„Președintele nu a reușit să realizeze promisiunea sa de a deveni președintele tuturor, dar reușește cu succes să scindeze societatea”

Pe 1 februarie oficial şi-a luat startul noul sezon politic. Peste două săptămâni ne așteaptă deja prima ședință a Parlamentului. Ce surprize putem aștepta de la acest sezon, ce mișcări tectonice vor avea loc și cum se va construi agenda opoziției și a gunernării pentru următorul an? Despre toate acestea vom vorbi cu oaspeții mei din studio. Așadar, despre începutul noului sezon politic și a sesiunii parlamentare discutăm astăzi împreună cu Anatol Golea, jurnalistul și directorul executiv al agenției „Infotag”. Bună ziua, bine ați venit la Europa Liberă și împreună cu Andrei Popov, directorul executiv al Institutului de Inițiative Strategice. Felicitări cu ocazia primirii acestei noi funcții, domnule Popov!

Europa Liberă: Ce, în viziunea dumneavoastră, va deosebi acest sezon politic de toate care i-au precedat? Acum noi avem un președinte din partea opoziției. Se zice că în curând vom avea o majoritate mult mai numeroasă decât cea actuală. Ce poate să-l deosebească pe acest sezon de toate celelalte, domnule Golea?

Anatol Golea: „De fapt, sezonul politic nou a început pe 23 decembrie, din momentul investirii președintelui. A fost dat startul unui nou ciclu de relații dintre guvernare și opoziție. La noi s-a creat o situație unică în felul său, când președintele care face parte din guvernare, cu siguranță, o parte din puterea executivă, face totodată și parte din opoziție. O situație pe cât de confuză, pe atât de prognozabilă...”

Europa Liberă: Însă, pe de altă parte, acest lucru este și unul foarte comod, deoarece astfel poate fi ignorată opoziția stradală care deja practic nu mai există, acea opoziție care nu mai stârnește niciun fel de interes și să se acorde atenția doar acelei opoziții care...

Anatol Golea: „…Chipurile există. Și, dacă vorbim acum despre începutul acestui sezon politic, atunci vorbim despre începutul sesiunii parlamentare. În Parlament, chipurile, mai există opoziție. Cel puțin 24 de deputați socialiști se poziționează drept opoziție, plus 7 deputați din partea Partidului Comuniștilor. Însă ce factori, în general, vor determina acest sezon politic, atunci, fără îndoială, tot pe 23 decembrie a fost dat startul campaniei electorale pentru următoarele alegeri parlamentare. Dacă acestea vor avea loc în anul 2018, la sfârșit de an sau mai devreme, nu este într-atât de important pentru toți jucători politici. Toți înțeleg că alegerile sunt inevitabile și ei se pregătesc pentru acestea...”

Europa Liberă: Și cel mai probabil alegerile se vor desfășura după reguli noi.

Anatol Golea: „Da, bineînțeles. Și fiecare în felul său se pregătește pentru ele prin lansarea diferitor inițiative. Noi urmărim toate acţiunile președintelui. Tot ce face el este cumva orientat anume spre campania electorală, deoarece președintele nu a avut ocupații mult mai importante decât să înceapă activitatea lui cu schimbarea site-ului Președinției, cu scoaterea drapelului Uniunii Europene, cu retragerea cetățeniei lui Traian Băsescu și cu încă ceva. Iar ieri, chiar săptămâna aceasta, noi am mai văzut și alte inițiative noi privind drapelul, simbolul național... Eu știu că, în conformitate cu Constituția, noi avem un drapel național și o stemă de stat...

Europa Liberă: Da, și ziua națională a statului...

Anatol Golea: „…Și sărbătoarea națională Ziua statalității. Toate acestea, firește, sunt orientate spre electoratul său. Din păcate, președintele nu a reușit să realizeze promisiunea sa de a deveni președintele tuturor, însă cu mare succes el reușește să consolideze electoratul său, scindând societatea. La rândul său, Parlamentul, coaliția de guvernare, contribuie la aceasta, consolidând partea sa, propriul segment politic, și opunându-l acelor care îl susțin pe Dodon. Deci, avem două opțiuni: sau una, sau alta. A treia cale noi nu o avem.

Europa Liberă: Reiese, așadar, că această situație le convine absolut tuturor, atât guvernării, cât și opoziției. Când spun opoziție, am în vedere Partisul Socialiștilor.

Anatol Golea: „.Da, și noi în general nu mai avem alte probleme în afara vectorului dezvoltării geopolitice. Noi nu avem programe economice, inițiative economice, reforma de pensii, care este una foarte proastă și care trebuie schimbată etc. Noi avem vectorul geopolitic. Este dat startul campaniei electorale. Campania viitoare va fi și ea una geopolitică...”

Europa Liberă: Una geopolitică... Domnule Popov...

