senatorii lor să voteze. Premierul Sorin Grindeanu a

fost ușor nemulțumit de această decizie, care nu i-a dat voie să se bucure deplin de victorie și a promis că nu va mai adopta modificări ale legilor juridice prin ordonanțe de urgență, fiindcă a înțeles „emoția și supărarea” provocate de Ordonanța de urgență care i-a scos pe oameni în stradă. Mai mult, premierul a lăsat să se înțeleagă că ministrul Justiției, Florin Iordache, cel care a venit în guvern cu ordonanța va fi demis și că în locul lui ar putea veni un tehnocrat neafiliat politic.

La discuțiile din Parlament, șeful Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, care a fost extrem de nervos că executivul a făcut un pas înapoi, a declarat că atitudinea oamenilor față de Ordonanța de urgență 13 i-a „lăsat un gust amar” și a făcut o comparație destul de nefericită între perioada acutală și epoca stalinistă în care în fața închisorilor unde se aflau condamnați politic se striga „moarte lor”.

Lipsa de măsură, exersată cu exemple istorice de Tăriceanu, a fost completată de Liviu Dragnea, care a considerat inutilă monțiunea devreme ce nefericita ordonanță a fost retrasă. „Acest guvern a făcut într-o lună cât guvernul Cioloș într-un an” a precizat liderul PSD, adăugând că ceea ce face Opoziția crește „riscurile la adresa României” și „condamnă” țara la „instabilitate”: “Aveți grijă ce vă doriți! Acest guvern vrea să guverneze”, a precizat Liviu Dragnea.

În spatele acestui mesaj dat de liderul social-democrat de la tribuna Parlamentului se ascunde o amenințare. „Instabilitatea” despre care vorbește Liviu Dragnea ar putea veni chiar de la contramanifestația pe care PSD o coace de mai multă vreme. Dragnea pomenea duminică numărul de oameni pe care partidul îi poate scoate în stradă: un milion.

Amenințarea are un adresant clar: președintele Klaus Iohannis, care în mod indirect a considerat că soluția pacificării străzi ar trebui să vină de la PSD, precizând că demiterea „chinuită” a unui ministru ar fi „prea puțin”, în vreme ce „alegerile anticipate ar fi prea mult”. Între cele două limite menționate de șeful statului există doar posibilitatea demisiei premierului Sorin Grindeanu și a cabinetului său. Or, tocmai acest lucru nu-l dorește PSD, care înțelege că următorul prim ministru trebuie să fie acceptat de Klaus Iohannis, iar o nouă numire înseamnă timp irosit pentru social-democrați. Și mai ales pentru Liviu Dragnea care este acuzat de abuz în serviciu într-un dosar care a ajuns la Înalta Curte și care are termene destul de scurte. Dacă Parlamentul nu se va ocupa, într-un fel sau altul cu schimbarea legii, liderul PSD ar putea fi din nou condamnat. Numai că, potrivit legii, a doua condamnare nu mai poate fi dată cu suspendare.