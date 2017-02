Preşedintele rus Vladimir Putin a ratificat acordul de construire a conductei de gaze Turkish Stream, care sa ducă gazul rusesc spre ţările din sudul Europei, a anunţat marți presa de stat din Rusia. Intelegerea prevede colaborarea in energie pe cel putin 30 de ani între Moscova si Ankara pentru construirea si exploatarea unei conducte de 1100 de km pe sub Marea Neagra catre Turcia si de acolo spre sudul Europei. In ultimul timp colaborarea intre Moscova si Ankara a fost intarita nu numai la nivel aconomic, dar si militar si politic, prin colaborarea in lupta impotriva militanţilor ISIS in Siria.