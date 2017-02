Activistul pentru drepturi civile din Rusia Mark Galperin a fost reținut la Moscova. Intr-o postare pe Facebook, activistul a anunţat ca poliţia a dat buzna in apartamentul său şi l-a luat la secţia de politie. Avocata sa a spus că activistul va fi interogat, dar că nu ştie ce acuzatii i se aduc. În 14 ianuarie Galperin a fost retinut de poliţie pentru ca a luat parte la un protest in sprijinul detinutilor politici şi a fost acuzat ca ar fi incalcat legislatia cu privire la organizarea de manifestatii publice. Dupa doua zile a fost eliberat. Pentru aceasi invinuire, se afla in inchisoare si activistul Ildar Dadin, care ispăşeste o pedeapsă de doi ani si jumătate din decembrie 2015.