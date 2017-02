Gheorghe Gaberi: „Trebuie să decidem exact cu ce vrem să ajungem pe piața rusă, și care sunt produsele ce au loc pe piața UE”

Presa rusă o citează pe directoarea Rosspotrebnadzor, Ana Popova cu declarația că experții instituției au de gând să verifice cât de pregătiți sunt agenții economici din Republica Moldova pentru a reveni cu produse de calitate pe piața rusă. Autoritățile de la Chișinău au spus recent că după întrevederea comisiei mixte moldo-ruse pentru colaborare comercial-economică de la sfârșitul anului trecut există premise pentru ca restricțiile de export pe piața Federației Ruse să fie anulate. Interlocutorul nostru este Gheorghe Gaberi, directorul Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.

Europa Liberă: L-am întrebat întâi de toate dacă, așa cum scrie presa rusă, este posibil ca experți din cadrul Rosspotrebnadzor să vine la Chișinău și dacă este vreo înțelegere în acest sens cu autoritățile de la Moscova?

​Gheorghe Gaberi: „Da, în principiu există, pentru că pe parcursul anului trecut am avut mai multe consultări cu colegii noștri din Federația Rusă, am avut întrevederi și la Chișinău, și la Moscova, ca în luna noiembrie în cadrul ședinței comisiei mixte moldo-ruse pentru cooperare comercial-economică, să fie aprobat un plan de acțiuni, în care este prevăzut inclusiv și procedura de revenire a mărfurilor noastre pe piața Federației Ruse. Este un document foarte bun care prevede revenirea la condițiile de activitate din Acordul de Liber Schimb. Dacă se vor realiza aceste obiective, vor fi anulate și taxele, pentru că, așa cum știm, avem două mari probleme în relațiile noastre cu Rusia. Prima este embargoul sau sistarea exporturilor la mai multe produse, și a doua este stabilirea unor taxe vamale suplimentare, inclusiv și la vinuri, care deja ne-au pus într-o situație nefavorabilă față de concurenții de acolo. Această înțelegere a fost atinsă în cadrul ședinței comisiei în noiembrie. Este stipulată în protocolul și planul de acțiuni. Acum urmează să vină în Moldova experți din Rusia, pentru a se documenta pe teren cu informațiile care deja le-au fost transmise.”

Europa Liberă: Care ar fi cerințele părții ruse?

Gheorghe Gaberi: „Prima cerință care ne-a fost impusă a fost ca produsele să fie de origine moldovenească. Ei au avut suspiciuni atunci când au evaluat volumele de vinuri. Au studiat care este volumul de struguri produs la noi, și au avut câteva obiecții referitor la vinurile produse în Moldova. De aceea, prima cerință vor să documenteze baza de materie primă, ulterior nivelul tehnologiilor dar și stocurile de vinuri. Au cerut informații până și despre denumirea mărcilor comerciale care sunt propuse pentru a fi comercializate pentru piața Federației Ruse. S-a discutat și problema recunoașterii certificatelor eliberate de laboratorul nostru de profil pentru testarea băuturilor alcoolice, pentru că a expirat acreditarea acestui laborator în Federația Rusă la sfârșitul anului trecut și din păcate încă nu a fost acreditat din nou.”

Europa Liberă: Discuțiile despre anularea interdicțiilor ar putea viza anumite companii, pentru că dacă ne aducem aminte anul trecut au venit experți din Rusia, doar că atenția lor a fost orientată către anumite companii din sudul Republicii Moldova?

Gheorghe Gaberi: „Partea moldovenească în persoana co-președintelui comisiei moldo-ruse de cooperare comercial-economică, vicepriministrul Calmâc, tot timpul a insistat să fie anulate listele exportatorilor, pentru că este un element discriminatoriu, și nu corespunde cu regulile Organizației Mondiale a Comerțului. Noi, în relațiile noastre cu Rusia, nu aplicăm niciun fel de liste. Ei au practicat această metodă, pe parcursul anului trecut au venit chiar și misiunile de evaluare care nu au fost coordonate cu noi, la invitația administrației regiunii găgăuze. Din păcate, foarte multe companii care au fost propuse atunci nu au făcut exporturi pentru că nu aveau capacități de export. Acum, ceea ce ține de produsele vegentale, ei vor să se convingă că fructele sunt produse la noi și că nu are loc fenomenul de reexport. Le-am propus ca să stabilim o conlucrare foarte bună cu asociațiile de producători, pentru ca să fie garantat că marfa expediată pe piața rusă este produsă în Republica Moldova și corespunde integral cerințelor de siguranță.”

Europa Liberă: Vor fi verificați producătorii care își vor arăta interesul că vor să revină pe piața rusă?

Gheorghe Gaberi: „Nu am primit informații cum vede partea rusă. Am primit la mijlocul lunii ianuarie o scrisoare prin care ni s-a spus că este posibilă acceptarea produselor noastre dar după o verificare minuțioasă, însă cum se va desfășura, când vor sosi, încă nu avem nici o informație oficială.”