Andrei Popov: „Aș vrea să continui ceea ce a spus colegul meu și totodată să spun că sunt absolut de acord cu faptul că, începând cu luna decembrie, avem o nouă etapă. Însă aici aș vrea să inversăm lucrurile: nu guvernarea susține tentativele președintelui de a întoarce discuția politică în dimensiunea geopolitică și identitată, ci președintele mai mult îi face jocul, deoarece noi avem o singură forță reală care edifică sistemul – este acea putere în spatele căreia se află domnul coordonator. Ei scriu scenariul și eu cred că. din acest punct de vedere, într-adevăr, la sfrârșitul lunii decembrie a avut loc trecerea de la o etapă la alta. Doar două cuvinte despre ceea ce a fost anul trecut. Anul trecut guvernarea a rezolvat câteva probleme și a făcut-o destul de reușit pentru sine. Mai întâi, ea a scos presiunea din societate...”

Europa Liberă: Prin alegeri…

Andrei Popov: „…Prin întoarcerea la sistemul vechi de alegeri directe ale președintelui, ceea ce oamenii au dorit foarte mult. Însă aceasta a devenit acel os care a scindat opoziția. La finele toamnei, în ianuarie și februarie această opoziție își crea mișcarea frontului de stânga...”

Europa Liberă: …Și încă unul unit.

Andrei Popov: „…Mişcarea frontului unit de stânga, înghețând astfel certurile geopolitice și identitare. Deci, schimbând regulile de joc, opoziția a fost scindată.

În al doilea rând, trebuie să ne amintim ce am discutat cu dumneavoastră exact un an în urmă, la începutul lui februarie. Noi spuneam că statul este la limita unui colaps, că acest guvern nu va rezista mult, că finanțarea externă este înghețată și că guvernul nu este unul legitim. Cred că marea lozincă a legitimității a rămas valabilă, însă trebuie să recunoaștem că prin diferite metode, inclusiv prin inițierea alegerilor, inclusiv prin susținerea surselor lor mass-media și prin diverse scheme de tehnologie politică guvernarea a reușit: unu, să mențină o situație stabilă; doi, să evite colapsul; trei, să nu fie un paria internațional, întrucât ea are contacte atât în Occident, cât și în Est; și patru, finanțarea a fost reluată. Scopurile minime au fost realizate.

În același timp, coordonatorul și guvernarea au concentrat resursele în mâinile lor și au marginalizat un număr de concurenți politici și economici foarte important pentru ei: a fost arestat Platon, iar Usatâi la modul real a fugit din țară. Și pe acest fundal alegerea domnului Dodon acum, în calitate de președinte, ajută guvernarea să treacă jocul la următoarea etapă a creării unui sistem bipolar, când, așa cum ziceți dumneavoastră, se crează iluzia că avem de ales fie una, fie alta. Sau, uitați-vă, președintele este privit nu doar ca un politician prorus, dar și ca un om al Kremlinului. Și el susține această logică, precum că este un om al Kremlinului, și pledează împotriva intereselor naționale”.

Europa Liberă: Astfel el îl ajută mult de tot pe Vladimit Plahotniuc să devină la noi în țară apărătorul principal al vectorului proeuropean...

Andrei Popov: „…Desigur că da”.

Europa Liberă: …Și în acest caz, o parte din populația Republicii Moldova, alegând între un politician prorus Dodon și fie un oligarh, dar un oligarh proeuropean Plahotniuc, poate să cadă pe gânduri. Același lucru se referă și la europeni. Europenii, americanii, simțind frica în fața tancurilor rusești, pot într-adevăr să facă o alegere rațională, de moment, poate nu cu cea mai mare plăcere, dar pot să facă o alegere în favoarea coordonatorului.

Andrei Popov: „Eu n-aș insista pe teoria conspirologică și pe existența unui complot...”

Europa Liberă: Eu nu vorbesc despre conspirologie. Nu, este un fel de...

Anatol Golea: „Sunt semne că un astfel de complot undeva există...”

Andrei Popov: „Eu cred că mai degrabă există semne ale unor coincedențe tactice de interese. Această situaţie de construire a unei societăți în alb-negru, în care unul receptează și susține...”

Anatol Golea: „Andrei, tu ai fost membru al Partidului Democrat. Cât timp are nevoie partidul pentru a scrie textul unei declarații bune?”

Andrei Popov: „Nu, declarația, reacția la conferința de presă a lui Dodon a fost pregătită deja de mult timp...”

Europa Liberă: Până la declarația lui Igor Dodon.

Andrei Popov: „…Și ei intră în jocul unul altuia ca doi parteneri care au lucrat mult timp împreună și se simt unul pe altul. Nu neapărat există o coordonare directă, însă ceea ce se întâmplă acum...”

Anatol Golea: „…Când au lucrat ei împreună? Ei nu au lucrat împreună...”

