O Berlinală mai puţin politică

În urma unor schimbări politice semnificative, în plan internaţional, creştin-democrate Monika Grütters, care răspunde de cultură în cadrul guvernului german, a declarat într-un interviu că e de aşteptat ca Berlinala să fie mai politizată decît în trecut. Evenimentele internaţionale, a spus Grütters, vor determina pe mulţi cineaşti să se pronunţe vis-à-vis de ceea ce se-ntîmplă în lume, iar aceste întîmplări se vor reflecta şi în creaţiile cinematografice viitoare.

O privire asupra programului, însă, arată că tocmai anul acesta numărul filmelor cu o tematică politică este cu mult mai mic decît în trecut. Nu întîmplător, directorul festivalului, Dieter Kosslick, a ţinut să precizeze că filmele care vor rula la cea de-a 67-a Berlinală vor exprima, în primul rînd, „curaj, optimism şi umor“.

„Curaj, optimism şi umor“

Într-adevăr, un film atît de evident politic, ca acela distins anul trecut cu marele premiu, Ursul de Aur, avînd în centrul acţiunii criza refugiaţilor de pe insula italiană Lampedusa (regie: Gianfranco Rosi, „Fuocoammare” / Foc pe mare) nu se află în programul principal, deci nu se află nici în competiţie pentru Ursul de Aur sau Urşii de Argint.

Noutatea Berlinalei de anul acest constă în faptul, că filmul de deschidere întră în competiţie. În anii trecuţi, primul film rula totdeauna în afara concursului. Şi încă ceva. Filmul francez „Django“, care inaugurează Berlinala, este un debut, semnat de regizorul Etienne Comar. „Django“ este inspirat din viaţa muzicianului de jazz, Django Reinhardt.

Din cauza faptului că aparţinea minorităţii sinti, compozitorul şi ghitaristul Django Reinhardt fuge, în 1943, din Parisul ocupat de către germani. Familia sa a fost supusă şicanelor şi represiunilor rasiste, puse la cale de către nazişti. Directorul Berlinalei, Kosslick, a subliniat că filmul ilustrează doar un fragment din biografia celui care e considerat fondatorul direcţiei muzicale cunoscută dub denumirea de gypsy swing.

18 filme în competiţie

În cadrul programului principal al Berlinalei rulează în total 24 de filme, dintre care 18 se află în competiţie.

Din România participă regizorul Călin Peter Netzer cu filmul său „Ana, mon amour“. Filmul are la bază romanul co-scenaristului, Cezar Paul-Bădescu, „Luminiţa, mon amour“, fără a fi o ecranizare clasică a cărţii. În această premieră mondială joacă actorii: Mircea Postelnicu, Diana Cavallioti, Carmen Tănase, Adrian Titieni şi Vlad Ivanov. Reamintim că în 2013, Netzer a fost distins la Berlin cu Ursul de Aur pentru filmul său „Poziţia copilului”.

Filmele din programul principal al Berlinalei 2017

1. Ana, mon amour de Călin Peter Netzer (România / Germania / Franţa)

2. Bamui haebyun-eoseo honja (On the Beach at Night Alone / Singur noaptea pe plajă) de Hong Sangsoo (Republic Coreea)

3. Beuys de Andres Veiel (Germania) – film documentar

4. Colo de Teresa Villaverde (Portugalia / Franţa)

5. The Dinner de Oren Moverman (SUA)

6. Django de Etienne Comar (Franţa) – Film de debut

7. El bar (The Bar) de Álex de la Iglesia (Spania) – în afara competiţiei

8. Félicité de Alain Gomis (Franţa / Senegal / Belgia / Germania / Liban)

9. Final Portrait de Stanley Tucci (Marea Britanie / Franţa) – în afara concursului

10. Hao ji le (Einen schönen Tag noch / Încă o zi frumoasă) de Liu Jian (R. P. Chineză) – film de animaţie

11. Helle Nächte (Nopţi luminoase) de Thomas Arslan (Germania / Norwegia)

12. Joaquim de Marcelo Gomes (Brazilia / Portugalia)

13. Logan de James Mangold (SUA) – în afara competiţiei

14. Mr. Long de Sabu (Japonia/ Hongkong, China / Taiwan / Germania)

15. The Party de Sally Potter (Marea Britanie)

16. Pokot (Spoor / Urmă) de Agnieszka Holland (Polonia / Germania / Cehia/ Suedia/ Slovacia)

17. Return to Montauk (Rückkehr nach Montauk / Reîntoarcerea la Montauk) de Volker Schlöndorff (Franţa / Germania / Irlanda)

18. Sage femme (Ein Kuss von Béatrice / Moaşa) de Martin Provost (Franţa / Belgia) – în afara concursului

19. T2 Trainspotting de Danny Boyle (Marea Britanie) – în afara competiţiei

20. Teströl és lélekröl (On Body and Soul / Trup şi suflet) de Ildikó Enyedi (Ungaria)

21. Toivon tuolla puolen (The Other Side of Hope / Cealaltă parte a speranţei) de Aki Kaurismäki (Finlanda / Germania)

22. Una mujer fantástica (A Fantastic Woman / O femeie fantastică) de Sebastián Lelio (Chile / SUA / Germania/ Spania)

23. Viceroy’s House de Gurinder Chadha (India / Marea Britanie) – în afara competiţiei

24. Wilde Maus (Şoarecele sălbatic) de Josef Hader (Austria) – film de debut