Citații pentru amenzi la șoferii moldoveni care trec granița

Începând de luni, 6 februarie, Poliția de Frontieră a fost împuternicită să înmâneze șoferilor citații pentru amenzile de circulație neplătite. Autoritățile cred că mulți șoferi nu primesc aceste citații din varii motive, inclusiv acela că locuiesc la alte adrese decât adresa din acte, așa încât multe amenzi rămân neachitate. Dar găselnița autorităților – ca citațiile să fie înmânate la frontieră - ridică o serie de întrebări. Are detalii Alla Ceapai:

La doar o zi de la obţinerea noii împuterniciri, poliţiştii de frontieră au înmânat şoferilor neoneşti zeci de citaţii pentru amenzile rutiere. Deşi citaţia nu obligă la achitarea imediată a penalităţii, majoritatea conducătorilor auto s-au grăbit să-şi stingă datoriile chiar la vamă, ne-a spus şeful Direcţie control al trecerii frontierei, Andrei Gori:

„La Tudora, de exemplu, am avut, noaptea trecută, trei cazuri de înmânare a citațiilor, la Sculeni am avut 14 cazuri. În majoritatea cazurilor oamenii solicită să achite pe loc şi această posibilitate este. În baza citațiilor este un cont. Cetățeanul este în drept şi are posibilitate la punctul de trecere să le achite imediat şi să nu aibă întrebări. Toate achitările se monitorizează la Centrul Unic de Monitorizare a traficului rutier și se scoate întrebarea de pe rol.”

Andrei Gori spune că majoritatea celor care au fost citaţi conduc maşini cu numere de înmatriculare moldovene:

„Citaţia se înmânează doar cu scopul de a informa cetăţenii. Persoana care traversează frontiera nu e neapărat să fie ea personal contravenientul, dar este obligat să se adreseze la Centrul Unic de Monitorizare Controlul traficului pentru a soluţiona problema. Respectiv este doar o informare pentru cetăţeni. Am decis să venim în susţinerea Inspectoratului Naţional de Patrulate fiindcă multe procese verbale întocmite rămâneau fără achitări, fie pentru că persoanele se eschivau, fie că motivat că nu au ştiut, nu au fost informate. Am decis să înmânăm citaţiile la frontieră fiind prin punctele de trecere putem monitoriza foarte bine mijloacele de transport implicate în contravenţii.”

Şoferul nu este obligat să achite amenda la vamă şi este lăsat să treacă frontieră. Doar că, odată ce a recepţionat citaţia începe să curgă termenul de minim cinci zile în care este obligat fie să achite amenda, dacă îşi recunoaşte vina, fie să informeze Centrul Unic de Monitorizare a traficului rutier, despre persoana care se afla la volanul maşinii în momentul contravenţiei.

Neîndeplinirea cerințelor citației presupune răspundere contravențională care se poate solda şi cu sechestrarea bunurilor. Prin urmare, cred unii experţi, oferirea dreptului Poliţiei de frontieră de a emite aceste citaţii este o formă indirectă de a impune achitarea imediată a amenzilor chiar dacă şoferii poate nu sunt de acord.

Deşi aparent abuzivă, această găselniţă a autorităţilor ar putea fi una eficientă, spun experţii. Iar miza este la suprafaţă – acumularea resurselor la bugetul de stat găurit de frauda din sectorul bancar.