Andrei Popov: „…Ce spuneți dumneavoastră!”

Anatol Golea: „…Oficial nu au lucrat”

Andrei Popov: „…Domnul Dodon îl cunoaște foarte bine pe Plahotniuc și știe că...”

Europa Liberă: Dar cum au lucrat ei împreună? Ați putea să dați câteva exemple?

Andrei Popov: „Natalia, în primul rând, până la schimbarea puterii, până în 2009, domnul Dodon timp de trei ani a fost ministru al economiei și vicepremier. În acea perioadă Vlad Plahotniuc era un om de afaceri în ascensiune care lucra într-un tandem cu fiul președintelui...”

Anatol Golea: „În acea perioadă el s-a ridicat mult”.

Andrei Popov: „…Da, s-a ridicat foarte mult. Apoi, cred, au fost diverse...”

Europa Liberă: Mă interesează anume ultima etapă când Igor Dodon deja era liderul partidului de opoziție.

Anatol Golea: „Apoi, în 2012, ei l-au ales președinte pe Timofti...”

Andrei Popov: „Anatol, permiteți-mi să închei gândul. Vreau să spun că atât Vlad Plahotniuc, cât și Igor Dodon sunt doi politicieni puternici. Ei își calculează mișcările. Nu este neapărat să comunice pentru a simți unul pe altul. Și cred că ei se înțeleg bine unul pe altul. Și este în interesul lor, atât în interesul lui Dodon, cât și în interesul lui Plahotniuc, să pună la cale un scenariu nou, să creeze un sistem bipolar – negru și alb: pe de o parte guvernarea, singura putere a structurii de stat care apără integrarea europeană, pe de altă parte Dodon. Lui Dodon aceasta îi ajută să rezolve problema consolidării aripii de stânga, deoarece el devine persoana centrală din aripa stângă, eclipsându-i pe Usatâi și Voronin. El se menţine în noutăţi. Priviți știrile, acolo se vorbește doar despre Dodon și inițiativele lui și despre cum îl încurcă guvernul. Depinde însă ce știri e să privim...”

Europa Liberă: Și cum reacționează guvernul la aceste inițiative...

Andrei Popov: „…Și în al treilea rând, discuția, agenda politică se distanțează de problemele reale – miliardul, corupția, justiția”.

Europa Liberă: Aceasta deja s-a şi întâmplat. De două luni aceasta nu mai este o agendă. De două luni încoace noi vorbim doar despre drapele, despre denumirea limbii, despre istorie și statalitate.

Andrei Popov: „…Însă cel mai interesant lucru care pe mine mă interesează cel mai mult este cea de-a treia putere...”

Europa Liberă: Cine sunt a treia putere: este Platforma „Dreptate și Adevăr” și PAS?

Andrei Popov: „…Sunt oamenii care au reușit. Este opoziția proeuropeană din afara Parlamentului care a reușit să mobilizeze acest val de proteste, de nemulțumiri și să acumuleze pentru candidatul lor 48 de procente. Deci, mi se pare, de fapt, eu văd acest lucru, că ei au fost înșelați de acest joc...”

Europa Liberă: De fapt, ei au fost înșelați de acest joc exact un an în urmă când au accept cu entuziasm știrea despre...

Anatol Golea: „Pe data de patru martie”.

Europa Liberă: Da, despre organizarea alegerilor prezidențiale directe. Ei au considerat aceasta o victorie, întrucât acest lucru a fost una din revendicările protestatarilor. Însă deja atunci se auzeau vocile oamenilor raționali care spuneau: „Oameni buni, este imposibil să câștigi alegerile care se vor desfășura după regulile pe care nu le-ați scris voi. Mai mult, voi înșivă ziceți, că statul este unul captiv, că țara se află în captivitate. Și credeți că vi se va permite să câștigați alegerile?” Și uitați-vă, ce a ieșit. Nu au ajuns doar două-trei procente. Este minimum.

Andrei Popov: „Dar problema nu a fost în a câștiga, ci a folosi această campanie...”

Europa Liberă: Să iasă aburii! Și să se dezbine opoziția.

Andrei Popov: „…Opoziția, cred, își pierde șansa de-a juca jocul propriu fără să intre în jocul puterii care dezbină, desparte societatea în două jumătăți, dar să readucă discuția la temele reale”.

Europa Liberă: Într-adevăr. Domnule Golea, eu de asemenea observ cum se comportă opoziția proeuropeană. Ei acum sunt nevoiți să reacționeze mai des la declarațiile și inițiativele lui Igor Dodon, a unui președinte pro-rus, așa cum ei îl numesc. Și noi deja vorbim mai puțin despre furtul miliardului și despre schemele de corupție. Dar asta este, nu poți să nu reacționezi la inițiative...

