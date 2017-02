Curtea de Apel din San Francisco urmează să ia o decizie legată de recursul ministerului justiției privind ordinul executiv prezidențial asupra imigrației, dupa sustinerea cauzei de catre partile implicate in fata celor trei judecatori federali. Avocatii ministerului justitiei au cerut repunerea in vigoare a ordinului semnat de președintele Donald Trump rin care se suspenda temporar intrarea in America a cetatenilor din șapte țări musulmane, sustinind ca numai presedintele Statelor Unite ar avea dreptul de a decide cine intra sau nu in tara. Mai mult de zece state americane si sute de companii au obtinut in tribunale suspendarea ordinului prezidenţial. Pina la decizia Curtii de Apel cetatenii din Iran, Irak, Siria, Somalia, Yemen, Libia si Sudan cu viza valabila pot intra in Statele Unite.