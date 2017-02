Un comandant al separatiștilor din regiunea Doneţk, estul Ucrainei, a fost asasinat, a declarat postului nostru de radio o sursa apropiata militanţilor si autorităţilor separatsite. Mihail Tolstih, cunsocut sub numele de luptator Givi a fost omorît în explozia unei bombe la sediul biroului său miercuri dimineaţa la ora 6. Potrivit agentiei ruse Ria Novosti, separatistii au calificat incidentul drept „o continuare a razboiului terorist al autorităţilor de la Kiev” impotriva locuitorilor din estul Ucrainei. Givi era comandantul batalionului Somalez şi este cunoscut pentru atacul brutal asupra aeroportului din Doneţk. Inregistrari video din 2015, îl arată abuzindu.i fizic şi psihic de militarii ucrainieni capturaţi in timpul atacului asupra aeroportului din Doneţk. Un alt comandat militar al separatistilor Arseni Pavlov, cunoscut si sub numele de Motorola, a murit la 16 octombrie, in explozia unei bombe amplasate in liftul blocului în care locuia in Donteţk. In luptele din estul Ucrainei au fost omoriti, din aprilie 2014 şi pina acum aproape 10 000 de oameni.