Anatol Golea: „Am văzut ultima reacție a Maiei Sandu care comentează marea inițiativă a președintelui Parlamentului cu privire la alimentația în baza tichetelor de masă”.

Europa Liberă: Deci, opoziția deja a pierdut inițiativa? Cum poate opoziția, în general, să procedeze în aceste condiții? Mai are ea șansa să reziste și să nu dispară definitiv din agendă?

Anatol Golea: „Ați remarcat absolut corect că problemele opoziției au început de la decizia istorică a Curții Constituționale din 4 martie. Opoziția s-a aruncat asupra acelui os, dând uitării timpurile mai bune, când noi pentru câteva luni am uitat de geopolitică, când puterea a fost la modul serios îngrijorată de faptul că stânga, dreapta, forțele pro-ruse și pro-europene s-au unit într-ul elan comun împotriva guvernării. Și guvernarea poate fi doar aplaudată în picioare pentru decizia genială a Curții Constituționale care, după convingerea mea foarte profundă, este ilegală, nelegitimă, și drept dovadă a acestui lucru este interzicerea de a candida pentru cetățenii cu vârstă mai mică de 40 de ani...”

Europa Liberă: Și nu 35, cum era în Constituția din anul 1994.

Anatol Golea: „...Deoarece atunci când revii la reformă, fie întorci cum a fost, fie... Dar când chiar Curtea Constiruțională face legi, luând o parte din articol din ediția până în 2000, și o altă parte din ediția de după 2000, aceasta se numește fărădelege. Atunci când toată opoziția, începând cu Dodon și terminând cu Maia Sandu, sau invers, au acceptat o astfel de perspectivă asupra problemei, precum că scopul scuză mijloacele, au acceptat faptul că această decizie nu este prea legitimă...”

Europa Liberă: Da, nu prea legitimă, nu prea, poate, legală...

Anatol Golea: „…Însă poporul o cere, înseamnă și noi o susținem. De formă Dodon s-a adresat și la Comisia de la Veneția care, de fapt, nu a spus niciun cuvânt în legătură cu aceasta...”

Europa Liberă: În schimb s-a acoperit cu adresarea lui...

Anatol Golea: „Da, însă Dodon, probabil, înțelegea că are șanse...”

Europa Liberă: Anatol, se pare că aceasta nu va fi ultima lovitură dată opoziției din afara Parlamentului, poate chiar și celei parlamentare. Nici ieri, nici alaltăieri, însă în ultimul timp discuțiile despre o posibilă schimbare a sistemului electoral s-au intensificat. Aici mi se pare absolut semnificativ interviul, deja al doilea la număr, al șefului Curții Constituționale, Alexandru Tănase care în unison cu inițiativa Partidului Democrat spune că politica trebuie să revină, să devine mai aproape de oameni...

Anatol Golea: „Și aceasta, atenție, nu este o declarație politică pentru care a fost demisionat din funcție precedentul președinte al Curții Consituționale...”

Europa Liberă: Da, îmi amintesc, a fost domnul Pulbere. Însă acum noi vom trece peste această temă. Deci, cel mai probabil, ei pregătesc a doua etapă a acestui proces.

Anatol Golea: „Da, firește, Partidul Democrat nici nu o ascunde. Ei în autobuzul lor mare «Ascult...», cum se mai numea el acolo...”

Andrei Popov: „Ascult, rezolv”.„

Anatol Golea: „…«Ascult, rezolv», așa și nu au auzit și nici nu au rezolvat. În schimb ei făceau o campanie deschisă pentru schimbarea sistemului electoral. Ei călătoreau împreună cu politologii, politicienii, deputațiii...”

Europa Liberă: Și, apropo, dacă ei vor reuși în această campanie, se mai spune că la prima ședință a sesiunii parlamentare poate să apară o nouă majoritate mai numeroasă, anumite forțe vor crește. Dacă aceasta se va întâmpla pentru ei se pare că nu va fi greu să schimbe sistemul electoral în Parlament. Care vor fi urmările?

Anatol Golea: „Sistemul electoral poate fi schimbat oricum. Pentru aceasta nu e nevoie de majoritatea constituțională...”

Europa Liberă: Cât de bun este un sistem sau altul în condițiile Moldovei actuale cu instituțiile noastre de stat. Ce urmări va avea acea schimbare a sistemului electoral?

Andrei Popov: „Aici aș putea să spun că, bineînțeles, alegerile au avut un caracter dubios, decizia Curții din 4 martie a fost cel puțin una discutabilă, însă boicotarea alegerilor pentru politicieni reali nu era o decizie corectă”.

Europa Liberă: Dar dacă toți politicienii ar fi boicotat?

Andrei Popov: „Ei nu au boicotat. Noi vormbim despre o situație reală...”

Anatol Golea: „De acord”.

