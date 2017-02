Aviaţia rusă a fost pusă în alertă maximă pentru un exercitiu de inspecţie

Preşedintele rus Vladimir Putin a pus aviaţia ţării sale in alertă maximă pentru un exercitiu de inspecţie. Ministrul rus al apărraii Serghei Şoigu a declarat astazi că exerciţiul este menit să evalueze gradul de pregatire al aviatiei ruse in eventualitatea unui atac. In ultimul timp armata rusă a organizat o serie de exercitii si manevre pentru a intari pregatirea militarilor. In ciuda situatiei economice din ţara, Kremlinul a continuat să cheltuiască masiv pentru modernizarea armatei, pe fundalul tensiunilor cu Occidentul si al conflictului din estul Ucrainei.