Europa Liberă: Înțelegem că sunt producători care vor în continuare să ajungă pe piața rusă? Sunt gata să facă exigențelor care sunt cerute acolo?

​Gheorghe Gaberi: „Exact, în ultimii ani s-a modernizat industria de producere a fructelor. Avem depozite frigorifice dotate cu linii de ambalare, sortare, spălare a produselor. Ambalarea se face exact după standardele europene. Producătorii noștri sunt gata să se conforme la aceste exigențe, pentru că au ieșit și pe piața europeană, cunosc aceste condiții și ele nu diferă în Rusia de cele care sunt în Uniunea Europeană. De regulă, sunt aceleași cerințe pe care le înaintează rețelele de supermarketuri.”

Europa Liberă: Înțelegem corect, în prezent în Republica Moldova sunt produse acceptate pe piața Uniunii Europene dar care nu sunt acceptate în Rusia?

Gheorghe Gaberi: „Păi nu sunt acceptate nu din motiv de siguranță și din motiv de calitate. Nu sunt acceptate din nesoluționarea acestor divergențe care au alte nuanțe, sau anul acesta am avut o majorare a exporturilor mai ales în UE. Cu peste 20% au crescut exporturile de vinuri. Am văzut o informație recentă despre numărul de medalii câștigate de vinurile noastre la cele mai prestigioase concursuri. Calitatea a fost ridicată, la nivelul exigențelelor europene. Din păcate, nivelul de prețuri, care astăzi este oferit în Federația Rusă, nu întodeauna este convenabil pentru producătorii de vinuri de înaltă calitate. Aceasta este o problemă, și din discuțiile pe care le-am avut cu mai mulți producători, taxele vamale impuse de Federația Rusă pun mărfurile noastre într-o condiție nefavorabilă față de concurenții de acolo.”

Europa Liberă: Și atunci, ce prevalează în rezolvarea acestor probleme, e vorba de rațiuni economice, sau totuși depinde foarte mult de deciziile și relațiile politice dintre Republica Moldova și Rusia?

Gheorghe Gaberi: „Păi, depinde, dacă va fi pus în aplicare un acord semnat de o comisie interguvernamentală, acest document are un statut politic. Dacă el va fi aplicat, atunci vor fi anulate aceste divergențe, fiindcă taxele vamale au fost instituite prin decizia Guvernului Federației Ruse, Guvernul urmează să le anuleze, ca să revenim în regimul de comerț liber și atunci desigur vor fi condiții mai favorabile pentru promovarea acestor mărfuri.”

Europa Liberă: Partea moldovenească este pregătită, producătorii sunt gata să facă față cerințelor?

Gheorghe Gaberi: „Producătorii noștri tot timpul au apreciat această piață, pe care o considerăm una importantă pentru Republica Moldova. În prezent, numeroase delegații se află la Moscova, unde participă la expozițiile de acolo. De aceea, noi credem că relațiile se vor îmbunătăți. Am avut anul trecut și majorări de exporturi pe piața Federației Ruse, mai ales la capitolul fructe proaspete, mai ales că mărfurile au mers direct spre Rusia, ocolind unele țări din Uniunea Vamală.”

Europa Liberă: Datele cu care operează Ministerul Economiei arată că din 2013, volumul mărfurilor livrate în CSI și Rusia s-a redus în jumătate din cauza restricțiilor. Chiar și dacă exporturile moldovenești vor fi reluate în Rusia, va fi ponderea lor la nivelul anilor anteriori, sau totuși s-au reorientat unii dintre producători?

​Gheorghe Gaberi: „Tot timpul m-am adresat către producătorii noștri pentru a evalua foarte minuțios situația din piață. La capitolul fructe, spre exemplu, exportul de miez de nucă și nuci în coajă, a adus țării peste 100 de milioane de dolari. Tot timpul exportul cumulativ al fructelor proaspete se echivala la aceeași sumă. Și miezul de nucă, și alte produse procesate din fructe, merg 95% pe piața UE. Anul trecut, pentru prima dată, noi am exportat pe piața României doar 6900 de tone de prune proaspete. Acest fruct, care din volumul total de export de 38000 de tone, deja a început să-și găsească loc și pe piața Uniunii Europene. Situația cu strugurii de masă, care este de asemenea un produs important pentru export, noi nu am făcut față la toate cererile care au existat din partea Uniunii Europene. Am valorificat cota până la finele anului de zece mii de tone. Acum, Ministerul Economiei s-a adresat de a fi majorat pentru anul viitor. Adică, acest produs de asemenea are șanse de a fi prezent pe piața UE, inclusiv în Spania. Spaniolii nu credeau că la ei au ajuns struguri din Republica Moldova. Trebuie să decidem exact cu ce vrem să ajungem pe piața Federației Ruse, și care sunt produsele ce au loc pe piața Uniunii Europene, și există aceste produse care sunt solicitate și aduc un plus valoare, pentru că acolo prețurile sunt mai bune.”