Andrei Popov: „…OSCE ar fi recunoscut alegerile, chiar dacă ar fi participat măcar doi candidați, și au participat mai mulți. Însă mi se pare și aici aș putea nu atât să remarc, cât să aduc un reproș liderilor noștri de opoziție care poartă o mare răspundere pentru faptul că nu au simțit momentul și au folosit această campanie pentru a pune corect accentele. Nici Maia Sandu, nici Andrei Năstase, pe parcursul întregii campanii practic nu au vorbit despre un pericol real al sistemului mixt. Trebuie de explicat acest lucru. Iar campania electorală oferea acea posibilitate, acel spațiu pentru a explica...”

Europa Liberă: Și a explica anume din acele poziții la care ei acum nu au acces și nu vor mai avea acces în timpul apropiat.

Andrei Popov: „Bineînțeles. Eu înțeleg foarte bine cum va fi învelită această reformă, în ce copertă frumoasă. Ei vor spune: uitați-vă, ea lucrează în mai multe țări europene. Și de la ce vor porni discuțiile? De la faptul că oamenii nu sunt de acord cu politicienii. Corect? Corect”.

Europa Liberă: Deputații nu pot fi rechemați...

Andrei Popov: „…Oamenii nu se simt reprezentați. Ei nu știu. Liderii partidelor creează un anumit grup de-al lor. Corect? Corect. Atunci zic să-i apropiem pe politicieni unul de altul, să le dăm frâu liber. Oamenii o vor primi cu încântare. Însă în situația reală din Republica Moldova, când o singură putere controlează principalele pârghii ale puterii, fluxurile financiare, resursele administrative, mass-media, iar un alt centru al puterii crește, cred că acest sistem în mare corespunde intereselor lui Igor Dodon, ținând cont de popularitatea lui uluitoare în Găgăuzia, la Taraclia şi în nordul republicii. Anume acolo el are şanse mari de a crește coeficientul victoriei. Deci, din păcate, opoziția pro-europeană trebuie să înțeleagă că ea are puțină enegrie, puțină forță și puține resurse. Trebuie să învățăm să formulăm corect prioritățile și să reieșim din situația reală”.

Europa Liberă: Ce trebuie să devină pentru ei acum o prioritate? Lupta cu schimbarea sistemului electoral?

Andrei Popov: „În primul rând, pare, desigur, paradoxal, dar să iasă din această logică vicioasă a luptei cu o țintă falsă, cu Dodon. Dodon nu are împuteniciri reale de a întoarce acum Moldova înapoi. Mass-media îi creează o imagine puternică, cumva groaznică...”

Europa Liberă: Apropo, holding-ul vorbește despre toate inițiativele lui Igor Dodon, însă nu spune despre protestele din România.

Andrei Popov: „Natalia, opoziția are puține resurse. Și eu cred că sistemul nu este într-atât de puternic cum pare. Este vulnerabil, însă, dacă vei putea găsi un punct de sprijin corect, ca să tragi de pârghiile care trebuie, el poate să se risipească. Într-adevăr, trebuie să căutăm aţe acolo și nu în altă parte...”

Europa Liberă: Ce poate deveni acum o prioritate pentru opoziție, domnule Golea? Acum se pare că guvernarea o duce minunat, că mai bine nici nu e posibil. Oare mai are ea încă părțile ei slabe?

Anatol Golea: „Fiţi atenţi, în societate s-a acumulat multă energie de nemulțumire. Noi nu înțelegem că puterea în mod intenționat ne orientează spre domnul Dodon...”

Europa Liberă: O nemulțumire de o țintă falsă. Sunt de acord.

Anatol Golea: „Desigur. Și oamenii nu pot fi în același timp să fie nemulțumiți de guvernare și de Dodon...”

Europa Liberă: Amintiți-vă, cât de reușit guvernarea a izbutit să reorienteze toată nemulțumirea locuitorilor Chișinăului împotriva tancurilor rusești și a agenților Kremlinului în presoana Zinaidei Greceanâi, chiar dacă toți cei care îl defaimau pe Dorin Chirtoacă pe parcursul ultimului său mandat au fost nevoiți să meargă la alegeri și să-l voteze pe Dorin Chirtoacă.

Anatol Golea: „Și încă nu este clar ce va fi la următoarele alegeri ale primarului capitalei...”

Europa Liberă: Da. S-a reușit. Trebuie să recunoaștem, puterea practic a reușit aceasta și în cazul lui Igor Dodon.

Anatol Golea: „Absolut...”

Andrei Popov: „Demonizarea lui Dodon. Adevărat?”

Anatol Golea: „Absolut. Agenda falsă este creată, ea funcționează eficient. Mai ales că în afara celor două centre ale puterii – deoarece președintele oricum reprezintă puterea, oricât ar spune el că face parte din opoziție – există și două centre mass-media. Și guvernarea, și domnul Dodon au structuri foarte puternice. Iar alții nu există în principiu.

Europa Liberă: Dar domnul Dododn are deja un anturaj media foarte puternic.

Anatol Golea: „Nu există niciun dubiu în privinţa faptului că aceste structuri media sunt create sub egida guvernării. Amintiţi-vă de decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului care s-a schimbat peste trei zile, nici măcar peste o săptămână. Nu s-a prelungit licența. Aceasta spune multe...”

Europa Liberă: Dar, amintiți-vă, că au dat licența cu condiția că acolo nu va fi niciun fel de propagandă, niciun fel de produse informativ-analitice de propagandă. Însă deja aproape un an emite postul de televiziune al domnului Dodon...

Andrei Popov: „…Posturile».

Europa Liberă: Posturile de televiziune, însă acum nu este vorba despre „НТВ”, deoarece aceasta a fost condiția oferirii licenței. Eu am urmărit tot anul și emisiunile nu au dispărut.

Anatol Golea: „Da. Însă zicem că există aceste două centre mass-media care din răsputeri toarnă apă la moară pentru a crea această agendă, pentru ca oamenii să gândească anume așa: sau-sau, negru-alb, gri nu există. În ceea ce privește opoziția, întrebarea dumneavoastră a fost despre opoziție. În opinia mea, opoziția se află într-o criză profundă, în nedumerire și nu știe, de fapt, ce să facă mai departe. Deoarece ea este lipsită de principalul post de televiziune de opoziție, este lipsită de motivație. Obținând la alegeri un rezultat foarte bun pe care nimeni nu l-a așteptat...”

Andrei Popov: „Absolut”.

Anatol Golea: „…Opoziția, în opinia mea, nu a putut să profite de acest rezultat pentru a-și crește numărul alegătorilor. Și în situația în care avem sau-sau, trebuie să înțelegem că din aceste 48 de procente măcar jumătate a votat nu atât pentru Maia Sandu, cât împotriva lui Igor Dodon”.

Europa Liberă: Deci, împotriva sistemului…

Anatol Golea: „Împotriva sistemului!”

Europa Liberă: …Împotriva lui Dodon, împotriva sistemului.

Anatol Golea: „Bine. Votarea „împotriva” este la noi în vogă, însă acum votarea împotriva lui Dodon va însemna pentru Plahotniuc sau votarea împotriva lui Plahotniuc – pentru Dodon?”

Europa Liberă: Dar este o capcană, în care cade nu doar opoziția, dar și întreaga societate.

Anatol Golea: „Absolut!”

Europa Liberă: …Acei care doresc o dezvoltare normală pentru țară... Noi doar înțelegem foarte bine că discuțiile despre ce fel de istorie avem sau ce limbă vorbim sunt...

Anatol Golea: „Oamenilor de rând le este greu să se orienteze. Ei nu văd o alternativă, o altă opțiune...”

Europa Liberă: Cum putem noi ieși din această capcană? Cum? Aveți o soluție?

Anatol Golea: „Eu nu am nicio soluție. Soluția trebuie s-o aibă politicienii, consilierii lor. Ei trebuie să fie mai activi...”

Europa Liberă: Se creează impresia că ei nu au nicio soluție.

Anatol Golea: „Însă aici putem vorbi despre mai multe: ei nu au resurse, nu au bani, nu au resurse media, resurse administrative, transport și încă multe altele”.

Europa Liberă: Aici, apropo, de fiecare dată când mi se spune aceasta, eu îmi amintesc acel seminar la care noi am fost împreună cu dumneavoastră, domnule Popov...

Andrei Popov: „Școala absolveților Institutului de Cercetări Politice...”

Europa Liberă: Da, noi împreună am absolvit această școală...

Anatol Golea: „Aveți o cale dreaptă în politică...”

Europa Liberă: Da, apropo, dumneavoastră ne-ați predat acolo. Dumneavoastră practic în fiecare an țineți acolo un curs?

Anatol Golea: „Demult nu l-am ținut”.

Andrei Popov: „400 de persoane au absolvit aceste cursuri în ultimii 12 ani...”

Europa Liberă: Expertul NDI care făcea prezentare la acea sesiune spunea următorul lucru care pe mine, sinceră să fiu, m-a surprins și m-a încurajat. El a zis că da, resursele media și resursele administrative sunt foarte importante, însă nimic nu anulează acel fapt că cinci contacte personale cu unul și același om pot să-l convingă să vă voteze. Poate, trebuie de comunicat cu poporul?

Anatol Golea: „Uneori, probabil, va fi de ajuns și un singur contact. Uneori nu ajung nici cele cinci. Din păcate, teoriile americane nu întotdeauna sau, de obicei, nu funcționaeză în condițiile realității moldave. Aici sunt un pic alte principii. Și dacă veți pleca în Găgăuzia, puteți să vă întâlniți de 25 de ori cu unul și același om...”

Andrei Popov: „…El oricum va vota pentru...”

Europa Liberă: Trebuie de gândit foarte bine, cine poate fi trimis în Găgăuzia?

Anatol Golea: „Nu, există și o altă teorie că faptele sunt mult mai convingătoare decât cuvintele. Acum nu am date exacte, dar știu că marea parte din ajutorul acordat raioanelor din partea Uniunii Europene a mers către Găgăuzia. Din bani europeni acolo a fost construit sistemul de canalizare, de aprovizionare cu apă, multe alte lucruri”.

Europa Liberă: Dar aici mai este și o campanie informațională foarte proastă, domnule Golea.

Andrei Popov: „N-aș fi de acord cu Anatol că situația este atât de pesimistă. Cred că opoziția trebuie să fie una realistă, să-și cântărească resursele, să-și aleagă țintele corecte, să mențină focalizarea și să nu se sustragă cu ținte false, astfel contribuind la divizarea societății.

O înțeleg personal pe Maia Santu, cât de nedrept, dur și murdar a fost ea învinuită de Igor Dodon și compania lui. Însă, pentru un politician, interesele sale, inclusiv interesele electoratului său, sunt mai presus. Deci, intrând în această luptă cu Dodon: îl boicotez, nu-l accept, campania „Dodon nu este președintele meu” a pornit de la susținătorii și consilierii Maiei Sandu și atunci guvernarea pur și simplu a înlemnit, simțind frica, să sperie...”

Europa Liberă: Dar aceasta nu înseamnă că acea campanie a fost inițiată de guvernare.

Andrei Popov: „Nu, desigur. Eu zic doar că nu trebuie să ne amăgim. Acum trebuie să facem totul pentru a nu stimula sistemul de împărțire a societății în alb și negru, în proeuropeni buni și proruși răi...”

Anatol Golea: „Sunt cuvinte frumoase, însă, din păcare, aceasta se întâmplă, de aceea este foarte greu să propui ceva în schimb...”

Andrei Popov: „Dar știți, de ce? Eu urmăresc acum un fenomen: pentru mai mulți, dacă nu pentru majoritatea cetățenilor Republicii Moldova există două nivele. Unul aproape instinctual, altul – conștient. Deci, când sunt atinse două probleme: ale libertății, ale principiilor, ale intependenței, ale instituțiilor funcționale, iar paralel cu ele problemele identității, lucruri simbolice, acestea din urmă mai adânc pătrund în suflet și mulți sunt gata să închidă ochii la infracțiuni, la corupție...”

Europa Liberă: Domnule Popov, acest lucru este știut. Politicienii nu o dată l-au folosit și nu doar în Moldova. Problema națională și populismul sunt adăpostul tuturor. Dumneavoastră știți că este mult mai ușot să vii și să convingi că noi avem nevoie de o nouă sărbătoare a statalității sau că limba noastră este cutare și cutare...

Andrei Popov: „…Accentul pus pe discreditare etc”.

Europa Liberă: Desigur. Despre aceasta este mai ușor de vorbit decât despre reformele concrete și despre felul în care va fi întors miliardul sau cum Procuratura Generală va fi eliberată de influența politică.

Andrei Popov: „Două faze. Sistemul mixt, uninominal, când deputatul nu este ales pe listele de partide, ci în circumscripţii a câte 50-60 de mii de oameni. Pentru opoziția din afara Parlamentului este...”

Europa Liberă: Moarte politică.

Andrei Popov: „…Este o reală amenințare politică. Și acest sistem trebuia discreditat încă jumătate de an în urmă, trebuia de explicat în interiorul țării și în afara ei că în februarie va fi deja târziu...”

Europa Liberă: Pe scurt, vă rog. Aș vrea să trecem la concluzii.

Anatol Golea: „Se mai spune că există un proiect care sută la sută prevede circumscripții uninominale...”

Andrei Popov: „Desigur, eu știu”.

Europa Liberă: Este făcut special. Mai bine să ceri maximum pentru ca toți să se agite, și atunci vei obține ceea ce ai vrut de fapt. Deoarece societatea va privi aceasta ca pe o victorie. Așa a fost de fiecare dată.

Anatol Golea: „Un compromis”.

Andrei Popov: «Eu sunt uimit. Eu comunic cu oamenii și nu observ conștientizarea cât de serios este acest joc, cât de nocivă este această reformă pentru mișcările de opoziție”.

Europa Liberă: Vă propun să trecem la concluzii. Ce așteptați totuși de la acest sezon politic nou. Ne așteaptă anumite surprize sau totul este deja clar, prescris: care ar fi scenariul campaniei electorale, cum vor derula următoarele alegeri. Este posibil încă de schimbat ceva?

Anatol Golea: „Eu nu aștept surprize. În opinia mea, mizele au fost făcute în prima lună a preşedinţiei lui Dodon. Mizele s-au făcut, le este clar tuturor. Este clar, de asemenea, cine stabilește regulile jocului. Și nu Dodon va decide care va fi ordinea. Cred că această lege privind schimbarea sistemului electoral va fi adoptată în mod fulgerător. Și nu exclud că tot atât de fulgerător pot avea loc alegerile parlamentare anticipate...”

Europa Liberă: …Deja spre sfârșitul anului.

Anatol Golea: „Da, deja spre sfârșitul acestui an”.

Europa Liberă: Dar ei trebuie să o schimbe nu mai târziu de jumătate de an până la... Deci, ei o pot schimba deja în primăvară...

Anatol Golea: „Către începutul anului viitor. Sunt posibile variante, dar foarte posibilă este varianta că alegerile vor avea loc totuși la sfârșitul anului 2018. Însă este clar că alegerile vor fi atunci, când...”

Europa Liberă: …Aceasta va fi convenabil.

Anatol Golea: „…Când guvernarea va fi pregătită bine, și când guvernarea va simți că opoziția este cel mai puțin pregătită și nu așteaptă alegerile. Iată astăzi opoziția proeuropeană nu este deloc pregătitiă pentru alegerile parlamentare”.

Europa Liberă: Domnule Popov.

Andrei Popov: „ Aș avea foarte puține de adăugat. Sunt absolut de acord cu domnule Golea. Voi reitera: Cartagina tebuie distrusă. Acest sistem nu va funcţiona atât în condițiile Republicii Moldova, cât va crea premise foarte bune pentru consolidarea aceste piramide a puterii. Oamenii acum deja vor alegeri anticipate. Însă alegerile anticipate sunt o țintă falsă. Și acest lucru este important. Important este să creăm condițiile. Deci, în urma alegerilor anticipare, guvernarea poate să obțină ceea ce nu-i ajunge acum – legitimitate. Dar imaginați-vă când 50 de deputați vor fi aleși în circumscripții uninominale și tu obții 30 și încă 10 sau 15 pe listele de partid, plus 10 din partidele-satelit loiale ţie. Cine poate fi împotrivă?

Anatol Golea: „Iar ceea ce nu ne ajunge, vom cumpăra în Parlament”.

Europa Liberă: Absolut corect. Practica și tehnologia sunt deja testate!

Anatol Golea: „Și poți începe a construi un guvern de coaliție”.

Andrei Popov: „Lingura este de preţuit la masă și va fi prea târziu să vem «Borjomi»… E nevoie acum de o campanie concentrată”.

Anatol Golea: „Absolut, și toate inițiativele domnului Dodon prinvind intenția lui de a dizolva Parlamentul... Și că atunci va avea împuterniciri. Toate acestea sunt elementele campaniei electorale parlamentare. Pentru că, chiar dacă vom admite că aceasta va avea loc, aceasta va fi valabil pentru următorul președinte. Despre aceasta nu se spune că mandatul atribuțiilor nu se schimbă în timpul mandatului”.

Andrei Popov: „Un sfat important pentru Maia Sandu: ea trebuie să vorbească mai mult în limba rusă, cum o facem noi acum. Eu

Trebuie de distanțat oamenii de opoziția pro-european-pro-rus. De a nu mai împărți populația țării în ruși, români, moldoveni...” ...

am întâlnit oameni care niciodată nu au auzit-o încă. Și aceasta va fi un semn important. Trebuie de distanțat oamenii de opoziția pro-european-pro-rus. De a nu mai împărți populația țării în ruși, români, moldoveni...”

Europa Liberă: Este important pentru toți.

Andrei Popov: „Este foare important și mi se pare că Maia Sandu a avut anumite tentative, dar ea nu a continuat. Este nevoie să înțelegem că acum trebuie să construim o forță politică reală. Și eu aș propune ca scopul să fie nu atât victoria în alegerile următoare...”

Europa Liberă: Dar noi nu dăm aici totuși sfaturi pentru Maia Sandu. Ne-am adunat pentru a analiza situația...

Andrei Popov: „Dumneavoastră ne-ați rugat, Natalia: ce poate să facă opoziția, ce să întreprindă...”

Europa Liberă: …Opoziția în general. Cum să iasă din această capcană, dar să nu dăm sfaturi ce strategie să adopte.

Andrei Popov: „Oamenii de rând nu trebuie să se amăgească...”

Europa Liberă: Vă mulţumesc pentru această analiză detaliată, profundă și pentru scenariile voastre. Foarte curând, cred, noi vom afla...

Anatol Golea: „Ele vor începe să fie realizezate...”

Europa Liberă: Vom afla, se vor realiza ele sau nu. Cred că unul din aceste scenarii, la sigur, va fi realizat curând. Însă noi ne vom vedea și ne vom auzi exact peste o lună, la începutul lunii martie. Cele bune.